Dringender Weichkäse-Rückruf: Beim Verzehr können Fieber und Kopfschmerzen drohen

Von: Sandra Sporer

Teilen

Ein Camembert ist aktuell von einem Rückruf betroffen. Es wird empfohlen, betroffene Produkte keinesfalls zu essen.

Kassel – Auch auf deutschen Frühstücks- und Brotzeittischen ist der Camembert für viele Menschen nicht wegzudenken. Auf ein Produkt müssen Käseliebhaber momentan jedoch verzichten. Dem auf dem Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf zufolge wurden bei einer Kontrolle des Weichkäses Listerien der Art Listeria monocytogenes gefunden. Deswegen wird der „Camembert de normandie AOP“ nun vom Hersteller zurückgerufen und Kunden gewarnt, den Käse auf keinen Fall zu essen.

Betroffenes Produkt Camembert de normandie AOP Hersteller Fromagerie Reo Charge 23R135 Mindesthaltbarkeitsdatum 17.07.2023 bis 04.08.2023

Hersteller ruft Camembert wegen Listerien zurück

Der Weichkäse wird in vier verschiedenen Größen verkauft. Es gibt ihn in der 150-, 250- und 800-Gramm-Packung erhältlich sowie als ein-Kilogramm-Variante. „Leider werden keine Vertriebswege mitgeteilt“, heißt es zum Rückruf auf dem Verbraucherportal produktwarnung.eu. Das bedeutet, dass für die Kunden nicht klar nachzuvollziehen ist, in welchen Supermärkten der Käse in den Regalen steht.

„Die gesamte Charge wurde aus der Vermarktung genommen. Einige dieser Produkte wurden jedoch bereits vor der Rücknahmemaßnahme vermarktet“, schreibt Hersteller Fromagerie Reo in seinem Rückruf. Der Rückruf ist als Anlage bei lebensmittelwarnung.de zu finden.

In einem Weichkäse wurden Listerien gefunden. Der Hersteller hat deshalb einen Rückruf für das Produkt herausgegeben. © Fromagerie Reo

Kunden sollen betroffenen Camembert auf keinen Fall essen

Wer einen Camembert im Kühlschrank hat, sollte deshalb unbedingt prüfen, ob dieser vom Rückruf betroffen ist. Vom Verzehr wird nämlich dringend abgeraten. Kunden können betroffene Produkte stattdessen bei dem Laden, in dem sie es gekauft haben, zurückgeben. Einen weiteren Rückruf wegen Listerien gibt es bei einem Wurst-Hersteller.

Sollte der mit Listerien belastete Käse doch verzehrt worden sein, kann das zu einigen unangenehmen Symptomen führen:

Übelkeit

Durchfall

Erbrechen

Bei gesunden Menschen kann es laut dem Robert Koch Institut zudem „selten zu einer Infektion und noch seltener zu einer Erkrankung, die häufig nur als leichte, uncharakteristische fieberhafte Reaktion verläuft“ kommen.

In den meisten Fällen ist eine Listerien-Infektion und deren Symptome unangenehm, aber ungefährlich. Bei älteren Personen, Kindern oder Menschen, deren Immunsystem aus anderen Gründen geschwächt ist, kann der Verlauf allerdings schwerwiegender sein. Dann sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden. Allerdings am besten in Person, denn die Verbraucherzentrale warnt nämlich vor Online-Sprechstunden. (sp)