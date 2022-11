Verbraucher aufgepasst: Hersteller schrumpfen Füllmenge bei Snacks – über 60 Produkte betroffen

Von: Anna Lorenz

Teilen

Mehr Luft als Inhalt in der Packung? Das ist auf dem Markt längst ein alter Hut. Die gegenwärtige Zunahme an Mogelpackungen ist laut Verbraucherzentrale Hamburg allerdings so stark wie seit 15 Jahren nicht mehr.

Hamburg – Beim Besuch im Supermarkt oder Discounter trennt sich, wie so oft im Leben, häufig das Nötige vom Angenehmen. Während bei Toilettenpapier oder Grundnahrungsmitteln der Kauf zwangsläufig erfolgt, sind bei Süßigkeiten, Gourmet-Artikeln oder Snacks die Gürtel der Nation gegenwärtig fühlbar enger geschnallt.

Ein merklicher Preisanstieg lässt Verbraucher angesichts von Inflation und Energiekrise schneller vom Wurf des Produkts in den Einkaufswagen Abstand nehmen, als es beim Grundbedarf der Fall ist. Um die gestiegenen Kosten allerdings trotzdem umzulegen, schleicht sich insbesondere in den Snackregalen immer häufiger der Trend zur Inhaltsreduktion ein.

Gleicher Preis, weniger Inhalt: Verbraucherzentrale klärt über aktuelle Mogelpackungen auf

Shrinkflation, so nennt man den Effekt, bei dem der Preis für ein Produkt zwar absolut betrachtet konstant ist, die Füllmenge aber verringert wird. Die Folge: Weniger Inhalt kostet genauso viel wie vor der Verknappung. Umgerechnet auf die Menge wird sie unterm Strich also teurer.

Diese, als Mogelpackung bekannte Strategie des indirekten Preisanstiegs hat die Verbraucherzentrale Hamburg schon lange im Visier. Monatlich kürt die Behörde eine Mogelpackung und stellt Bürgerinnen und Bürgern online auch eine Übersicht zur Verfügung, auf der aktuell betroffene Produkte samt Teuerungsrate aufgelistet sind.

Mogelpackungen aktuell: „Ausmaß, dass wir in 15 Jahren nicht hatten“

Wie Experte Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg nun im Interview mit der Wirtschaftswoche bekannt gab, sind aktuell vor allem Snacks von dem Phänomen betroffen. „Wir haben es bei Pringles als erstes festgestellt, das war schon im April. Dann kamen Lays, die gehören zu PepsiCo. Dazwischen waren es Chio und Funny-frisch von Intersnack, jetzt haben wir es bei Crunchips von Lorenz.“ Bereits vor Kurzem berichtete die Verbraucherzentrale Hamburg, dass mit Röntgenaufnahmen extrem niedrige Füllmengen bei verschiedensten Artikeln entlarvt werden konnten.

Lesen Sie auch: Supermarkt Rewe plagen Lieferschwierigkeiten bei Chips

Insgesamt 63 Produkte sind Valet zufolge geschrumpft worden – neben Chips beobachte man das nämlich „auch bei etlichen Tortillas-Sorten und bei ummantelten Erdnüssen, also etwa NicNac’s.“ Die Masche sei allgegenwärtig. „Es machen quasi alle“, erklärt Valet, der betont, es handele sich bei der gegenwärtigen Shrinkflation um „ein Ausmaß, das wir in 15 Jahren Mogelpackungsliste noch nicht hatten“. Verbraucher müssen künftig also besonders gut aufpassen, wenn sie der versteckten Teuerung entgehen wollen.