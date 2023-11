Über diesen „Black-Friday-Knaller“ von Louis Vuitton lacht das Netz – „Geht auch Organspende?“

Von: Armin T. Linder

Black-Friday-Zeit ist Schnäppchen-Zeit! Ob ein Luxus-Stück von Louis Vuitton wirklich dazugehört? Das ist für viele fraglich. Aber die Kommentare dazu haben es in sich.

München – Der Black Friday am 24. November steht vor der Tür, und schon in den Tagen davor ist die Welt im Schnäppchenfieber. Klar, man kann sich zu reduzierten Preisen etwas gönnen, das man sonst vielleicht nicht bezahlen würde. Auch unsere Redaktion hat die besten Black-Friday-Tipps für Sie zusammengestellt, etwa für Amazon oder für OTTO.

„Black-Friday-Knaller“ für 84.000 Euro: Design-Ei von Louis Vuitton

Auch bei MyDealz, wo Nutzer ganzjährig die besten Preis-Entdeckungen teilen, geht‘s rund. Zwischen echte Schnäppchen hat sich ein Mega-Lacher geschmuggelt, der mehr als 100 Kommentare sammelte: ein ganz besonderes Stück von Louis Vuitton. Der Nutzer „x2hoT“ hat es eingestellt und als „Black-Friday-Knaller“ gekennzeichnet. Es handelt sich um ein hängendes „Sitz-Ei“, designt von Fernando und Humberto Campana. Woher der Nutzer den angegebenen Ur-Preis von 95.000 Euro hat, verrät er nicht. Es ist auch nirgends ein tatsächlicher Zusammenhang zum Black Friday zu entdecken, den hat er wohl erfunden. Echt ist aber der aufgerufene Preis: 84.000 Euro kostet das gute Stück auf der offiziellen Homepage von Louis Vuitton.

„Bin nur wegen der Kommentare hier - und ich find‘s super!“

„Bin nur wegen der Kommentare hier - und ich find‘s super!“, schreibt ein Nutzer. Und scheint damit vielen anderen aus dem Herzen zu sprechen. Denn die User überschlagen sich mit Gags zum vermeintlichen Black-Friday-Schnäppchen. „Aus dem Weg ihr Geringverdiener, ich nehme direkt 5 Stück“, drängelt einer. „Werde mal 6 Stück für den Wintergarten ordern. Wenn man mal stilvoll mit Freunden sein Dosenbier süppeln will“, schreibt ein weiterer. „Danke, mal 12 gekauft für den Esstisch, so habe ich doch eine konkrete Verwendung für die kürzlich erworbenen Fischer-Dübel, welche stark rabattiert waren!“, heißt es ebenfalls.



So mancher hat vermeintlich Interesse, aber nicht das nötige Kleingeld. „Geht auch Organspende?“, „Wo kann man mit Niere bezahlen, bei mir geht nur Apple Pay oder Kreditkarte“ und „Da reicht die Niere nicht aus“, schreiben sie. Oder auch: „Endlich mal ein Grund mein ganzes Erspartes, mein Auto und meine Niere auf den Kop zu hauen, danke.“

Auch bei Facebook ist der Hinweis auf das Angebot bereits gelandet. „Endlich mal ein vernünftiger Preis! Obwohl … passt Vernunft eigentlich in den Satz?“, schreibt ein Nutzer. „Sowas billiges würde ich nie kaufen“ und „Bin noch am Überlegen. Vielleicht gebe ich den Rolls in Zahlung“, lauten weitere Kommentare dort.

Vermeintlicher „Black-Friday-Knaller“ von Louis Voutton sorgt für viele Lacher

Eine Assoziation scheinen mehrere zu teilen: „Passend fürs Gästeklo“, schreibt so oder so ähnlich nicht nur ein User. „Loch reinsägen... Dann IST es das Gästeklo“, schlägt einer vor. „80 EUR und der Prügel ist jut bezahlt“, bemüht ein Kommentar den Klassiker-Spruch von „Bares für Rares“-Waldi. Ein anderer nimmt wohl Bezug auf die wegen der Mehrwertsteueränderung zu erwartende Gastro-Preisexplosion, wenn er schreibt: „Für 84.000€ geh ich nächstes Jahr lieber mal schön essen, den Rest stotter ich dann beim Wirt ab.“

Ein paar finden das Haar in der Suppe und scheuen sich nicht, darauf aufmerksam zu machen: „6 bis 7 Monate Lieferzeit. Hätte einen mitgenommen aber so ... nee.“ Wird also nichts rechtzeitig für Weihnachten. „Ich wollte gerade schon zuschlagen, da habe ich gesehen, dass es mit Kalbsleder überzogen ist. Wäre es vegan, hätte ich bestellt“, motzt ein anderer. Und eine Überraschung wartet ja eh, wenn man sich durch die Varianten klickt: „In der Farbe Fuchsia ist es billiger“, bemerkt einer mit einem Screenshot. Denn tatsächlich kostet das Schmuckstück nur 72.500 Euro in der anderen Ausführung. Was für ein Schnäppchen! Vor Jahren gab es mal einen legendären Black-Friday-Fail bei Zara. (lin)