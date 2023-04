Video zeigt Streich an Kaufland-Mitarbeiter – „Boah, ich bin selbst Kassierer, sowas ist echt mies“

Von: Niklas Noack

Dieser Kaufland-Verkäufer hat eine Toblerone mit einem Warentrenner vertauscht. © miss_krav/TikTok

In einem Video auf TikTok ist zu sehen, wie ein Supermarktkassierer auf einen miesen Kundenstreich hereingefallen ist. Doch der junge Mann nahm es mit Humor.

Neckarsulm - An der Supermarktkasse arbeiten? Sicherlich gibt es leichtere Jobs. Zumindest in Situationen, wenn man mal wieder angepampt wird, weil zu wenige Kassen offen sind. Oder sich ein Kunde beschwert, dass irgendeine Ware, die er jetzt dringend bräuchte, ausverkauft ist.

Kaufland-Verkäufer zieht Warentrenner über den Scanner

Diese Momente nimmt man vermutlich am besten mit Humor. So wie ein Verkäufer bei Kaufland, der anscheinend von einem seiner Kunden veräppelt wurde. Darüber berichtet BW24. Wie in einem TikTok-Video zu sehen ist, zieht der junge Mann, fast automatisch, eine Ware nach der anderen über den Scanner, bis er etwas Längliches quer auf dem Band liegen sieht. Sofort denkt er, dabei muss es sich um einen Warentrenner handeln und dreht sich zum Käufer hin, um den Preis seines Einkaufs zu nennen.

Doch dann bemerkt er, dass ihm ein Missgeschick unterlaufen war. Bei dem länglichen Ding handelte es sich nämlich nicht um einen Warentrenner, sondern um eine ähnlich dreieckig geformte Toblerone-Verpackung. Als ihm der Fehler bewusst wird, grinst er und zieht die restlichen Einkäufe übers Band.

„Boah, ich bin selbst Kassierer, sowas ist echt mies“

Bei TikTok amüsieren sich jedenfalls einige User bestens über den Clip. „Wie süß er geschaut hat, als ihm das aufgefallen ist“, schreibt zum Beispiel eine Nutzerin. Ähnlich berührt fühlt sich eine andere, die meint: „Wo bitte gibt es so einen süßen Kassierer?“

Andere, die offenbar selbst an der Kasse arbeiten, haben derweil Verständnis, weil ihnen schon Ähnliches passiert ist. „Mir passiert das sogar bei Backpapier oder so“, verrät eine. Ein anderer kommentiert: „Boah, ich bin selbst Kassierer, sowas ist echt mies.“

