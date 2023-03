„Was läuft bei euch falsch?“ Pizza-Verbrechen treibt internationale Küche auf die Spitze

Man kann es auch wirklich übertreiben: Das Foto dieses Pizza-Vergehens bringt Reddit-Nutzer so richtig auf die Palme.

Leipzig - Pizza-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Wer schon bei Pizza Hawaii den Schlussstrich zieht, für den könnte dieses Foto das sprichwörtliche Fass voll machen. Ein Reddit-Nutzer veröffentlichte unlängst einen Screenshot von einer Variante des italienischen Teiggerichts, wie es wohl in der Mensa der Uni Leipzig angeboten wurde. Für 2,50 Euro konnten mutige Studenten hier in den Genuss der Pizza mit Spaghetti und Falafel kommen. Internationale Fusionsküche auf die Spitze getrieben also.

Spaghetti-Pizza mit Falafel macht im Netz die Runde

Auf dem Bild wird deutlich: Tatsächlich befindet sich auf dem Teig eine dicke Schicht Spaghetti mit Tomatensoße. Darauf wurden pro Stück noch vier Falafeln verteilt. Es kommt sogar noch schlimmer. Denn die Pasta wurde, ganz unitalienisch, offensichtlich vor dem Belegen auch noch kleingeschnitten. Oh Schreck. Das ist ja fast schlimmer als die Fischstäbchen-Pizza, die Dr. Oetker einst auf den Markt brachte.

Das finden wohl auch die User des Reddit-Threats „Studentenküche“ und zeigen sich entsetzt. „Pizzacrimes“, „Ihr seid das Schlimmste, was jemals in ganz Europa passiert ist“, schimpft ein Nutzer sogar auf Italienisch. Der Anblick der Teigspeise war wohl zu viel für ihn.

Reddit-User entsetzt: Pizza-Monströsität an Uni Leipzig

Ein anderer User sucht nach einer Erklärung für das Unerklärliche: „Da ist sicher eine Dönerbude und Italiener um die Ecke und alles, was wegkommt, wird dann am nächsten Tag recycelt“, mutmaßt er.

Dennoch finden sich auch überraschend viele Fans der Kombination unter dem Foto. „Aber es ist doch eine Kombination aus 3 guten Studentenessen, also muss es auch gut sein“, argumentiert ein Pizzamonster-Fan. „Würde ich jetzt voll gern probieren“, „Sieht lecker aus“ und „Drei meiner Lieblingsessen auf einmal“, stimmen weitere zu. Ein Nutzer hatte wohl bereits das Vergnügen, die Leipziger Falafel-Spaghetti-Pizza zu probieren und urteilt: „Sieht gut aus, schmeckt aber nicht wirklich. Die Kruste ist zu hart und die Pizza liegt etwas und ist labberig.“