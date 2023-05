„Weiß überhaupt jemand, wohin das Paket geschickt wird?“ DHL-Zustellungsmarathon macht Kundin fassungslos

Von: Teresa Toth

Ein ärgerliches Hin und Her hat eine DHL-Kundin erlebt, die auf eine wichtige Bestellung wartete. Ob das Paket letztlich ankam, erklärt die Betroffene auf Nachfrage.

Kassel – Bei Paketlieferungen kann so einiges schiefgehen – während Päckchen teilweise gewaltvoll in den Briefkasten gestopft werden, kommen andere völlig zerfleddert an. Besonders ärgerlich wird es, wenn das Paket gar nicht erst zugestellt wird. So erging es einer Frau aus Kassel, die sehnsüchtig auf ihre teure Bestellung wartete. Statt des Pakets erhielt sie merkwürdige Benachrichtigungen von DHL.

Zustellungsmarathon von DHL-Paket: Mehrmals erhielt die Kundin eine Zustellungs-Benachrichtigung

Nachdem die Betroffene ihre Bestellung im Wert von 300 Euro am 7. April aufgab – einen Hundeanhänger, den sie dringend benötigte – übermittelte ihr DHL wie üblich die elektronische Ankündigung mit dem Hinweis: „Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen.“ Es folgten weitere Benachrichtigungen über den aktuellen Stand, bis das Paket am 14. April schließlich zugestellt werden sollte. Es kam jedoch nicht an.

Stattdessen schickte DHL der Kundin erneut online eine Information: Die Zustellung war demnach nicht möglich. Das kann passieren, wenn der Zusteller etwa ausgefallen ist oder es einen Unfall gab. Doch auch an den folgenden Tagen erhielt die Betroffene ihr DHL-Paket nicht. Grund diesmal: Die Adresse sei nicht korrekt. „Es wird immer abenteuerlicher mit DHL. Plötzlich ist die Empfänger-Adresse nicht mehr bekannt und muss ermittelt werden?“, schrieb die Betroffene auf Facebook, nachdem DHL mehrfach angekündigt hatte, das Paket befinde sich in Zustellung. Insgesamt 19 Mal benachrichtigte sie der Versanddienst elektronisch über den aktuellen Stand ihrer Bestellung.

Kundin frustriert über Zustellungsmarathon von DHL-Paket: „Was stimmt bei euch nicht?“

„Das Paket war schon in der Zustellung zu mir. Am 14.04 und jetzt fast 2 Wochen später bemerkt ihr, dass die Adresse nicht korrekt ist? Was stimmt bei euch nicht? Weiß überhaupt irgendjemand, wohin das Paket jetzt geschickt wird?“, fragt die Betroffene verzweifelt in dem Facebook-Beitrag, den sie auf der Seite von DHL postete. DHL kommentierte den Beitrag daraufhin mit: „Die Sendung wird an den Absender zurückgesandt.“ Eine Entschuldigung oder Erklärung für den Zustellmarathon gab es nicht.

Bei dem Screenshot (r.) handelt es sich nur um einen Auszug der unzähligen Benachrichtigungen von DHL an die betroffene Kundin. © Philipp Schulze/dpa | Screenshot Facebook DHL

Zustellungsmarathon von DHL-Paket: Nicht das erste Mal, dass Paket bei Kundin nicht ankam

Auf Nachfrage bestätigte dies auch die über den Zustellmarathon verärgerte Kundin. „Das Paket ist inzwischen wieder bei dem Absender, mit dem ich zwischenzeitlich dann auch in Streit geraten bin“, erklärt sie in einer Mail an tz.de von IPPEN.MEDIA. „Super, der Absender hat jetzt das Paket mit der Ware und das Geld und ich habe nichts.“ Die Verpackung ihrer Hundeanhänger-Bestellung sei während des Zustellmarathons zudem massiv beschädigt worden – weshalb der Absender das Paket zur Schadensbegutachtung an den Zusteller schicken will. „Die Geschichte geht also noch weiter.“

Gefrustet sei sie vor allem auch deshalb, weil es nicht das erste Mal sei, dass sie Probleme mit DHL habe, wie sie gegenüber tz.de erklärte. Schon öfter habe der Zusteller Pakete verloren, sodass diese nie bei ihr ankamen. Da sie den Hundeanhänger privat gekauft hatte, könne nun aber niemand für einen Ersatz sorgen oder das Geld erstatten. „300 Euro sind für mich sehr viel Geld. Das ich so schnell nicht wieder zusammen habe. Und ich finde, man sollte wirklich alles tun, damit DHL für den entstandenen Schaden aufkommt.“ Der Absender beharre darauf, dass er die Adresse auf dem Paket korrekt notiert habe. Was also genau während der Zustellung schiefgegangen ist, wisse sie nicht. (tt)