Vodafone schickt missverständlichen Brief an Kunden – Rabatt-Berechnung sorgt für Verwunderung

Von: Momir Takac

Dieses Angebot haben Vodafone-Bestandskunden erhalten. © Twitter/Screenshot

Vodafone hat mit einem missverständlichen Rabatt-Angebot seine Kunden verwirrt. Der Brief landete im Netz und avancierte zum Lacher.

Düsseldorf – Manchmal muss man sich etwas mehrmals durchlesen, um es zu verstehen. So ging es wohl auch einer Kundin von Vodafone, als sie einen Brief des Telekommunikationsunternehmens in der Hand hielt.

In dem Schreiben, das weitere Vodafone-Kunden erhalten haben dürften, geht es um ein Angebot. Überschrift: „Sicher Dir Dein Speed-Up mit 2,50 Euro Treue-Rabatt pro Monat.“ Steigt man von einer 100 Mbit/s- auf eine 250 Mbit/s-Internetleitung um, erhält man jeden Monat 2,50 Euro Rabatt.

Vodafone verschickt missverständliches Rabatt-Angebot an Kunden

Weiter unten wird es dann verwirrend. „Hol Dir GigaZuhause 250 DSL dauerhaft für nur 47,49 Euro statt 39,99 Euro“, steht dort. Unter Rabatt versteht man eigentlich was anderes. Müssten es nicht 37,49 Euro sein? Die Kundin markierte den Preis und postete den Brief bei Twitter. Dazu schrieb sie „Ich lass das mal unkommentiert“ und fügte drei Tränen lachende Emojis hinzu.

Die Social-Media-Abteilung von Vodafone reagierte umgehend. „Da hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen“, antwortete sie. Doch eigentlich gibt es gar keinen Fehler. Denn gegenüber der Bild bestätigte das Unternehmen, dass die Rechnung korrekt sei, wenn auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich.

Vodafone-Brief verwirrt: Konzern klärt vermeintlichen Fehler auf

„Nein, der Brief ist korrekt. Das Missverständnis kommt nur beim flüchtigen Lesen zustande. Das neue Angebot bietet eine Steigerung der Geschwindigkeit. In diesem Fall surft der Kunde statt mit DSL 100 mit DSL 250“, erklärte ein Vodafone-Sprecher dem Boulevardblatt.

Womöglich wären alle Missverständnisse ausgeräumt gewesen, hätte der Konzern den regulären Preis für die 250er-Leitung dazugeschrieben. Dieser beträgt nämlich 49,99 Euro im Monat. Darauf gibt es dann den Rabatt. Eine 2,5 Mal so schnelle Leitung, die noch dazu 2,50 Euro monatlich weniger kosten soll, wäre ein richtiges Schnäppchen gewesen, das Angebot gleichzeitig aber auch unrealistisch. Anfang Mai hatte es bei Vodafone bundesweit eine massive Störung gegeben. (mt)