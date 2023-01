Wenn das Geld nicht mehr für die Stromrechnung reicht: Was Rentner im Ernstfall tun können

Von: Robin Dittrich

Strom- und Gaspreise stiegen im Jahr 2023 aufgrund der Energiekrise deutlich an. Was passiert, wenn die eigene Stromrechnung nicht mehr bezahlt werden kann?

Hamburg – Die Inflation in Deutschland lag im Dezember 2022 bei über acht Prozent. Zum Graus von Verbrauchern stiegen die Preise für Lebensmittel und Energie in den letzten Monaten zudem deutlich an. Was passiert, wenn die eigene Stromrechnung nicht mehr bezahlt werden kann? Diese Optionen gibt es für Verbraucher, wie 24hamburg.de berichtet.

Problem: Gestiegene Strompreise Preis für Kilowattstunde Strom laut Verivox: 38,6 Cent (Stand Januar 2023) Mögliche Folge: Kein Geld für Stromrechnung Betroffen: Verbraucher in Deutschland

Hohe Strompreise 2023: Worauf sollte ich die Stromrechnung überprüfen?

Die Strompreise erhöhten sich in den vergangenen Monaten enorm. Die Strompreisbremse soll Verbraucher entlasten – auch wenn diese zunächst auf der Kippe stand. So viel kann durch die Strompreisbremse gespart werden. Wer im Jahr 2023 eine Stromrechnung erhält, sollte diese zunächst genaustens überprüfen. Auch Energieunternehmen können bei der Ausstellung Fehler machen. Wie die Verbraucherzentrale schreibt, sollten Verbraucher auf fünf Punkte achten: Dazu zählen die korrekte Zählernummer sowie die Anfangs- und Endzählerstände.

Energiepreise stiegen in den letzten Monaten stark an – was passiert, wenn die Stromrechnung nicht gezahlt werden kann? © Imago (Symbolbild)

Des Weiteren sollte überprüft werden, ob der angegebene Verbrauch wirklich abgelesen oder nur geschätzt wurde. Bei den Preisschwankungen kann es zudem vorkommen, dass der falsche Preis auf der Rechnung angegeben wurde. Zuletzt sollte geschaut werden, ob die auf der Stromrechnung angegebene Summe mit der vom Konto abgebuchten Zahlung übereinstimmt. Verbrauchern wird empfohlen, sich einen regelmäßigen Überblick über ihren Energieverbrauch zu verschaffen, um bei der Jahresabrechnung keine böse Überraschung zu erleben.

Hohe Strompreise 2023: Was passiert, wenn die eigene Stromrechnung nicht bezahlt werden kann?

Von der Verbraucherzentrale wird empfohlen, den Energieverbrauch mindestens einmal im Quartal zu überprüfen. Doch was ist, wenn der auf der Stromrechnung angegebene Verbrauch korrekt ist und die Rechnung nicht bezahlt werden kann? Möglich ist es zunächst, auf eventuelle Rücklagen zurückzugreifen. Wurde etwas Geld angespart, sollte die Stromrechnung damit bezahlt werden. Andernfalls können weitere Kosten wie Verzugszinsen oder sogar Inkassogebühren dazukommen. Wer das Geld einfach auf dem Konto liegen hat, erhält aktuell ohnehin wenig Zinsen.

Stimmt die Zählernummer ?

? Stimmen Anfangs- und Endzählerstände ?

? Wurde der korrekte Verbrauch abgelesen oder geschätzt?

Ist der korrekte Preis angegeben?

angegeben? Sind die Zahlungen richtig verbucht?

Was nicht empfohlen wird, ist die Altersvorsorge ohne Weiteres aufzulösen, um Rechnungen zu begleichen. Verbraucher, die die Stromrechnung aus dem eigenen Einkommen nicht zahlen können, sollten sich an das Jobcenter oder Sozialamt wenden. Unter Umständen besteht ein Anspruch auf Sozialleistungen. Vor einem solchen Schritt können sich Verbraucher mit ihrem Energieversorger in Verbindung setzen.

Zeigt sich der Energieversorger gesprächsbereit, kann unter Umständen eine Ratenzahlung der Stromrechnung vereinbart werden. Bei der monatlichen Rechnung dürfte das unwahrscheinlicher sein, eine mögliche Nachzahlung mit der Jahresabrechnung ist per Ratenzahlung nicht unüblich. Kann die Rechnung auch dann nicht bezahlt werden und kein Anspruch auf etwaige Sozialleistungen bestehen, muss schlicht und einfach gespart werden. Rentner können unter anderem mit dem Rentenausweis einiges sparen.