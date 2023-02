Vorsorge rechtzeitig regeln: Das müssen Rentner beim Testament beachten

Von: Robin Dittrich

Über den eigenen Tod wollen sich die wenigsten Gedanken machen. Mit einem Testament sollten vor allem Rentner die Erbfolge jedoch rechtzeitig regeln.

Hamburg/Berlin – Laut Paragraf 857 des Bürgerlichen Gesetzbuches gehen die Besitze eines Verstorbenen auf seine Erben über. Wer zum Zeitpunkt des Todes kein Testament verfasst hat, bei dem greift die gesetzliche Erbfolge. Vor allem Rentner sollten sich deshalb vorsorglich mit dem Aufsetzen eines Testaments beschäftigt haben, wie 24hamburg.de berichtet.

Verfügung: Testament Form: Verfügung von Todes wegen Gesetz: Paragraf 1937 BGB Kein Testament erstellt: Gesetzliche Erbfolge tritt in Kraft

Auch Rentner sollten sich rechtzeitig um ein Testament kümmern

Wer auch als Rentner seine Erbfolge selbst festlegen möchte, sollte ein Testament aufsetzen. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Verfügung über das eigene Vermögen, die im Falle des Todes wirksam wird. In der Regel muss ein Testament handschriftlich, eigenhändig und lesbar verfasst werden. Auf dem Testament sind verschiedene Angaben des sogenannten Erblassers immens wichtig, andernfalls kann es seine Gültigkeit verlieren. Dazu zählen das Datum, der Ort, der volle Name sowie die eigene Unterschrift. Die Formulierung muss so klar gewählt worden sein, dass es nicht falsch interpretiert werden kann.

Kann ein Rentner sein Testament, etwa aus gesundheitlichen Gründen, nicht mehr selbst verfassen, kann er einen Rechtsanwalt oder Notar beauftragen. Dieser stellt sicher, dass das Testament im Sinne des Erblassers verfasst wird. Auch eine Beglaubigung des Testaments beim Notar ist eine Möglichkeit – das geht auch bei einer Patientenverfügung. Das Aufsetzen eines Testaments beim Anwalt oder Notar ist jedoch mit Kosten verbunden – gültig ist es bei Einhaltung der Formvorschriften auch ohne diese Wege.

Sollten Rentner wissen: Ohne Testament tritt gesetzliche Erbfolge in Kraft

Das Schreiben eines Testaments ist vor allem für Rentner wichtig, denen die gesetzliche Erbfolge nicht zusagt. Die besagt, dass zunächst die eigenen Kinder sowie Ehepartner erben. Gibt es diese nicht, geht das Eigentum an die übrige Verwandtschaft. Als Erbe kann jede Person festgesetzt werden, dazu zählen auch juristische Personen – aber keine Tiere. Geschrieben werden darf ein Testament von jedem Verbraucher in Deutschland, der über 18 Jahre alt ist. Wer sein Testament schon mit 16 Jahren verfassen möchte, kann das nur in Anwesenheit eines Notars. Ein Testament wird jedoch wichtiger, je älter man wird.

Diese Voraussetzungen gelten für ein Testament:

Handschriftlich, eigenhändig und lesbar verfasst

Datum, Ort, voller Name und Unterschrift müssen vorhanden sein

Es muss klar verfasst und detailliert sein, um falsche Interpretationen zu vermeiden

Auch wenn es schwerfällt, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, rückt dieser im Alter unweigerlich näher. Verstirbt ein Verbraucher, stehen einige bürokratische Hürden an. War ein Verstorbener verheiratet, erhalten hinterbliebene Ehepartner oftmals eine Witwenrente. Im Sterbevierteljahr kann zudem die Rente des Verstorbenen bezogen werden. Ein Testament lohnt sich in der Regel in jedem Fall, um eine klare Erbfolge zu bestimmen. Alternativ kann auch ein Erbvertrag erstellt werden. Dieser ist im Vergleich zum Testament in der Regel jedoch unwiderruflich.