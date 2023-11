Glück durch Coaching so gefragt wie nie – doch Achtung, WDR-Beitrag deckt fiese Masche auf

Ob bei Flugangst oder Finanztipps: Coaching wird deutschlandweit immer beliebter. Gleichzeitig wird vor unseriösen Anbietern gewarnt – darauf sollten Sie achten.

München – Haben Sie schon einmal mit dem Gedanken gespielt, einen Coach aufzusuchen? Diese gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen, doch nicht alle Coaching-Anbieter sind seriös. Der WDR und die Verbraucherzentrale warnen.

Erfolgreiche Coaches setzen Millionen um – doch es ist Vorsicht geboten

Vor allem bei Werbungen vor YouTube-Videos tauchen Coaching-Angebote immer wieder auf. Dort versprechen die Werbenden ,ihre Kunden erfolgreicher, selbstbewusster und glücklicher zu machen. Um das zu bewerkstelligen, hätten sie ein Programm entworfen, das den Menschen weiterhelfen soll. Sie versprechen eine völlig neue Herangehensweise, durch die alle anderen Methoden im Internet unbrauchbar werden – die möglichen Kunden müssten das Programm schlichtweg kaufen.

Der WDR wollte dem auf den Grund gehen und begab sich zum Greator Festival in Köln, „ein riesiges Event rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung.“ Die dortigen Teilnehmer hatten bis zu 3000 Euro für ihre Karten gezahlt, um sich von einem Coach vor einer riesigen Kulisse zu großem Erfolg führen zu lassen. „Die Superstars der Szene setzen Millionen um“, heißt es in dem Beitrag. Dass beim Coaching nicht alles so läuft, wie es den Teilnehmern vorher versprochen wird, zeigt das Beispiel von zwei jungen Menschen, die dem WDR gegenüber ihre Geschichte erzählten.

Glücks-Coaching so gefragt wie nie – viele Angebote sind eine Kostenfalle

Problematisch war für sie, dass bereits während der Coachings immer wieder neue Kurse angepriesen wurden. „Irgendwann bist du so tief drin und die Schulden ziehen dich so nach unten, sodass du diesen Weg gehen musst – in der Hoffnung, dass es funktioniert und du selbst Coach wirst.“ Viele Coaches bieten eine eigene Ausbildung zum Coach an, diese ist jedoch mit einigen Kosten verbunden. Dass das nicht funktioniert, haben auch die beiden Betroffenen festgestellt: „Es gibt so viele Coaches, dass man damit kein Geld verdient.“

Auch die Verbraucherzentrale warnte vor unseriösen Coaching-Anbietern – so schützen Sie sich:

Lassen Sie sich nicht von exorbitanten Versprechen zu hohen Umsätzen verleiten.

Meiden Sie Berater, die Sie zu Coaching-Produkten drängen und Sie sofort zu einem Vertragsabschluss bewegen wollen.

Meiden Sie Vertragsabschlüsse via Telefon, ohne dabei wirklich zu wissen, mit wem Sie was zu welchen Kosten vereinbaren.

Unterschreiben Sie keinen Vertrag, wenn Ihnen die Vertragsinhalte unklar sind oder Sie diese nicht schriftlich bekommen.

Seien Sie vorsichtig bei Online-Coaches, die mit vielen Followern, Likes und positiven Kommentaren werben. Diese sind kein Garant für die Qualität und Seriosität eines Auftritts.

Sollten Sie bereits einen Vertrag abgeschlossen haben, dann machen Sie keinen Gebrauch von der Dienstleistung und widerrufen Sie innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist den Vertrag mit Einwurf-Einschreiben.

Einen weiteren Trick erklärt der Anwalt Kai Simon Faix im WDR-Beitrag. Außer dem Preis wird in dem Vertrag oft nichts festgelegt. Zudem wird Kunden nahegelegt, anzugeben, dass sie Unternehmer seien. Was diese nicht wissen: Geben sie dies an, ist ein Widerrufsrecht ausgeschlossen. Selbst wenn die Kunden gar keine Unternehmer sind, dies aber im Vertrag angegeben haben, sind sie rechtlich daran gebunden. Wer in die Kostenfalle getappt ist, sollte dringend einen Anwalt aufsuchen, aus vielen Verträgen können Kunden wieder herauskommen. Auch vor dem Billig-Onlineshop Temu wird aktuell gewarnt.