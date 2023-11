Vorsicht bei der Steuererklärung: Warum gut gemeinte Hilfe teuer enden kann

Von: Ulrike Hagen, Kilian Bäuml

Teilen

Steuererklärung selbst gemacht oder doch lieber zum Profi? Wer sich von Freunden oder Verwandten helfen lässt, kann eine böse Überraschung erleben.

Frankfurt – Die Erstellung der Steuererklärung ist wahrlich nicht jedermanns Lieblingsbeschäftigung. Unterstützung beim Ausfüllen der unbeliebten Formulare ist oft willkommen. Aber Vorsicht: Wer sich von der falschen Person bei der Steuererklärung helfen lässt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro bestraft werden. Die Inanspruchnahme von Hilfe durch einen Steuerberater, Rechtsanwalt oder Lohnsteuerhilfeverein kann schnell teuer werden, denn illegale Unterstützung bei der Steuererklärung ist eine Ordnungswidrigkeit.

Je nachdem, wer einem bei der Steuererklärung hilft, kann eine Strafe von bis zu 5000 Euro verhängt werden. (Symbolbild) © Imago

Vorsicht bei der Steuererklärung: Hilfe von der falschen Person kann teuer werden

Wer bei der Steuererklärung helfen darf Die Unterstützung bei der Steuererklärung wird vom Finanzamt streng beäugt, das basiert auf den Bestimmungen des Steuerberatungsgesetzes. Laut diesem dürfen nur ausdrücklich dazu berechtigte Personen und Vereinigungen Hilfe bei der Steuererklärung leisten. Dazu zählen Steuerberater, Lohnsteuerhilfevereine, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und Steuerprogramme wie beispielsweise WISO Steuer. Jegliche steuerliche Unterstützung durch andere Personen und Organisationen ist nicht zulässig. In solchen Fällen spricht man von unerlaubter Hilfe. Quelle: Quelle: Buhl Data Service

Es spielt dabei keine Rolle, ob Tipps und Hilfe für die Steuererklärung entlohnt wurden oder nicht. „Besteht kein Verwandtschaftsverhältnis, dürfen Sie also gar nicht helfen. Tun Sie es doch und das Finanzamt erwischt Sie dabei, zahlen Sie ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 5000 Euro“, so Buhl Data Service, der Anbieter der Wiso Steuersoftware.

Hilfe bei der Steuererklärung: Welche Familienmitglieder straffrei helfen dürfen

Bei der Steuererklärung dürfen nur Personen helfen, die im Sinne von §15 der Abgabenordnung als Angehörige gelten, so regelt es das Steuerberatungsgesetz (StBwerG) in seinen „Vorschriften über die Hilfeleistung in Steuersachen“.

Nahe Verwandte dürfen Ihnen unentgeltlich bei der Steuererklärung helfen – und natürlich gilt das auch in umgekehrter Richtung. Im Hauptformular der Steuerdokumente können Mitwirkende eingetragen werden. Sie sollten dabei das Verwandtschaftsverhältnis und Kontaktinformationen angeben, damit das Finanzamt bei Rückfragen schriftlich oder telefonisch mit Ihnen in Verbindung treten kann. Helfen dürfen:

Ehegatten oder Verpartnerte

Enge Verwandte wie Eltern, Geschwister, Kinder etc.

Frühere Ehegatten und Verpartnerte

Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder)

Verlobte

Verwandte und Verschwägerte gerader Linie

Andere Verwandte, Bekannte, Nachbarn, Freunde, Studienkollegen oder Arbeitskollegen dürfen nicht helfen, das meiste aus der Steuererklärung rauszuholen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Hilfe vergütet wurde oder nicht. Wer erwischt wird, kann mit einer Strafe von bis zu 5000 Euro rechnen. Doch das bleibt möglicherweise nicht mehr lange so. Denn ab nächstem Jahr plant die Bundesregierung, das Gesetz zu lockern. Dann ist es wahrscheinlich auch Personen des weiteren Bekanntenkreises erlaubt bei der Steuererklärung zu helfen, solange dafür kein Geld verlangt wird.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Kilian Bäuml sorgfältig überprüft.