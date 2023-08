„Geh einfach nicht mehr raus“: Wütender Nachbar beschwert sich über Frau, die Schlüssel vergessen hat

Von: Stella Henrich

Eine Nachbarin vergisst ihren Schlüssel und bekommt die Nachricht eines wütenden Hausbewohners. Der fühlte sich in seiner Nachtruhe gestört.

Berlin ‒ Den Schlüssel der Haustür vergessen, kann jedem Menschen passieren. Ereignet sich das Missgeschick am Tag, öffnet ein Nachbar oder der Schlüsseldienst kommt. Passiert das Unglück hingegen in der Nacht, bleibt nur die Option, einen Nachbarn aus dem Schlaf zu klingeln, um ins Haus zu kommen. Das zumindest war auch die Idee einer Frau, die ihren Schlüssel im Briefkasten vergessen hatte. Doch mit der wütenden Antwort der Familie, die sie damit um den Schlaf brachte, hat die Nachtschwärmein sicherlich nicht gerechnet.

Wütender Nachbar: Frau vergisst Schlüssel zweimal. Nachbar beschwert sich. © Screenshot

Wütender Nachbar beschwert sich über nächtliches Klingeln: „Nimm Dir ein Hotel“

Gleich zweimal soll die Frau nachts gegen 2.30 Uhr geklingelt und damit die gesamte Familie im Haus aufgeweckt haben. „Rücksichtslos“ sei dieses Verhalten, wovon die nun die Instagram-Netzgemeinde erfährt. Denn die Beschwerde ging viral und sorgte für über 350 Kommentare.

Offenbar wollte die Frau bloß ins Haus gelangen. Doch die Störung wurde ihr ganz offensichtlich als rücksichtloses Verhalten ausgelegt, mit dem sie drei Menschen die Nacht ruinierte. Denn eines haben die wütenden Nachbarn damit jetzt für alle auf Instagram festgehalten: Erst ab 9.00 Uhr früh darf bei ihrer Familie geläutet werden. Bis dahin gibt es ja schließlich Bars in der Gegend, in die vergessliche Nachbarin zur Not gehen können. Alternativ schlagen sie der Frau auch ein Hotelzimmer vor oder einfach nicht mehr aus dem Haus zu gehen.

Wütender Nachbar: Kommentatoren auf Instagram äußern Verständnis

Deutliche Worte einer aufgebrachten Nachbarschaft, die jetzt auch die Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram mit deutlichen Worten kommentieren. „Stellt euch vor, das wäre eure Tochter. Ihr hättet sie sicher gerne in der Stadt rumstreunern lassen“. Ein weiterer User zeigt Nachsicht für die nächtliche Vergesslichkeit – zumindest einmal. „Kann ja mal passieren, doch beim zweiten Mal wäre Polen offen. Soll ja Leute geben, die morgens zur Arbeit müssen.“ ein weiterer hat wohl einen festen Schlaf oder ignoriert einfach derartige Belästigungen während der Nacht.

Dabei scheinen Erlebnisse – wie dieses hier, dass sich angeblich in Berlin ereignete – öfters vorzukommen. In einem Kommentar schreibt ein User, dass er bei klirrender Kälte einen sturzbetrunkenen Nachbarn auch schon einmal reingelassen hat. „Und ja, wir waren auch sauer, aber soll man ihn draußen stehen lassen?“. Wiederum ein weiterer berichtet von seinem Nachbar, der sich angeblich sturzbetrunken im Stockwerk geirrt hatte. „Ich ließ ihn also rein und hab ihn auf unserem Sofa schlafen lassen, bis er fit genug war, die eigene Wohnung wiederzufinden“.

Unverständnis für den Aushang gibt es auch. Denn der wütende Nachbar „hätte doch die Übertäterin direkt anbrüllen können, wenn es schon alle wach sind“. Der Zettel sei eh nur ein „Schrei nach Aufmerksamkeit und Anteilnahme der gesamten Nachbarschaft“. Auch der Lärm in einer anderen Berliner Bude führte zu einer Nachricht an der Eingangstür eines Pärchens, das darauf empört reagierte. Doch es geht auch andersherum, so sorgte ein Zettel, der vor Party-Lärm warnen sollte, sorgte ebenfalls für Empörung.