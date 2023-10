Über 30 Sorten wohl teurer: Verbraucherzentrale wählt Fruchtgummi zur Mogelpackung des Monats

Von: Robin Dittrich

Von Mogelpackungen ist die Rede bei versteckten Preiserhöhungen in Supermärkten und Discountern. Der Preis steigt dabei oder bleibt gleich, der Inhalt verkleinert sich jedoch.

Kassel – Kostenfallen im Supermarkt sind trügerisch – durch geschicktes Marketing merkt der Verbraucher oftmals kaum, dass er für dieselbe Menge oder sogar weniger Inhalt tiefer in die Tasche greifen muss. Neuerdings spart der Hersteller nicht nur an der Quantität, sondern auch der Qualität. Bei der sogenannten „Skimpflation“ werden hochwertige Inhaltsstoffe, schleichend durch kostengünstige ersetzt.

Die Verbraucherzentrale Hamburg informiert die Verbraucher auf zynische Art und Weise; indem sie die Mogelpackung des Monats krönt. Dieser unrühmliche Titel ging diesen Monat an die Fruchtgummis von Katjes.

Fruchtgummis von Katjes zur Mogelpackung des Monats gewählt

Mogelpackungen sind in vielen Fällen nicht leicht zu erkennen. Der Preis für ein Produkt bleibt häufiger gleich, lediglich der Inhalt wird weniger. Verbraucherschützern ist das ein Dorn im Auge, weshalb die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) auf einige Mogelpackungen hinweist, über die sie informiert werden. Doch auch Verbraucher selbst können versteckte Preiserhöhungen entdecken, wenn sie auf gewisse Details achten. In Frankreich sagte sogar eine Supermarktkette Mogelpackungen den Kampf an.

Die Fruchtgummis von Katjes wurden von der Verbraucherzentrale Hamburg zur Mogelpackung des Monats gewählt. © Jochen Tack/imago

Bei Katjes schrumpften gleich mehrere Sorten ihrer Fruchtgummis. Auch hier wird kritisiert, dass „die Schrumpfung kaum zu erkennen ist.“ Der Inhalt der Fruchtgummi-Packungen nahm nur um 25 Gramm ab, von 200 auf 175 Gramm. Die versteckte Preiserhöhung beträgt mindestens 14 Prozent. Ebenfalls reduziert wurde die Füllmenge bei der Marke Katjes Family, dort sind die Produkte um 20 Prozent teurer. Die Verbraucherzentrale Hamburg fordert, dass „diese Weniger-drin-Preis-gleich-Masche endlich ein Ende haben muss.“

Mogelpackungen: Diese Produkte von Katjes wurden deutlich teurer

Zu den verkleinerten Fruchtgummi-Packungen von Katjes zählen die Yoghurt-Gums, Fred Ferkel sowie die Grün-Ohr-Hasen. Auch Lakritz wie Katzen Pfötchen sind von der versteckten Preiserhöhungen betroffen. Dort hören die Mogelpackungen allerdings nicht auf: Insgesamt sollen mehr als 30 Sorten betroffen sein, vermutet die Verbraucherzentrale. Obwohl der Preis im Allgemeinen um rund 14 Prozent stieg, fällt er in einigen Supermärkten höher aus. Bei Kaufland stieg zusätzlich zur Packungsverkleinerung der Preis an, die Erhöhung beträgt hier 19 Prozent.

Innerhalb eines Jahres schrumpfte zum zweiten Mal der Inhalt der Katjes Family Produkten. 2022 waren dort noch 300 Gramm enthalten, jetzt sind es nur noch 250 Gramm. Einen deutlich stärkeren Preisaufschlag gibt es, wenn die Katjes-Fruchtgummis im Angebot sind. Bisher kosteten diese dann 59 Cent, jetzt sind es 79 Cent. Obwohl sich viele Verbraucher bei der VZHH beschwerten, äußerte sich Katjes bisher nicht zu den Mogelpackungen. Als besonders dreist sehen es die Verbraucherschützer, dass Katjes die Packungen trotz geringerer Menge nicht verkleinert und so unnötigen Müll produziert. (rodi)