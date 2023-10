Zeit für Mandarinen aus Spanien: Tipps für den Kauf

Von: Judith Finsterbusch

Mandarinen gehören zum Herbst und Winter einfach dazu, in Spanien haben die Zitrusfrüchte jetzt Saison. Wer beim Kauf einige Tipps beherzigt, wird mit den besten und leckersten Mandarinen belohnt.

Valencia – Es ist so weit: Die Mandarinen-Saison hat in Spanien begonnen, an den Marktständen, in den Supermärkten und den Obst- und Gemüseläden sind die kleinen orangefarbenen Früchte jetzt frisch zu haben. Seit Ende September schon werden die besonders frühen Sorten etwa in der Region Valencia, einem der Haupt-Anbaugebiete Spaniens, geerntet. Die Saison dauert mit den besonders späten Sorten noch bis Ende April, Anfang Mai, berichtet costanachrichten.com.

Mandarinen-Saison hat in Spanien begonnen - Nur reife Früchte kaufen

Mandarinen sind die perfekten Begleiter für den Herbst und Winter: Die Zitrusfrüchte bringen jede Menge Vitamin C mit und können dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, Cholesterolwerte und den Blutdruck zu senken. Durch den hohen Anteil an Mineralien und Vitaminen sind sie außerdem perfekt als Snack nach dem Sport geeignet. Also auf zum Markt, und frische Mandarinen aus Spanien kaufen.

Wichtig beim Kauf von Mandarinen ist, dass die Früchte reif vom Baum gepflückt wurden. Denn: Mandarinen reifen nicht mehr nach, einmal gepflückt, wird der Reifeprozess abgebrochen. Die meisten Mandarinen-Sorten werden in Spanien zwischen November und März geerntet. Um die besten, reif geernteten Früchte mit dem vollen Geschmack mit nach Hause zu nehmen, sollte beim Kauf auf Folgendes geachtet werden:

Tipps für den Kauf von Mandarinen aus Spanien

Die Schale der Mandarine liefert den ersten Hinweis dafür, dass die Frucht reif vom Baum gepflückt wurde. Sie sollte weich sein und den typischen Mandarinen-Geruch aufweisen. Sind auf der Schale dagegen Löcher oder Risse zu sehen, wird sie besser liegen gelassen.

Auch die Farbe liefert schon beim Kauf einen Hinweis auf die Qualität der Frucht: Die Mandarine sollte richtig schön intensiv orange leuchten. Von matten Mandarinen kann man dagegen getrost die Finger lassen.

. Ist dagegen gar nichts an der Frucht zu erschnüffeln oder riecht sie gar unangenehm oder sauer, ist die Mandarine vermutlich ungenießbar oder zumindest nicht ganz so lecker. Ein entscheidender Faktor, um die Qualität einer Mandarine beim Kauf zu bestimmen, ist ihr Gewicht. Wenn die Mandarine einigermaßen schwer in der Hand liegt, ist dies ein Hinweis darauf, dass die Frucht saftig und lecker ist. Mit dem Gewicht kommt auch die Größe ins Spiel: Je größer die Mandarine, desto süßer ist sie in der Regel. Kleinere Früchte kommen dagegen etwas saurer daher – aber das ist letztendlich ja auch Geschmackssache.

Nach China ist Spanien der größte Mandarinen-Produzent weltweit. Für die Saison 2023/2024 rechnet das spanische Landwirtschaftsministerium mit knapp 5,8 Millionen Tonnen Zitrusfrüchten insgesamt, davon gut 1,8 Millionen Tonnen Mandarinen. Jedoch machen Klimawandel, Hitze und die anhaltende Dürre in Spanien auch den Zitrusbauern zu schaffen, es wird diesen Winter noch weniger Mandarinen, Orangen und Co. geben als im auch schon schlechten Winter des Vorjahres: etwa 14,4 Prozent weniger als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre.