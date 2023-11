Stiftung Warentest warnt: Wasserfilter können im schlimmsten Fall schädlich sein

Von: Nico Reiter

Teilen

Wasserfilter sind in vielen Haushalten ein Muss. Sowohl dem Gaumen als auch der Gesundheit zuliebe. Dabei könnten sie der Trinkwasserqualität mehr schaden als nutzen.

München – Produzenten von Wasserfiltern preisen eine Vielzahl von Vorteilen an, die sich durch den Einsatz ihrer Wasserfilter ergeben sollen. Sie versprechen die Beseitigung von Schadstoffen im Wasser und eine Verbesserung von Geruch und Geschmack. Dabei ist das zumindest in Deutschland gar nicht notwendig, wie Studien gezeigt haben.

Trinkwasser gehört zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln in Deutschland. In den meisten Situationen kann es ohne Bedenken konsumiert werden, ohne die Gesundheit zu beeinträchtigen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes ist der Gebrauch eines Wasserfilters nicht erforderlich und könnte laut Stiftung Warentest im schlimmsten Fall sogar die Qualität des Trinkwassers negativ beeinflussen.

Warnung durch Umweltbundesamt: Die potenziellen Gefahren von Wasserfiltern © Paul von Stroheim/Imago

Kaum Risiko beim Konsum von Leitungswasser

Deutsches Trinkwasser unterliegt regelmäßigen Kontrollen und muss zahlreiche gesetzliche Vorgaben erfüllen. Wasser aus Hausbrunnen wird hingegen weniger rigoros überwacht. Daher könnte vermutet werden, dass Wasserfilter in solchen Fällen zu einer Verbesserung der Wasserqualität beitragen könnten. Größere Hygieneprobleme im Trinkwassernetz oder im Hausbrunnen können jedoch nicht durch einen einfachen Filter behoben werden. In solchen Fällen sollte eine Untersuchung und Beratung durch Experten erfolgen.

Wasser sparen im Alltag: Mit diesen elf einfachen Tipps Fotostrecke ansehen

Qualitätsprobleme beim Wasser können auf veraltete Rohrleitungen zurückzuführen sein, durch die Blei oder Kupfer ins Wasser gelangen können. Seit den 1970er Jahren werden jedoch keine Bleirohre mehr verwendet. Sollten durch überholte Sanitärsysteme Bedenken entstehen, sollte die Wasserqualität überprüft werden. Es obliegt den Vermietern und Hausbesitzern, für eine angemessene Trinkwasserqualität zu sorgen.

Beeinträchtigung der Wasserqualität durch den Einsatz von Wasserfiltern

In einem Wasserfilter können sich Keime und Bakterien ansiedeln und vermehren. Dies geschieht besonders häufig, wenn der Filter nicht regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht wird. Doch selbst bei Nutzung nach Herstellerempfehlung kann eine bakterielle Verunreinigung auftreten. Bakterien wie Salmonellen, Campylobacter oder EHEC können in höheren Konzentrationen Durchfallerkrankungen auslösen. Legionellen können, sollten sie in die Luftröhre geraten, von milden grippeähnlichen Beschwerden bis zu einer Lungenentzündung führen. Im schlimmsten Szenario kann es sogar zu Schimmelbildung kommen. Zudem entfernen handelsübliche Filter wichtige Mineralien wie Calcium und Magnesium aus dem Wasser.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass oft ungewiss ist, wann die Filterleistung nachlässt. Dies kann früher der Fall sein, als vom Hersteller angegeben. Wird der Filter zu lange genutzt, kann ein Filterdurchbruch stattfinden. Dabei gibt das Gerät plötzlich einen großen Teil der herausgefilterten Schadstoffe wieder ab. Dies kann insbesondere für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder Kinder gefährlich sein. Daher sollte das Wasser nach der Filtration nochmals abgekocht werden.

Auch durch Abkochen kann Nitrit oder Nitrat nicht entfernt werden. © William Perugini/Imago

Hersteller versprechen zudem eine Reduzierung von Nitraten. Wenn das Wasser jedoch längere Zeit im Gerät bleibt, kann Nitrat in Nitrit umgewandelt werden. Dies stellt ein lebensbedrohliches Gesundheitsrisiko für Säuglinge unter sechs Monaten dar. Nitrit und Nitrat können auch durch Abkochen nicht entfernt werden.

Empfehlungen des Umweltbundesamtes zur Verbesserung der Trinkwasserqualität

In einer Informationsbroschüre rät das Umweltbundesamt von der Nutzung von Wasserfiltern ab. Anstelle dessen wird empfohlen, das Trinkwasser nicht über längere Zeiträume stillstehen zu lassen. Eine sporadische Nutzung der Wasserleitungen kann zu Kontaminationen führen. Wasser, das länger als vier Stunden in der Leitung verweilt, sollte abgelassen werden. Leitungsteile, die über einen längeren Zeitraum wenig bis gar nicht genutzt werden, sollten vom restlichen Leitungsnetz isoliert werden, um das Risiko zu minimieren.

Anstatt einen Filter zu nutzen, sollte auf andere Aspekte geachtet werden. Bei Verdacht auf eine gesundheitliche Gefährdung durch Schadstoffe im Wasser, sollte eine Analyse durchgeführt werden. Einige Wasserversorger stellen diesen Service sogar kostenfrei zur Verfügung, wenn Schwangere oder Säuglinge im Haushalt leben. Diese können über den Trinkwasser-Verband vereinbart werden.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Nico Reiter sorgfältig überprüft.