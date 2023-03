Kaufland-Kunde schaut bei Nürnberger Rostbratwürsten genau hin: „Ist nicht das erste Mal“

Von: Christoph Gschoßmann

Eins, zwei, drei ... elf? Ein Kaufland-Kunde zählte seine Würstchen genau nach. © Facebook/Carsten Schumann

Vertrauen in seinen Markt zu haben, zahlt sich aus – für beide Seiten. Ein Kaufland-Kunde hat nach einem wohl wiederholten Vorfall nun aber die Nase voll.

München / Bentwisch - Wohin geht man einkaufen? Dort, wo die Preise stimmen, gilt gerade in Zeiten der Inflation besonders. Auch zuletzt machten Edeka-Kunden bei Tomaten und Limetten in dieser Richtung grenzwertige Erfahrungen. Doch was ist noch ein Kriterium? Man geht dort einkaufen, wo man dem Verkäufer vertraut. Um eben nicht jedes Mal ganz genau hinschauen zu müssen, ob alles stimmt, oder zu Hause nachwiegen zu müssen. Das Vertrauen eines Kunden von Kaufland im 3400-Seelen-Dorf Bentwisch im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern wurde nun – wohl nicht zum ersten Mal – erschüttert.

Kaufland-Ärger: „Es waren nur elf statt zwölf Würstchen und keine 250 Gramm“

„Jetzt muss man bei Kaufland schon wieder die Würstchen abzählen“, schreibt der Verbraucher unter seinen Post bei Facebook, auf dem er das erstandene Produkt auf einem Foto präsentiert. „Es waren nur elf statt zwölf Würstchen und keine 250 Gramm“, führt er aus. Es sei „nicht das erste Mal“, und dazu kommentiert er: „Als ob das nicht schon so teuer genug geworden ist. Und Schadensersatz gab‘s im Laden auch nicht.“ Das sei „echt schlechte Info.“ Dazu postete er einen vor Wut schäumenden Emoji. Und in der Tat: Auf dem Foto sind nur zwölf Rostbratwürste zu sehen, kein Zweifel.

Kaufland reagiert auf den Post. „Es tut uns leid, dass du so eine Packung gegriffen hast. Schreib uns doch bitte gerne deine E-Mail-Adresse und deine Filiale per Direktnachricht. Wir leiten dich weiter an unsere Kollegen vom Kundenmanagement. Diese werden sich deiner annehmen“, so der Markt. Ob er Schadensersatz in Form des fehlenden Würstchens bekommen hat, ist nicht überliefert. (cgsc)

