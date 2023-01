Verpackung und Plastik: Was darf in die Gelbe Tonne?

Von: Teresa Knoll

Teilen

Mülltrennung ist sicher nicht jedermanns Lieblingsbeschäftigung, aber sinnvoll. Lesen Sie hier, welche Materialien in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack dürfen:

Bei dem strengen Mülltrennungs-System und den vielen Tonnen, die wir in Deutschland haben, kann man schnell mal durcheinander kommen. Außerdem besteht gefühlt jede Verpackung aus einem anderen Material. Den gelben Müllbehältern, je nach Region Tonne oder Sack, kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, denn hier hinein werden Verpackungen geworfen, die noch recycelt, also wiederverwendet werden können.

HEIDELBERG24 verrät, was zu Verpackungsmüll zählt und damit in der Gelben Tonne entsorgt werden darf.

Plastik ist nicht gleich Verpackung. Wenn man es ganz genau nimmt, gehören viele Abfälle, die aus Kunststoff bestehen, in den Restmüll und nicht in die Gelbe Tonne. (resa)