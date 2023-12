Supermarkt-Kassiererin berichtet von Kassen-Zoff – und fragt öffentlich, ob sie richtig gehandelt hat

Von: Armin Linder

Eine Supermarkt-Kassiererin beschäftigte ein Vorfall so sehr, dass sie öffentlich um Rat fragt. Sie bekommt unterschiedliche Reaktionen.

München – Die Abkürzung „BIDA“ dürfte den wenigsten Menschen geläufig sein – Reddit-Nutzern aber schon. Sie steht für „Bin ich das Arschloch?“. In der entsprechenden Reddit-Community fragen unsichere Personen, ob sie richtig gehandelt haben oder nicht. Sie bekommen ehrliche, anonyme und auch oft zahlreiche Rückmeldungen. So ging es jetzt einer Supermarkt-Kassiererin. Mehr als 100 Kommentare sammelte ihre Geschichte in den ersten 14 Stunden. Diese ist zwar nicht zu verifizieren, klingt aber alles andere als erfunden.

Supermarkt-Kassiererin berichtet von Vorfall – und fragt nach Meinungen

Sie arbeite in einem Supermarkt, erklärt die Nutzerin, ohne auf die Kette oder die Stadt einzugehen. Dort sei es früh am Morgen an der Kasse, „an der zu dem Zeitpunkt keine Kunden anstanden“, zu einem Vorfall gekommen. Gleich zwei Kundinnen seien demnach ans Band gekommen – eine mit vielen Artikeln, die sie aufs Band räumte sowie eine mit kleinerem Einkauf. „Diese fragte mich dann, ob sie vor kann. Ich bejahte, da dadurch die Schlange an der Kasse klein gehalten werden kann, außerdem war ich der Meinung, dass die erste Kundin noch immer nicht fertig sein wird, nachdem ich die zweite abkassiert habe (war am Ende auch so).“

Die erste Kundin fing wohl an zu protestieren. „Sie bestand darauf, dass sie gefragt werden müsse, ob jemand hinter ihr vor kann und meinte, dass ich das nicht zu entscheiden hätte, wen ich zuerst abkassiere. Wie seht ihr das? BIDA, wenn ich Kunden nach vorne hole, ohne die Leute davor entscheiden zu lassen? Ich mache das grundsätzlich nur, wenn die Kunden davor offensichtlich noch länger brauchen, aber von diesem Grundsatz weiß Kundin 1 natürlich nicht zwangsweise etwas. Auf sie könnte das Ganze recht willkürlich gewirkt haben.“

Sie habe es auch ungewöhnlich gefunden, dass die hintere Kundin sie gefragt habe statt die Frau vor sich. Sie winke aber von sich aus öfter Kunden mit kleinem Einkauf nach vorne. „Bisher hat sich noch niemand darüber beschwert.“ Diesmal sei es der grantigen Kundin wohl „einfach ums Prinzip“ gegangen, „dass sie das zu entscheiden hätte. Ich finde, ihr Prinzip ist fehlerhaft und ein wenig anmaßend.“

Supermarkt-Vorfall: Viele finden, Kassiererin hätte sich raushalten sollen

Hat die Supermarkt-Kassiererin richtig reagiert? Alle der mehr als 100 Kommentare lassen sich natürlich nicht wiedergeben. „Hier muss ich tatsächlich länger überlegen“, schreibt etwa eine Person vor einem ganz langen Statement. Mehr als 100 „Gefällt mir“-Angaben sammelt ein anderer Nutzer, der sehr differenziert antwortet. „Ist es ok für Sie, wenn ich die Dame schon mal abkassiere mit ihren 3 Artikeln, während Sie inzwischen noch auflegen? Geht ganz fix“, schlägt er als Rückfrage vor. „Voilà. Man erklärt Leuten, warum man was macht, wenn es nicht unmittelbar klar ist. Also ja, ich versteh die Frau. Sicher hast du irgendwo Hausrecht, aber den Kunden miteinzubeziehen in die Entscheidung ist wiederum eine grundlegende Sache der Kundenorientiertheit. Immerhin halten die den Laden am Laufen durch den Einkauf.“ Doch auch die Kundinnen hätten nicht optimal gehandelt.

Einige bringen der Supermarkt-Kassiererin freundlich bei – sie wollte es ja wissen – dass sie unglücklich vorgegangen sei. „BDA“, so die Abkürzung, lässt sich reihenweise lesen. „Ist nicht deine Aufgabe die Schlange zu regeln. Es ist arschig, über den Kopf der anderen Person zu entscheiden“, so ein Kommentar. Es heißt auch: „Ja klar bist du BDA. Es ist eine Schlange. Kunden werden in Reihenfolge abgearbeitet.“

Supermarkt-Vorfall: Kassiererin bekommt auch Zuspruch

Andere nehmen die Supermarkt-Kassiererin in Schutz: „Es hat niemand einen Nachteil erlitten, du hast schnell reagiert und warst effizient. Im Interesse aller Kunden. Ich verstehe das Problem nicht“, heißt es. Oder auch: „Du weißt am besten, wie du deine Kasse handhabst. Gibt jetzt vielleicht ein paar Sonderfälle wie ‚huch, hab‘s eilig‘, wo Leute dann vielleicht wirklich niemanden vorlassen wollen, aber dann würde ich auch mit ‚nem kleineren Einkauf rechnen. Zumal du ja auch Hausrecht hast.“ Die Supermarkt-Angestellte dürfte es gerne lesen – und alleine, dass sie fragt, zeigt ja schon, dass sie es gut meinte und bemüht ist, keine Fehler zu machen. Kassenkräfte haben es ohnehin nicht leicht – kürzlich schilderten mehrere, welche Sprüche sie nun wirklich nicht mehr hören können. Und dann gibt es ja auch noch den Fehler, den Menschen immer wieder am Kassenband machen und der viele Angestellte nervt.

Die verunsicherte Supermarkt-Kassiererin klärte die Reddit-Community jedenfalls gleich in ihrem Ursprungsbeitrag auf, wie der Kassen-Zoff weitergegangen sei. „Kundin 2 hatte mit Sicherheit keine bösen Absichten, es war ihr fast schon unangenehm, dass ‚wegen ihr‘ jetzt so ein Konflikt daraus entstanden ist. Sie hat sich sogar bei Kundin 1 entschuldigt, und sich am Ende bei uns beiden dafür bedankt, dass sie vorgelassen wurde. Dass sie zuerst den Pfad der Deeskalation sucht, hat sie für mich direkt sympathisch gemacht. Andererseits schade, dass dadurch das, meiner Meinung nach, irrationale Verhalten von Kundin 1 bestärkt wird.“ Auch ein TV-Sternchen sorgte unlängst für Supermarkt-Ärger – er wurde seinen Angaben zufolge vom Security aus einem Rewe geleitet. (lin)