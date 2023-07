Supermarkt-Zettel aufgetaucht: Kunden lassen Rewe-Utensil reihenweise mitgehen – „Wir vermissen über 400“

Probleme im Supermarkt

Auf Reddit ist der Zettel von einem Rewe-Markt aufgetaucht. Über den Inhalt amüsieren sich User aktuell im Netz: „Da war kein Preisschild dran.“

München – Vielleicht ist es dem ein oder anderen schonmal passiert: Für den Einkauf nimmt man sich einen Einkaufskorb, wie es sie in fast allen Supermärkten gibt, nach dem Einkaufen packt man alle Einkäufe gerade wieder ein und stellt später fest – oh das ist immer noch der Korb aus dem Supermarkt. So oder so ähnlich geht es zumindest offenbar einigen Kunden eines Rewe-Marktes, der 400 Körbe vermisst. Deshalb bittet Rewe mit einem Zettel um die Rückgabe und amüsiert die User auf Reddit.

Hunderte Rewe-Kunden lassen Einkaufskörbe mitgehen – „Wir vermissen über 400“

Auf dem Zettel eines nicht weiter benannten Rewe-Marktes heißt es unter anderem „Wir vermissen derzeit über 400 Einkaufskörbe, was zu Engpässen führt und anderen Kunden die Möglichkeit nimmt, bequem einkaufen zu können.“ Weiter heißt es, dass man die Kunden darum bittet, Einkaufskörbe zurückzubringen. Auf der Social-Media-Plattform Reddit amüsieren sich die User eher über die fehlenden Körbe und nehmen das Problem nicht sonderlich ernst. Ganz ähnlich reagierten die Reddit-User auch auf einen Zettel von Penny.

So scherzt ein User „Dachte die sind umsonst? Da war kein Preisschild dran.“ In einem anderen Kommentar heißt es „Schuldig im Sinne der Anklage, aber die Rewe-Körbe sind auch schon ziemlich cool, muss ich sagen.“ Ein weiterer User fragt sich eher, wer die Einkaufskörbe mitnimmt. „Wer diese unhandlichen Teile mit nach Hause nimmt, muss es wirklich bitter nötig haben...“

Geklaute Rewe-Einkaufskörbe: Mitarbeiter bestätigt auf Reddit „bestelle jeden Monat 30 bis 50 solcher Körbe“

Andere Kunden spekulieren, in welcher Lage sich der betroffene Rewe-Markt befindet. „Mit einem Korb läufst einfach weg. Würde straight auf ne Großstadt tippen. Auf dem Dorf nutzt niemand die Körbe“, schreibt ein User, worauf ein anderer antwortet: „Ich hab früher in einem Rewe und Edeka in einer ländlichen Region gejobt. War da genauso ein Problem.“

+ Offenbar nehmen so manche Kunden nach dem Einkauf die Körbe gern mit. Einem Rewe-Markt fehlen sogar 400 Stück. (Symbolbild) © Imago

Dass es sich bei den fehlenden Körben offenbar um ein gängiges Problem von Supermärkten handelt, wird auch von einem anderen Rewe-Mitarbeiter bestätigt. „Ich arbeite in einem Rewe – Markt und bestelle jeden Monat 30 bis 50 solcher Körbe“, schreibt er. Man könne sich ausrechnen, was da für Kosten für den Markt anfallen. Ein weiterer User hat sogar einen Lösungsvorschlag parat „Einfach Pieper dran machen, die beim Durchfahren/-laufen der Ladengrenze/Parkplatzgrenze losheulen.“ Bleibt abzuwarten, ob ein Supermarkt diese Idee irgendwann mal aufgreift.

Dass die Körbe dem Supermarkt gehören, ist den meisten Personen sicher bewusst. Doch wie sieht es eigentlich aus, wenn man mit der eigenen Tasche im Supermarkt einkaufen geht – darf ich die Produkte währenddessen dort hineinlegen? Reddit ist sich uneinig. (kiba)

