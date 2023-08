Vorsicht bei folgenden Nummern: Nicht ans Telefon oder Handy gehen

Telefonbetrug scheint noch immer eine lukrative Masche zu sein. Kriminelle bringen Opfer teils um viel Geld. Von welchen Nummern am häufigsten Spam-Anrufe getätigt werden – im Überblick.

Bremen – Bei Anruf Abzocke. In einer vernetzten Welt bieten sich eine Vielzahl von Wegen für Betrüger, ihren Opfern ihr Geld aus der Tasche zu ziehen. Eine schlimme Erfahrung für die Betroffenen, wenn sie beispielsweise dem Enkeltrick oder ähnlichen Schockanrufen zum Opfer werden. In dem Glauben, einem Verwandten in einer Notsituation zu helfen, werden sie dabei auf hinterlistige Weise um ihre Ersparnisse gebracht.

Betrugsmaschen am Telefon gibt es zahlreiche, von Lottogewinnen bis hin zu Schockanrufen

Doch nicht immer sind die Abzock-Anrufe so dramatisch. Häufig geht es dabei auch um angebliche Lottogewinne, günstige Stromverträge oder auch um aufdringliche Inkassoandrohungen. Varianten von Betrugsmaschen am Telefon gibt es unzählige. Aufklärung darüber, wie die Betrüger am Telefon vorgehen, ist daher besonders wichtig. Gerade ältere Menschen sind gefährdet, skrupellosen Kriminellen ins Netz zu gehen.

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Telefonnummern, mit denen aktuell die meisten Spam-Anrufe getätigt werden. Bei diesen Nummern sollten Sie am besten gar nicht erst ans Telefon oder Handy gehen.

Von einigen Telefonnummern gehen besonders oft penetrante und betrügerische Anrufe aus

Zwar lauern die Gefahren, übers Ohr gehauen zu werden, nicht nur am Telefon. Auch im Internet finden viele kriminelle Handlungen statt, oft in Form von falschen Online-Shops oder Bezahldienstleistern. Doch die Abzocke via Handy oder Telefon scheint sich für die Kriminellen immer noch zu lohnen. Der App-Betreiber Clever Dialer sammelt Beschwerden von Verbrauchern über betrügerische Anrufe und fasst diese in einer monatlichen Pressemitteilung zusammen.

Achtung, Abzocke am Telefon: Die meisten Spam-Anrufe gehen auf dem Festnetz ein

Dabei zeigt sich, dass der Großteil dieser Machenschaften über den Festnetzanschluss abläuft (73,5 Prozent). Auf dem Handy wird man zwar seltener von Betrügern angerufen. Es lauern hier aber andere Gefahren, wie zum Beispiel Betrugsversuche über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Betrüger geben sich dann im Chat als Verwandter oder Bekannter aus.

Im vergangenen Monat stammte der Spitzenreiter der Spam-Rufnummern aus der Hansestadt Hamburg. Über keine andere Nummer gingen bei Clever Dialer so viele Beschwerden empörten Verbraucher ein. Die Betrüger stellten sich demnach als Energieberater vor und belästigten die Betroffenen in Dauerschleife.

Die Nummer eins der Spam-Nummern im Juli war eine Hamburger Telefonnummer

Damit verwies die Hamburger Nummer den Berliner Kandidaten, der lange Zeit an erster Stelle stand, auf den zweiten Rang. Doch auch diese Nummer sorgt weiterhin für reichlich Unmut bei Verbrauchern. Mit diversen Durchwahlen nehmen die Betrüger aus Berlin immer wieder Kontakt zu ihren potenziellen Opfern auf, um sie mit angeblichen Zahlungsrückständen und Mahnungen zu belästigen.

Wie Betroffene die Betrugsversuche per Telefon kommentieren

040756748009 Festnetz aus Hamburg (unseriös): „Heute kam erst auf dem Festnetz, dann direkt danach AUCH auf dem Handy ein Anruf des Energie-Bla-bla. Auf meine Nachfrage hin, was da bitte erhöht werden soll und ich wäre nicht deren Kundin … wurde sie aggressiv im Ton, bezichtigte mich aber der Unfreundlichkeit und beendete das Gespräch. Sie wusste sogar meine Adresse!“ 03025555-451 Festnetz aus Berlin (Kostenfalle): „Nachdem ich gesagt habe, dass ich nicht gespielt habe, wurde aufgelegt. Habe die Blockierung aufgehoben, da ich gesehen habe, dass sie ständig anruft. Jetzt hieß sie Susanne Schäfer. Ich habe ihr gesagt, dass sie mich das letzte Mal unter Sabine Nowak angerufen hat, und sie gefragt, was die Betrügereien sollen. Dann hat sie aufgelegt.“ +390409899154 Festnetz aus Triest, Italien (Kostenfalle): „Jetzt kommen die Werbungen und Kostenfallen schon aus Italien?! Neue Nummer für Blockieren!“ 03025555-463 Festnetz aus Berlin (Kostenfalle): „Betrüger! Man sollte denen das Handwerk legen. Ich habe so die Schnauze voll von ihnen! Die nerven nur. Alle nur blockiert und trotzdem schaffen sie es immer wieder mit anderen Nummern anzurufen!“ 01627361698 Mobilfunk aus Deutschland (Kostenfalle): „Ich hätte angeblich an einem Gewinnspiel teilgenommen. Habe nach dem ersten Satz aufgelegt mit dem Kommentar ‚keine Interesse‘. Die Frau rief mich zurück mit der Aussage „Sie wissen doch gar nicht, was wir wollen?!“ Ich habe mit der Polizei gedroht und dann kam die Aussage „Selber Schuld, wenn Sie sich nicht daran erinnern können!“ 0208306730 Festnetz aus Oberhausen/Rheinland (Spam): „Eben gerade hat schon wieder so eine Nummer angerufen. Ich bin wieder nicht dran gegangen. Weiß jemand, warum diese Nummern immer anrufen und ob man die nicht verbieten kann?“ 03025555-462 Festnetz aus Berlin (Kostenfalle): „Rufen auch nach 17:00 Uhr an. Sie geben keine Ruhe. Es ist Mobbing! Ich frage mich, woher die meine Telefonnummer haben? Ich habe die Nummer blockiert.“ 08001144661 gebührenfreie Nummer aus Deutschland (Spam): „Ich werde mehrmals täglich angerufen und das schon seit Wochen! Es zieht sich also schon hin. Mal gucken, wie lange das noch geht“. 03025555-454 Festnetz aus Berlin (Kostenfalle): „Mahnabteilung, Sie sprechen mit Herrn Koch“ – Meine Antwort war erstmal ein Lachen und dann sagte ich dem Herrn, dass ich das Gespräch aufnehmen und zur Anzeige bringen werde. Schwupps, war das Telefonat beendet.“ +436646329056 Mobilfunk aus Österreich (Betrug): „Ich werde regelmäßig durch diese komischen Nummern angerufen und habe alles blockiert. Ich sage nur Betrug!“

Bei Abzock-Anrufen von diesen Nummern sollte man das Telefon einfach klingeln lassen

Wenn eine dieser Nummern auf dem Display erscheint, ist es ratsam, nicht dranzugehen. Verbraucher können diese oder andere auffällige Nummern auch an Clever Dialer melden. So können andere Bürger eventuell vor betrügerischen Anrufen geschützt werden. Handelt es sich nicht um Betrug, sondern um unerlaubte Werbung, also Spam, können Betroffene die Nummern online über ein Beschwerdeformular bei der Bundesnetzagentur melden.

Die kriminellen Machenschaften am Telefon werden immer perfider. So können Betrüger mittels künstlicher Intelligenz Stimmen nachahmen, um ahnungslose Menschen um ihr Geld zu bringen.