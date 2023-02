Vorbereitung, Ablauf und Freizeit: So läuft eine Reha für Rentner ab

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Auch im Alter stehen Menschen Anwendungen eines Reha-Programms zu. Wie die Reha bei Rentnern abläuft – was sie mitnehmen und beachten sollten.

Hamburg – Die Möglichkeit, Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch nehmen zu können, bezieht sich in erster Linie darauf, das „vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben“ zu vermeiden. Eine „Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit“ soll verhindert werden. Rehabilitation heißt laut der Deutscher Rentenversicherung jedoch eben auch „Wiederherstellung der Gesundheit“. Und so steht unter bestimmten Voraussetzungen auch Rentnern eine Reha zu, dessen Kostenübernahme seitens der Krankenversicherung getätigt wird. Dem Antrag wurde zugestimmt – auf, was sich Betroffene jetzt einstellen müssen.

Sozialversicherung: Deutsche Rentenversicherung Gründung: 1. Oktober 2005 Versicherte: 56,7 Mio. (31. Dezember 2020) Rentner: 21,2 Mio. (Stand: 1. Juli 2022)

Reha für Rentner: Was packen Betroffene in ihrem Koffer?

Zum einen muss unterschieden werden, ob die Reha stationär oder ambulant durchgeführt wird. Unter Umständen können Betroffenen beide Optionen zur Verfügung gestellt werden, wie 24hamburg.de berichtet. Wann welche Option sinnvoll ist, hängt jedoch immer vom individuellen Fall ab. Die erforderlichen Programme mögen variieren, in vielen Abläufen besteht jedoch Einigkeit – und das bezieht sich unter anderem auf den Inhalt, auf den man in seinem Koffer nicht verzichten sollte.

Im Regelfall erhält man entsprechendes Reha-Infomaterial kurz vor Start. Die Klinik erinnert an Dinge, die man während einer Rehabilitation dabei haben sollte. Natürlich führen notwendige Medikamente die Liste an. Genauso wenig fehlen sollte Kleidung – bestmöglich Kleidung, die sich auch für Sportanwendungen eignet. Außerdem notwendig: Hygieneprodukte.

Reha im Alter: Welche Dokumente Rentner immer dabei haben sollten

Bei Rehamaßnahmen hat man auch Zeit für sich. Daher lohnt es sich auf jeden Fall etwas Musik oder ein paar Bücher mitzunehmen. Man will sich ja nicht langweilen und so kann jeder betroffene Rentner, der übrigens auch von einer Vielzahl von Rabatten profitieren kann, etwas mitnehmen, um sich die Zeit zu vertreiben. Was allerdings jeder dabei haben sollte: Dokumente wie Impfpass, Versichertenkarte oder Arztberichte, die über den Gesundheitszustand unterrichten. Fragen, ob es im individuellen Fall noch weitere Dokumente, Belege oder Quittungen mitzubringen gilt, beantwortet die jeweilige Reha-Klinik.

Ob Sport- oder Physiotherapie: Das jeweilige Reha-Programm hängt vom individuellen Fall ab. (Symbolbild) © Addictive Stock/Imago

Rehabilitation im Rentenalter: Wie läuft das erste Arztgespräch ab?

Bei Ankunft wird dann nicht selten als erstes überprüft, ob alle wichtigen Dokumente vorliegen. Laut qualitaetskliniken.de folgt in der Regel eine Infoveranstaltung zum fortlaufenden Programm sowie ein erstes Kennenlernen der anderen Patientinnen und Patienten und alles, was in den kommenden Tagen relevant wird – von der eigenen Unterkunft über die anderen Räumlichkeiten und den geltenden Regeln. Kurz darauf findet auch das erste Kennenlernen mit dem zuständigen Arzt bzw. der zuständigen Ärztin statt.

Häufig ist es dies noch am Tag der Ankunft, manches Mal erst an dem darauffolgenden Werktag der Fall. Der Gesundheitszustand wird auf dem aktuellsten Stand gebracht. Blut wird entnommen, diagnostische Methoden zur Untersuchung angewandt – so kann man sich das erste Treffen mit dem Arzt oder der Ärztin vorstellen, ehe zum Abschluss noch einmal die Ziele der Reha-Maßnahmen Thema werden.

Zwischen Anwendung und Freizeit: Ein klassischer Tagesablauf in der Reha-Klinik für Rentner

Hinsichtlich der Reha-Länge gelten für Arbeitnehmer sowie Rentner die gleichen Bedingungen: Eine Zeit von drei Wochen gilt es zu entrichten, die in folgende Angebote mündet: Psychotherapie, Physiotherapie, Sport- oder Ergotherapie. Manche Anwendungen erinnern dabei womöglich an Gesundheitskurse für Rentner, die auch abseits der Reha von Krankenkassen übernommen werden können. Dazu kommen Angebote der Ernährungsberatung, Massagen oder Schulungen. Eine Verkürzung oder Verlängerung der Gesamtzeit kommt laut qualitaetskliniken.de übrigens nur im berechtigten Einzelfall infrage.

Doch wie sieht er jetzt aus, der konkrete Reha-Alltag? Zwischen ärztlichem Gespräch bei der Ankunft und dem Abschlussbericht, in dem die wichtigsten Erkenntnisse und nun zu ergreifenden Maßnahmen schriftlich festgehalten werden, kann die Zeit langsam vergehen. Um so wichtiger ist es, dass der Patient neben den Routinen Abwechslung schafft. Nicht selten beginnt der Start in den Tag mit einem Frühstück um 7 Uhr morgens. Es folgen Reha-Anwendungen, die je nach individueller therapeutischer Notwendigkeit gewählt sind.

Nachmittags stehen häufig ebenfalls Maßnahmen an – jedoch in der Regel so, dass noch Zeit bleibt, um Freizeitaktivitäten nachzugehen. Je nach Lage der Klinik kann man am Strand, See oder im Wald spazieren. Häufig ist es zudem möglich, ins Kino zu gehen oder andere Veranstaltungen zu besuchen. Auch Familienangehörige können in diesem Zeitfenster empfangen werden, bevor um 18 Uhr dann das Abendessen ansteht.