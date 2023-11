Preiserhöhungen bei Spotify und Netflix unwirksam – Hammer-Urteil laut Expertin ein „starkes Signal“

Von: Sarah Neumeyer

Drucken Teilen

Preiserhöhungen von Netflix und Spotify sind unwirksam, wenn Kundinnen und Kunden nicht zustimmen mussten. Das urteilte ein Berliner Gericht.

Kassel – Die Streaming-Anbieter Spotify und Netflix haben ihre Preise erhöht, ohne dass Kundinnen und Kunden zustimmen mussten. Das Kammergericht Berlin hat die Preiserhöhungen nun in zwei Berufungsurteilen als unwirksam erklärt, wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in einer Mitteilung am Freitag (24. November 2023) erklärt.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte gegen Spotify und Netflix vor dem Landgericht Berlin geklagt. Die Berufung der Streaming-Anbieter hat das Kammergericht nun zurückgewiesen. Laut Spotify sind die aktuellen Preiserhöhungen nicht vom Urteil betroffen.

„Die Urteile sind ein starkes Signal“, so die Einschätzung von Jana Brockfeld, Referentin im Team Rechtsdurchsetzung beim vzbv. „Die vom vzbv angegriffenen Preisänderungsklauseln von Spotify und Netflix sind demnach nicht nur unzulässig. Das Urteil könnte grundsätzlich das Aus für künftige einseitige Preiserhöhungen durch Streamingdienste in Deutschland bedeuten.“

Laut dem Urteil eines Berliner Gerichts sind die Preiserhöhungen von Netflix und Spotify unwirksam. © Omar Marques/Imago

Preiserhöhungen bei Netflix und Spotify unwirksam: Urteil noch nicht rechtskräftig

Netflix und Spotify dürfen ihre Preise nicht einseitig anpassen, ohne dass Kundinnen und Kunden zugestimmt haben, fasst Brockfeld die Einschätzung des Gerichts zusammen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Netflix könne nun noch vor den Bundes­gerichts­hof ziehen, erklärt Stiftung Warentest. Die Erfolgschancen sehen Rechtsexperten der Verbraucherorganisation jedoch als aussichtslos. „Für das Unternehmen geht es um viel Geld“, so Stiftung Warentest. Kundinnen und Kunden, die bereits bis Ende 2016 ein Netflix-Premium-Abo gestartet haben, zahlten demnach inzwischen bis zu 426 Euro nur für Preis­erhöhungen.

Preisanpassungsklauseln in den Nutzungsbedingungen von Netflix

Bei Netflix geht es in der Klage der Verbraucherzentrale um folgende Formulierung in den Nutzungsbedingungen: „Wir sind berechtigt, den Preis unserer Abo-Angebote von Zeit zu Zeit in unserem billigen Ermessen zu ändern, um die Auswirkungen von Änderungen der mit unserem Dienst verbundenen Gesamt­kosten wider­zuspiegeln.“

Laut dem Urteil des Landgerichts Berlin vom 16.12.2021 sei diese Formulierung unklar und lasse nicht erkennen, dass Verbraucher gericht­lich prüfen lassen können, ob das Unternehmen die Interessen seiner Kunden bei einer solchen einseitigen Preis­erhöhung fair berück­sichtigt habe. Laut Netflix beruhten die Preiserhöhungen nicht auf der Preisanpassungsklausel und Kundinnen und Kunden seien ausdrücklich um ihre Zustimmung gefragt worden.

Laut Spotify hat das Urteil keine Auswirkung auf die aktuellen Preiserhöhungen. „Die Möglichkeit, unsere Preise anzupassen, wird nicht in Frage gestellt und die kürzlich ergangene Gerichtsentscheidung hat keinen Einfluss auf die Preiserhöhung, die derzeit in Deutschland vorgenommen wird, da wir uns dabei nicht auf die angegriffene Klausel stützen“, informierte das Unternehmen gegenüber IPPEN.MEDIA. Bestehende Abonnentinnenund Abonnenten hätten nach Angaben des Unternehmens eine E-Mail mit den neuen Preisen für ihr Konto erhalten, und hätten drei Monate Zeit, diese zu prüfen und sich für den neuen Preis zu entscheiden. (sne)

*Transparenzhinweis: Das Statement von Spotify haben wir nachträglich eingefügt.