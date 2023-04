Daunenjacke in der Waschmaschine reinigen? Mit diesem Trick klappt es

Von: Stella Henrich

Teilen

Beim Reinigen der Daunenjacke kann einiges schiefgehen. (Symbolfoto) © Michael Gstettenbauer/Imago

Daunenjacken in die Waschmaschine? Das gibt doch nachher bestimmt verklumpte Federn. Experten raten eher davon ab. Sie sollten nur mit speziellen Vorkenntnissen gewaschen werden.

München – Im Winter ist die Daunenjacke für viele ein täglicher Begleiter. Leicht ist sie, sie hält gut warm und schaut meistens auch noch gut aus. Doch irgendwann muss die Daunenjacke nach der Winterzeit in die Wäsche.

Daunenjacke selbst waschen? Experten raten davon ab – mit diesen Tipps klappt es trotzdem

Bleibt die Frage: Wie wäscht man die Daunenjacke richtig, ohne den Füllstoff zu beschädigen oder die Daunen zu verklumpen? Die Experten von globetrotter.de geben Tipps. Besser „lüften und nur selten waschen“, lautet dabei die Devise des Outdoor-Händlers. Manche raten sogar dazu, das Kleidungsstück gar nicht in der Waschmaschine zu waschen. Also lieber gleich zum Textil-Profi einer professionellen Reinigung. Ähnliche Tipps gelten übrigens auch für Daunenkissen.

Dabei lassen sich Flecken und unangenehmer Geruch auch in einer normalen Maschine daheim herausbekommen, ohne dass die Jacke ihre flauschige Optik und isolierende Wirkung verliert. Natürlich lässt sich die Daunenjacke auch in der Badewanne sauber bekommen. Doch keine Sorge. Verbraucher können ihre Daunenjacke auch in die Waschmaschine stecken, sofern sie ein paar Tipps und Tricks vor und während des Waschgangs beachten.

Verbraucher-Tipps und Tricks: So waschen Sie die Daunenjacke in der Waschmaschine richtig

Blick auf das Pflegeetikett: Ist Maschinenwäsche nicht explizit verboten, kann die Jacke in die Maschine. Die Jacke auf links drehen und in die Maschine stecken, das schont die Fasern. Daunenprogramm einstellen oder Schongang bei 30 °C wählen. Schleudergang auf 400 Umdrehungen oder weniger einstellen. Eine höhere Drehzahl bricht sonst die Stiele der Federn. Zwei bis drei Tennisbälle dazulegen. Waschen Sie am besten mit einem Daunenwaschmittel. Waschimprägnierer beim letzten Spülgang dazugeben. Das schützt die Jacke vor Feuchtigkeit und Flecken. Daunenjacke immer alleine waschen, damit sie sich locker in der Maschine bewegen kann. Nach dem Waschen kann die Jacke in den Trockner. Zwei bis vier Tennisbälle dazugeben, dadurch richten sich die Federn wieder auf und die Jacke wird richtig fluffig und flauschig. Bei maximal 60 °C sollte die Jacke höchstens eine Stunde im Trockner bleiben und beim anschließenden Auskühlen regelmäßig aufgeschüttelt werden. Trocknen ohne Trockner: Jacke flach ausbreiten und alle zwei Stunden aufschütteln, um die Daunen voneinander zu lösen. Quellen: globetrotter.de, utopia.de

Daunenjacke richtig reinigen: Auf keinen Fall zum Trocknen aufhängen

Damit Daunenjacken langlebig bleiben, sollten Verbraucher immer ein spezielles Daunenwaschmittel benutzen. Herkömmliches Waschmittel dagegen könnte die Daunen dauerhaft beschädigen. Auf keinen Fall sollte die Jacke nach dem Waschen aufgehängt werden. Dadurch können die Daunen nach unten rutschen und dicke Klumpen bilden.

Ein Produkt für die Waschmaschine ist auf Platz 3 der Mogelpackungen des Jahres gelandet. Diese werden jedes Jahr von der Verbraucherzentrale gekürt.