Käse-Warnung insbesondere für Urlauber und Reiserückkehrer: Hersteller ruft gesamtes Sortiment zurück

Der Hersteller Heiderbeck ruft drei Sorten seines Tarte-Käses zurück. In den Produkten sind Listerien nachgewiesen worden. Verbraucher sollten die Produkte nicht verzehren.

Olching bei München ‒ Die Heiderbeck GmbH informiert über den Rückruf verschiedener „Tarte Suisse“-Käsesorten. Aufgrund einer festgestellten Kontamination mit Listerien eines „Füürtüfel“- Käses hat die Käserei Studer (Schweiz) entschieden, vorsorglich ihr gesamtes Sortiment an gereiftem Käse zurückzurufen.

Das teilt das Unternehmen jetzt in einer Presseerklärung mit. Dabei sei ein Produkt der Käserei ebenfalls Ausgangsware zur Weiterverarbeitung der nachfolgenden Produkte und führte zum Rückruf in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen und in der Schweiz.

Warnung vor Tarte Suisse Käsesorten: Vorsicht bei Thekenware

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten hier sehr aufmerksam sein, „da es sich vermutlich um Thekenware handelt, die möglicherweise nicht zuordenbar ist“, rät das Verbraucherschutzportal produktwarnung.eu. Insbesondere Urlauber und Reiserückkehrer – wohl vorrangig aus der Schweiz – sollten den gekauften Käse auf eine mögliche Betroffenheit überprüfen, empfehlen die Verbraucherschützer.

Die folgenden Käsesorten sind vom Rückruf betroffen:

Hersteller Heiderbeck GmbH, Olching Tarte Suisse Espresso Verkauf ab 13.07.2023 bis jetzt Tarte Suisse Trüffel Verkauf ab 04.07.2023 bis jetzt Tarte Suisse Basilikum Verkauf ab 03.07.2023 bis jetzt Grund des Rückrufs Listeria monocytogenes Artikelnummern 290369 / 290360 / 290359 Verpackungseinheit ca. 1,5 Kilogramm Betroffene Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Thüringen Verkauft bei Kaufland und online, diverse Händler in der Schweiz

Auch die folgenden Käsesorten müssen aus den Regalen des Handels wieder entfernt werden. Konsumentinnen und Konsumenten wird dringend vor dem Verzehr der Sorten abgeraten.

Alter Schweizer

Bergjuwel

Bio Alter Schweizer

Bio Bodenseekäse

Bio Der scharfe Maxx

Bio Die zarte Klara

Bio Familienkäse

Bio Sternenkäse

Bio Wellenkäse

Bodenseekäse (konventionell)

Der edle Maxx 365

Der freche Maxx

Der scharfe Maxx

Die zarte Klara

Familienkäse (konventionell)

Füürtüfel

Käsermeister

Landchäs

Le Baron

Meister-Chäs

Raclette carré

Rahmkäse

Rapsody

Reibkäse

Seemerzler

Sternenkäse

Wellenkäse mild

Wellenkäse mittel

Wellenkäse rezent

Wilhelm-Tell

Der Grillkäse der Käserei sei nicht von dem Rückruf betroffen, erklärt produktwarnung.eu. Als Grund wird angeführt, dass sowohl die Sorte Grillkäse „Der scharfe Max“ sowie der „Grillkäse Füürtüfel“ einen Pasteurisationsprozess bei externen Produzenten durchliefen und damit gesundheitlich unbedenklich seien. Sie könnten aber dennoch zurückgeben werden. Wie die Käserei jetzt mitteilt, sei ausschließlich der Reifungskeller in Hefenhofen betroffen und nicht die sich in einem separaten Gebäude befindliche Produktion. Eine Teilmenge von «Der scharfe Maxx» werde in wenigen Wochen wieder limitiert im Handel verfügbar sein, „da wir diese in einem externen Außenlager reifen lassen“.

Rückruf von Tarte-Käse: Kaufpreis wird erstattet

Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Käsesorten gekauft haben, sollten den Käse nicht verzehren und in den Handel zurückbringen, empfiehlt der Hersteller. Kundinnen und Kunden bekämen den Kaufpreis erstattet. Außerdem bedauere die Käserei Studer de Vorfall und die verursachten Unannehmlichkeiten.

Nach Angaben des Robert-Koch-Institut (RKI) verlaufe die Infektion mit Listeria monocytogenes meist mild oder unerkannt symptomlos. Bei älteren Menschen, immungeschwächten Personen und Schwangeren kann ein Verzehr jedoch zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Eine Infektion äußert sich dem Institut zufolge mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen, aber auch Erbrechen und Durchfall bis hin zu Bewusstseinsstörungen. Es wird daher dringend bei auftretenden Symptomen empfohlen, einen Arzt zu Rate zu ziehen.

Rückruf von Tarte-Käsesorten - Auch diese beiden Käse mussten die Händler entfernen

Die Symptome von Listerien können auch Wochen nach dem Verzehr von betroffenen Produkten noch auftreten. Der Verbraucherschutz warnte jüngst erst vor einem Käse von Lidl, der mit Bakterien konterminiert war. Auch ein Camembert und ein Feta-Käse mussten kürzlich aus den Regalen des Handels entfernt werden. Verbraucherschützer warnten dringend vor dem Verzehr der Artikel.

