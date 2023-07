Kaputte Heizung, Lärmbelästigung oder Schimmel: Wann Sie Anspruch auf eine Mietminderung haben

Von: Robin Dittrich

Entstehen in der Wohnung oder im Haus Probleme, können Mieter Anspruch auf Mietminderung haben. Entscheidend ist, wer Schuld am Mangel hat.

München – Ob nicht funktionierende Elektronik, ein Wasserschaden, Bauarbeiten am Haus oder Schimmelbildung. In einer Wohnung kann es zu vielen Problemen kommen. Oft kann eine Mietminderung schneller durchgesetzt werden, als sich so manche sicher denken.

Wann haben Mieter einen Anspruch auf Mietminderung?

Die Mieten in vielen deutschen Großstädten steigen immer weiter an. Vielerorts werden Mieten erhöht, weil Vermieter infolge von Habecks Heizungs-Gesetzes die Heizung austauschen. Und das, obwohl Eigentümer bereits bis zu 50 Prozent Förderung zum Heizungstausch vom Staat erhalten. Läuft in der Wohnung oder im Haus nicht alles rund, ist eine hohe Miete gleich doppelt ärgerlich. Mieter haben jedoch einige Rechte und können einen Anspruch auf Mietminderung haben – doch wann ist das der Fall?

Voraussetzung für den Anspruch einer Mietminderung ist, dass ein Mangel vorliegt, der die Nutzung der Wohnung beeinträchtigt. Anja Franz, Juristin beim Mieterverein München, fasst das so zusammen: „Ich bekomme nicht mehr die Leistung, die im Mietvertrag vereinbart ist und für die ich Miete bezahle.“ Wichtig dabei ist, dass Mieter das Problem oder den Schaden nicht selbst verursacht haben dürfen.

Mietminderung bei nicht funktionierender Heizung

Für Mieter ist es vor allem im Winter besonders ärgerlich, wenn die Heizung nicht korrekt funktioniert. Fällt die Heizung komplett oder teilweise aus, bleibt es kalt in der Wohnung. Ebenso kann ein fehlerhafter Thermostat dazu führen, dass es in der Wohnung zu heiß wird. In aller Regel ist die funktionstüchtige Heizung Vermietersache. Entstehen durch eine Fehlfunktion der Heizung hohe Kosten, machen die Heizkörper Geräusche oder wird das Wasser nicht warm, muss sich der Vermieter darum kümmern. Andernfalls wird vom Gericht oft ein Anspruch auf Mietminderung eingeräumt.

Mietminderung bei Schimmel in der Wohnung

Funktioniert die Heizung nicht richtig, ist Schimmel in der Wohnung nicht weit entfernt. Ausgelöst wird Schimmel durch Feuchtigkeit in der Wohnung oder im Haus. Wird Schimmel gefunden, ist die Ursache häufig unklar. Hat der Mieter falsch gelüftet oder liegt der Fehler in der Bausubstanz. Mieter und Vermieter müssen bei Unklarheiten einschätzen, wie die Lage aus ihrer Sicht aussieht. Kommt der Schimmel von undichten Leitungen, Türen oder Fenstern, besteht Grund zur Mietminderung.

Mietminderung durch Lärmbelästigung oder Gerüste

Bei einer Baustelle außerhalb der Wohnung ist nicht zwingend eine Mietminderung durchzusetzen. „Baustellenlärm muss in der Regel hingenommen werden“, sagt Anja Franz. Entsteht die Lärmbelästigung durch Arbeiten innerhalb des Wohnhauses, kann das schon anders aussehen. Sind die Nachbarn zu laut, kann eine Kürzung ebenfalls begründet sein. Neben Lärm, kann es durch ein Gerüst am Haus zu einer Mietminderung kommen. Ist die Aussicht oder der Lichteinfall durch ein Gerüst versperrt oder dringt beim Öffnen von Fenstern Baustaub in die Wohnung, wird eine gekürzte Miete gerechtfertigt.

Mietminderung durch Wohnungsausstattung sowie Dreck und Gestank

Fallen Herd, Kühlschrank oder Spülmaschine aus, muss der Vermieter sie reparieren lassen oder ersetzen. Muss lange auf einen Handwerker gewartet werden, kann die Miete gemindert werden, obwohl sich der Vermieter um eine Reparatur bemüht hat. Auch defekte Toiletten, Badewannen oder Duschen müssen repariert werden. Eine Mietminderung ist ebenfalls möglich, wenn das Treppenhaus stinkt oder stark verschmutzt ist. Die Beeinträchtigung muss dabei erheblich bis unzumutbar sein.

Eine Mietminderung muss weder beim Vermieter beantragt werden, noch muss dieser einverstanden sein. Solange ein Mangel besteht, darf die Miete gemindert werden, „also nicht erst nach einer bestimmten Frist.“ (rd mit dpa)