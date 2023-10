Edeka-Kunde findet deutlich mehr als erwartet in Brötchen-Tüte

Von: Armin T. Linder

In diesen Zeiten sieht man so etwas selten. Eine kuriose Entdeckung eines Edeka-Kunden lässt eine Art Goldgräber-Stimmung im Netz aufkommen.

München – Supermarkt-Kunden, Küchenwaagen und soziale Medien: Aus dieser Kombination ergibt sich immer wieder Stoff für Beschwerden. Denn häufig möchten die Verbraucher wissen, ob auch drin ist, was draufsteht. Niemand will schließlich zahlen für etwas, das er gar nicht kriegt. Da wird dann gewogen, was das Zeug hält: Wurst von Kaufland, ein Steak von Edeka oder Linsen von Netto. Ob der Ärger berechtigt ist, ist im Einzelfall unterschiedlich oder nicht mal herauszufinden, es kann auch andere Gründe geben wie eine nicht geeichte Waage.

Einfacher ist der Fall schon, wenn‘s ans Durchzählen geht: Manchmal ist nachweislich eine geringere Stückzahl in der Verpackung als diese verspricht. Was noch einigermaßen unproblematisch ist, sofern das Gewicht stimmt. Und dann gibt es ja auch noch die „Schrumpflation“. Damit ist gemeint, wenn Preise konstant bleiben, aber Hersteller die Packungsgröße reduzieren. Augen auf, heißt es da.

Edeka-Kunde zeigt seine Entdeckung: Elf statt sechs Brötchen in der Packung

Vor diesem Hintergrund umso unwirklicher erscheint die Entdeckung, die ein Nutzer in einer Reddit-Gruppe zum Thema „Schrumpflation“ verbreitet. Die Echtheit ist zwar nicht bestätigt, aber das passende Foto wirkt authentisch. Seinen Angaben zufolge war er bei Edeka und kaufte sich dort eine Tüte Brötchen. Die Sorte „Vital & fit“ der Eigenmarke „Gut & günstig“ ist noch auf dem Bild zu sehen. Daheim merkte er, dass was nicht stimmte. Sechs Brötchen versprach die Packung. Drin waren nicht sechs, nicht sieben, nicht acht, nicht neun, nicht zehn. Sondern elf!

„Quetschen sich da elf Brötchen statt sechs rein“, schreibt er. „Im Edeka gekauft, statt 540 g sind 988 g drin. Insgesamt waren statt sechs Brötchen elf Brötchen drin. Das lohnt sich dann doch mal.“ Er legte die Packung auf die Küchenwaage und dokumentierte seinen Glücksgriff.

Die Nutzer der „Schrumpflation“-Gruppe, die eher Kummer mit zu wenig Inhalt gewohnt sind, quittieren den überraschenden Anblick mit hunderten Upvotes (was „Gefällt mir“-Angaben entspricht). Und mit begeisterten Reaktionen, die ein wenig nach Goldgräber-Stimmung klingen, auch wenn sie wohl eher mit Augenzwinkern gemeint sind: „Morgen direkt zu Edeka!“, „Die lieben Lebensmittel!“ und „Supergeil!“ Offensichtlich handelt es sich um keinen Einzelfall. „Passiert bei diesen Vital & fit auffällig oft. Fast in jedem Karton ist so ein überfüllter Beutel“, schreibt einer. „Danke für den Tipp – da wird jetzt häufiger geschaut“, reagiert ein weiterer. „Haben auch eine mit elf erwischt“, heißt es ebenfalls.

Anderer Edeka-Kunde hatte nach eigenen Angaben nur vier Brötchen in der Packung

Fehlen die fünf Brötchen etwa nun woanders? „Derjenige, der die andere falsch abgepackte Tüte kauft, wird auch hier posten“, erwartet ein Nutzer. Ein anderer behauptet: „Ich bin einer der Gearschten. Hatte neulich nur vier statt sechs Brötchen drin. Fehlen also nur noch die Verlierer der anderen drei Brötchen.“ Vielleicht erkennt der Hersteller nun ja das Problem. Bis dahin schadet es nicht, künftig einfach vor dem Kauf durchzuzählen. Was Sie auch wissen sollten: Ein bestimmtes Getränk sollten Sie nie aufs Supermarkt-Kassenband legen. (lin)