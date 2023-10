150-Meter-Regel auf Parkplätzen – was sie bedeutet und wann sie gilt

Von: Romina Kunze

Teilen

Mit dem Abstand zu anderen Fahrzeugen hat die „150-Meter-Regel“ nichts zu tun. Doch wer sie kennt, kann mitunter Geld sparen. Im schlimmsten Fall jedoch auch ordentlich blechen.

Kassel – Wer sein Auto auf einem kostenpflichtigen Parkplatz abstellt, muss nachweisen, dass er die fällige Gebühr dafür bezahlt. In der Regel indem er ein Ticket am Automaten klemmt und gut sichtbar in sein Fahrzeug legt. Doch was, wenn der Automat kaputt ist? Mitunter dürfen sich Autofahrer dann über unerwartet kostenloses Parken freuen.

„150-Meter-Regel“ auf öffentlichen Parkplätzen – das gilt bei defekten Automaten

Einige Regeln und Vorschriften sind dennoch zu beachten: Zum einen darf nach Paragraf § 13 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) in einem solchen Fall „nur bis zur angegebenen Höchstparkdauer geparkt werden“. Dafür sei die Parkscheibe zu verwenden, ein Zettel mit der Uhrzeit genügt nicht. Zum anderen heißt das nicht, sich den einen defekten Parkautomaten herauszupicken und auf sein Recht des kostenlosen Parkens zu berufen, während andere in unmittelbarer Laufnähe funktionieren.

„Wenn der nächste Parkscheinautomat nicht allzu weit weg ist, ist es durchaus zuzumuten, den Weg zu diesem zu suchen, um dann ein Parkschein zu ziehen“, erklärt Jurist Klaus Heimgärtner vom Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) in einem Video. Demnach sei ein Radius von 150 Metern vertretbar.

Mit dem Abstand zu anderen Fahrzeugen auf öffentlichen Parkplätzen hat die „150-Meter-Regel“ nichts zu tun. Doch wer sie kennt, kann mitunter Geld sparen. Im schlimmsten Fall jedoch auch ordentlich blechen. (Symbolfoto) © Rene Traut/Imago

Ein Maßband müssen Autofahrer deshalb nicht mitführen. Die Distanz darf eher als Richtwert beziehungsweise Faustregel verstanden werden. Denn: „Das kann jedes Gericht auch anders sehen“, so Heimgärtner. Daher: Lieber ein paar Meter mehr nach einem Automaten suchen, rät der Clubjurist. Das setzt natürlich voraus, dass die Maschine den entsprechenden Tarif für das Parken berechnet. Sich kurzerhand einen günstigeren zu suchen, ist selbstredend tabu.

Wohin mit dem Auto? Im Zweifel lieber ein paar Schritte mehr – sonst drohen Bußgelder

Wer unrechtmäßig oder irrtümlicherweise ohne zu bezahlen auf einem kostenpflichtigen Parkplatz parkt, muss mit einem Knöllchen zwischen 20 und 40 Euro rechnen, je nach überschrittener Parkdauer. Fehlt die Parkscheibe, wurde zu wenig Geld für das Parkticket eingeschmissen oder erst gar keines gezogen, wird also zur Kasse gebeten. Darüber informiert bussgeldkatalog.org.

Überschrittene Parkdauer Höhe des Bußgeldes bis zu 30 Minuten 20 Euro bis zu 1 Stunde 25 Euro Bis zu 2 Stunden 30 Euro Bis zu 3 Stunden 35 Euro Über 3 Stunden 40 Euro

Zum Vergleich: Wer unerlaubt oder falsch auf dem Gehweg parkt, muss Minimum mit 55 Euro rechnen. Entsteht dadurch eine Gefährdung für andere, sind es 80 Euro. Der Bußgeld-Rechner auf Seite des Mobilitätsmagazins kann dabei helfen, sich einen Überblick zu verschaffen von dem, was einem bei kleineren und größeren Verkehrssünden blüht.

Damit es vor dem Ordnungsamt nicht eine bloße Behauptung bleibt, ist ratsam, ein Foto von dem defekten Parkscheinautomaten zu machen. So könne laut bussgeldkatalog.org gegen ein Bußgeld Widerspruch eingelegt werden.

Automat defekt: Muss über App Parkschein gelöst werden?

Nimmt der Automat die Münzen allerdings nicht an, liegt das Risiko beim Parkenden. Ein möglicher Defekt sei dann nur schwer nachzuweisen, so ADAC-Jurist Heimgärtner. Weshalb Autofahrer immer ausreichend Kleingeld dabei haben sollten.

Ein Fahrzeug gilt als geparkt, sobald es länger als drei Minuten steht. In vielen deutschen Städten haben die Preise fürs öffentliche Parken seit 2023 nochmals kräftig angezogen. Bis zu drei Euro die Stunde wird in Berlin, München und Co. mitunter fällig. Tipp: Wer kürzer parkt als angenommen, kann sein bezahltes Parkticket rechtlich an jemand anderen weitergeben. Es behält die Gültigkeit.

Zwar kann auf vielen öffentlichen Parkplätzen mittlerweile mit einer Handy-App bezahlt werden. Doch klappt das aus welchen Gründen auch immer nicht, muss laut StVO per klassischem Weg – also über Automaten oder Parkscheibe – ein Ticket gelöst werden. Oder eben ein kostenloser Parkplatz gesucht. Andersherum ist die Rechtsprechung nicht klar definiert. Geht der Automat nicht, ist es nach Meinung des ADAC nicht zumutbar, die Park-App nutzen zu müssen.

Übrigens: Auch auf privaten Parkplätzen, etwa von Supermärkten, können Knöllchen drohen. Kostenlos parken dürfen Kunden längst nicht immer, oder oftmals nur mit zeitlicher Einschränkung. (rku)