Sichtfahrgebot umfasst viele Regeln: Korrekte Verwendung des Fernlichts überrascht

Von: Sven Schneider

Fernlicht, Nebelscheinwerfer und langsam fahren? Das Sichtfahrgebot umfasst viele Regeln. Einige davon könnten Autofahrer jedoch überraschen.

Hamm - Starkregen, dichter Nebel oder schlichtweg weit und breit keine Beleuchtung – das Sichtfahrgebot ist wohl jedem Autofahrer ein Begriff. Sobald die Sicht beim Fahren eingeschränkt ist, sollte die Geschwindigkeit angepasst werden. Das Sichtfahrgebot umfasst allerdings viele versteckte Regeln. Besonders die korrekte Verwendung des Fernlichts könnte Autofahrer überraschen, berichtet wa.de.

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) beinhaltet so viele Regeln, dass man sie kaum während der zahlreichen Theoriestunden in der Fahrschule lehren kann. Eine davon ist das Sichtfahrgebot. Ganz simpel zusammengefasst besagt sie: Ist die Sicht während Regen, Schnee, Nebel oder anderen äußeren Einflüssen eingeschränkt und beträgt maximal 50 Meter, muss die Fahrgeschwindigkeit auf maximal 50 km/h angepasst werden. So ist es in Paragraph 3 der StVO geregelt.

„Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann“, heißt es dort. Das Sichtfahrgebot umfasst allerdings nicht nur Wetterverhältnisse, sondern auch unübersichtliche Streckenabschnitte wie Kurven und Pflanzenbewuchs. Verstößt man gegen das Sichtfahrgebot, hat das zivilrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen.

Sichtfahrgebot für Autofahrer: Nebelscheinwerfer oder Fernlicht nutzen?

Überraschend könnte die Ausweitung des Sichtfahrgebots auf Autobahnen werden. Denn in Paragraph 18 der StVO ist eine Regel hinterlegt, die die Verwendung des Fernlichts vorschreibt. So handeln Autofahrer grob fahrlässig, wenn sie bei einer Geschwindigkeit über 60 km/h und und absoluter Dunkelheit das Fernlicht nicht benutzen. Grundsätzlich gilt:

Fernlicht darf innerorts nicht eingeschaltet werden.

Fernlicht darf nicht auf Straßen mit ausreichender Beleuchtung eingeschaltet werden.

Fernlicht darf/soll auf Autobahnen eingeschaltet werden, solange andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.

Kommen andere Fahrzeuge entgegen, muss das Fernlicht rechtzeitig abgeblendet werden. Andernfalls droht ein Bußgeld. Wird die Sicht aufgrund von Wetterverhältnissen wie Regen, Schnee und Neben beeinträchtigt, sollten Autofahrer den Nebelscheinwerfer einschalten. Dieser strahlt kräftiger als das Abendlicht, aber nicht so sehr wie das Fernlicht. Der Nebelscheinwerfer leuchtet die Fahrbahn in der gesamten Breite aus. Nebelscheinwerfer und Fernlicht dürfen nie gleichzeitig eingeschaltet sein.

Wer vom Fernlicht geblendet werden sollte, sollte seinen Ärger darüber zügeln.