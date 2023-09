Chips mit widersprüchlichen Angaben – Lidl-Kunde über Kartoffel-Herkunft verwirrt

Von: Felina Wellner

„Ich habe ein paar Fragen“, schreibt ein Reddit-Nutzer unter das Verpackungsbild von Lidl-Chips. Damit ist er allerdings nicht alleine.

London – Kuriose Supermarkt-Funde sind nicht selten: Ein wirres Schild an der Rewe-Salattheke sorgte etwa für viele Fragezeichen. Jetzt machte ein Kunde bei Lidl eine skurrile Beobachtung und teilt sie in einem „Britain“-Forum auf Reddit. Auf den ersten Blick regional, auf den zweiten Blick das Gegenteil?

Lidl-Chips aus regionalen Kartoffeln? Produktangaben stiften Verwirrung

Nicht nur Lidl, auch Aldi und andere Discounter werben mit regionalen Lebensmitteln. Wer darauf Wert legt, nimmt die Verpackungsangaben genau unter die Lupe. Doch ist auf diese Beschreibungen immer Verlass? Eine Chips-Packung der Sorte „Sea Salt & Black Peppercorn“ in Lidl-Filialen Großbritanniens lässt Zweifel aufkommen. So heißt es auf der linken Seite: „100 % British Potatoes“, während auf der linken Seite unter dem Mindesthaltbarkeitsdatum steht: „Contains Non-British Potatoes“. Die Reddit Community ist verwirrt – na, was denn nun?

„Sie sind britisch, weil sie in einer Fabrik mit dem Namen British verarbeitet werden“ – eine ausgeklügelte Strategie, um Käufer hinters Licht zu führen, scherzt ein Nutzer in der Kommentarspalte. Ein anderer bezieht sich ebenfalls auf trügerisches Marketing: „Es enthält Kartoffeln, die zu 100 Prozent aus heimischem Anbau stammen, aber nicht alle Kartoffeln sind so.“ Lidl hat bisher nicht öffentlich Stellung bezogen, eine Anfrage der Boulevardzeitung Daily Mail sei unbeantwortet geblieben (Stand: 24. August 2023).

„Mangel an britischen Kartoffeln“: Reddit-Nutzer rätseln über Ursachen

Nicht alle Briten vermuten fiese Verkaufsstrategien hinter den widersprüchlichen Angaben. „Offensichtlich gab es einen vorübergehenden Mangel an britischen Kartoffeln“, schreibt einer. Anstelle das gesamte Packaging zu ändern, die der eigentlichen Produktstrategie entspreche, sei ein Hinweis auf dem Datums-Etikett vermerkt worden – weil weniger Aufwand.

Zwar rein spekulativ, aber eine durchaus mögliche Ursache. Die anhaltend trockenen und heißen Wetterbedingungen machen Bauern zu schaffen und stellen die Kartoffel-Ernte vor Herausforderungen. In Großbritannien habe es vor allem im Juni eine Durststrecke für die Natur gegeben, berichtet The Guardian. Ob das die Antwort auf die Frage ist?

