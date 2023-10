Gleicher Preis für Fleisch und vegan bei Lidl – User laufen Sturm: „Seid ihr denn des Wahnsinns?“

Bei Lidl spielt der Preis künftig bei der Entscheidung „Fleisch oder vegan“ keine Rolle mehr. Über die Änderung sind aber nicht alle glücklich.

München – Lidl will für „Gleichberechtigung auf dem Teller“ sorgen. Der Discounter senkt bei der veganen Eigenmarke Vemondo fast im gesamten Sortiment die Preise. Das Ziel sei, dass die Ersatzprodukte genauso viel kosten wie das Äquivalent aus Fleisch. So will Lidl das „beste Angebot für eine bewusste und nachhaltige Lebensweise zum gewohnt günstigen Lidl-Preis bieten“.

Lidl mit Preisanpassung für Vemondo-Produkte – Discounter will „bewussten und nachhaltigen Konsum in die Breite tragen“

„Mit der Preisanpassung unserer Vemondo-Produkte möchten wir Kunden vermehrt dazu einladen, die pflanzlichen Alternativen auszuprobieren – ohne, dass dabei der Preis das ausschlaggebende Kriterium ist“, erklärt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware von Lidl, in einer Pressemitteilung. Lidl ist nach eigenen Angaben davon überzeugt, dass ein „bewusster und nachhaltiger Konsum nur in die Breite getragen werden kann, wenn die darauf einzahlende Ernährung für alle erschwinglich und leichter zugänglich ist.“

Und wie reagieren die Kunden auf die Ankündigung? Viele Beobachter freuen sich darüber. „Finde ich gut, Danke, Lidl! Muss ich wohl doch mal häufiger bei euch reinschauen“, verspricht ein Nutzer von X, ehemals Twitter. „Ab sofort mehr zu Lidl“, schreibt ein anderer, und wiederum ein anderer spricht von einer „sehr guten Initiative. „Ein weiterer wünscht sich, dass andere Märkte dem Beispiel folgen: „Hoffentlich ziehen weitere nach.“ Ein anderer berichtet, er versuche sich „gerade (nochmal) als Vegetarier und sowas vereinfacht den Lebenswandel sehr.“ Er finde die Aktion „sehr stark.“

Nutzer kritisieren Lidl: „Vegan sollte günstiger sein als das Tierprodukt, immer“

Einige kritisieren Lidl aber auch: Mit der Preisänderung mache der Markt „damit nur doppelt so viel Gewinn als mit Fleischprodukten statt wie bisher den dreifachen. Wer kauft denn diese völlig überteuerten Chemiebomben eigentlich?“, fragt ein Twitter-User. Und ein anderer fragt: „Läuft wohl nichts mit dem chemischen Fleischersatz? Wer tatsächlich kein Fleisch essen will, hat genügend Alternativen.“

Ärger über Lidl-Aktion: „Warum muss ich mehr zahlen, weil das Fleisch teuer ist?“

Kritik gibt es aber auch von Nicht-Fleischessern. Ihnen geht die Aktion nicht weit genug. „Wieso zum gleichen Preis, wenn für das eine Produkt ein Tier gefoltert und getötet wurde?“, fragt ein Nutzer. Und ein anderer stößt ins gleiche Horn: „Seid ihr denn des Wahnsinns? Warum muss ich mehr zahlen, weil das Fleisch teuer ist, um wie Margen nach oben zu treiben? Versteh ich hier was falsch?“, wundert er sich. „Vegan sollte günstiger sein, als das Tierprodukt. Immer!“, fordert ein User. Ein anderer schreibt, es sei „ein Armutszeugnis, dass ein Lebewesen so billig verkauft wird.“

Andere vermuten rein finanzielle Gründe hinter der Änderung: „Wenn ihr das so vollmundig hinausposaunt, gehe ich davon aus, dass das schon längst fällig ist und ihr immer noch einen schönen Batzen Gewinn damit macht. Danke für eh nichts“, schreibt ein User.

