Bahn-Verspätung bei Reise mit Deutschlandticket: Bekommt man Geld zurück?

Von: Sebastian Richter

Verspätungen bei Bahnfahrten sind ärgerlich. Ist die Bahn Schuld, gibt es allerdings Geld zurück – auch mit dem Deutschlandticket.

Frankfurt – Die Deutsche Bahn ist nicht unbedingt für ihre Pünktlichkeit bekannt. Vor allem wer viel mit ICE und IC unterwegs ist, kennt das Problem mit verspäteten Zügen. Im September 2023 kamen nach Angaben der Bahn nur 58,4 Prozent der Fernzüge ihr Ziel pünktlich an. Alle anderen haben mindestens eine Verspätung von 5 Minuten im Gepäck gehabt, bei 22,7 Prozent der Züge betrug die Verspätung sogar mehr als 15 Minuten.

Im Regionalverkehr sieht es dagegen etwas besser aus. Nur 10 Prozent der Züge kommen 5 Minuten später als geplant am Zielort an, lediglich bei 1,9 Prozent liegt die Verspätung über 15 Minuten. Dennoch kann es auch bei kürzeren Strecken zu Problemen kommen, die größere Verspätungen nach sich ziehen.

Verspätung von über einer Stunde: So bekommt man Geld von der Bahn zurück

Dass es nach einer gewissen Dauer der Verspätung finanzielle Entschädigungen für das Ticket gibt, ist bekannt. Doch wie sieht es beim Deutschlandticket aus? Schließlich kauft man mit dem 49-Euro-Ticket keinen einzelnen Fahrschein, sondern hat ein Abonnement für alle Züge des Nahverkehrs. Auch hier gibt es Geld zurück – wenn auch nur einen geringen Anteil.

„Wenn Sie mit Ihrem Deutschland-Ticket unterwegs sind und aufgrund einer Verspätung oder eines Zugausfalls im Nahverkehr mind. 60 Minuten verspätet an Ihrem Zielbahnhof ankommen, so haben Sie pro Fall einen Entschädigungsanspruch in Höhe von 1,50 Euro“, heißt es auf der Website der Bahn. Wichtig zu beachten: Diese Entschädigung gibt es seit dem 7. Juni nur bei Verspätungen, für die die Bahn selbst verantwortlich ist. Heißt im Umkehrschluss: Bei zum Beispiel Wetterursachen, gezogenen Notbremsen und Notarzteinsätzen am Gleis gibt es kein Geld zurück.

Name Deutsche Bahn AG CEO Richard Lutz (22. März 2017–) Gründung Januar 1994, Berlin Anzahl der Beschäftigten 324.136 (2022)

Keine volle Erstattung des Deutschlandtickets nach Verspätung

Ohnehin hat man überhaupt erst eine Chance auf eine Rückerstattung, wenn es zu mehreren Vorfällen gekommen ist. Denn: Liegen die monierten Beträge unter vier Euro, werden sie aufgrund der gesetzlichen Bagatellgrenze nicht ausgezahlt. Mindestens dreimal muss man also über eine Stunde verspätet am Zielort ankommen, um überhaupt auf den Betrag von 4 Euro zu kommen. Auch der maximal zu erstattende Betrag ist eher gering: Ein Viertel kann höchstens erstattet werden, also bei einem Preis von 49 Euro genau 12,25 Euro.

Wer sich dennoch um eine Rückzahlung bemühen möchte, kann die Verspätungen während der „Laufzeit des Deutschlandtickets gesammelt beim ServiceCenter-Fahrgastrechte oder der Fahrgastrechte-Abteilung des von Ihnen genutzten Eisenbahn-Verkehrsunternehmens einreichen“, heißt es von der Bahn. (spr)