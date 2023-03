„Hört sich gelogen an“: Ebay-Kleinanzeigen-Verkäufer findet eigene „Ausrede“ komisch

Dass die Wahrheit manchmal seltsamer ist, als jede Fiktion, bewies ein Verkäufer bei ebay-Kleinanzeigen. Seine „Ausrede“ für verspätete Lieferung fand er sogar selbst komisch.

München – Manchmal kommt es einfach anders, als man denkt. Davor ist wohl niemand gefeit. Das bewies auch der Screenshot eines Chatverlaufs von ebay-Kleinanzeigen, der auf Reddit öffentlich gemacht wurde. Verhandelt wurde darin um einen Diffusor, der zum Verkauf stand. Der Screenshot ist zwar schon von Ende 2022, sorgte aber im Februar 2023 erneut für Schmunzler im Netz.

Offenbar waren Anbieter und Käufer sich bereits einig über den Preis und Versand des Wunschobjekts. Eigentlich hätte der Diffusor also nur noch verschickt und bezahlt werden müssen. Dann kam aber wohl etwas dazwischen. Denn im Chat gestand der Verkäufer, der anscheinend gerade von einer Reise zurückkehrte, dem Interessenten, dass sich die Lieferung leider etwas verzögern werde.

ebay-Kleinanzeigen: Anbieter mit ungewöhnlicher „Ausrede“

„Ich bin gestern gelandet. Hört sich gelogen an, aber ich bin an Schweinegrippe erkrankt“, bedauert er und gibt dabei gleich zu, dass der Grund eher ungewöhnlich ist. Wer sich an die große Schweinegrippe-Panik von 2008/2009 erinnert, weiß jedoch: Mit der Krankheit ist nicht zu Spaßen, sie ist wegen der hohen Ansteckungsgefahr sogar quarantänepflichtig. Der Verkäufer konnte, so er denn tatsächlich erkrankt war, also tatsächlich kein Paket verschicken. Das lässt sich freilich nicht überprüfen, es spricht aber auch nichts dafür, dass er gelogen hat.

Vor allem, wenn man bedenkt, dass er es offenbar irgendwie trotzdem schaffte, das Päckchen halbwegs zeitnah an den Käufer zu schicken. Der zeigte sich verständnisvoll für die Situation. „Ruh dich gut aus“, riet er dem Patienten. Nur drei Tage später freut er sich über die Versandbestätigung und lobt: „Sauber!“

