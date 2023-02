Waschmittel im Test: Pulver-Produkte überzeugen – harte Kritik für Sensitiv-Mittel

Von: Anna Lorenz

Stiftung Warentest nahm Colorwaschmittel von insgesamt 20 verschiedenen Anbietern unter die Lupe. Das Ergebnis überrascht.

Berlin – Stiftung Warentest prüft immer wieder verschiedenste Produkte auf Herz und Nieren. Die Ergebnisse überraschen nicht selten, geben Verbraucher eine Leitlinie im Warendschungel. Kürzlich getestet wurden nun Colorwaschmittel, also Produkte für die von hellen Kleidungsstücken zu trennende Buntwäsche. Von den sieben Pulver-, sowie 13 Flüssigwaschmitteln konnten acht Stück nicht glänzen. Insgesamt ist bei der Qualität ein deutlicher Trend erkennbar, der darauf hindeutet, dass für das altbewährte Pulverwaschmittel wohl das Motto „old but gold“ gilt.

Waschmittel: Color-Produkte im Test – über 10.000 Flecken von Stiftung Warentest geprüft

Man könnte meinen, die Anforderungen an ein Waschmittel seien nicht allzu hoch. Starke Waschkraft, kein unangenehmer Geruch und wäscheschonende Wirkweise, das erwartet der Verbraucher normalerweise von den Produkten, die es für verschiedene Textilien zu kaufen gibt. Allerdings, so scheint es in Anbetracht des Ergebnisses, das Stiftung Warentest nun veröffentlicht hat, ist es gar nicht so einfach, ein Waschmittel zu finden, das all diese Aspekte bedient.

Getestet wurden über sechs Monate hinweg insgesamt 20 Waschmittel für Buntwäsche. 450 Packungen wurden in 57 Haushalten verteilt, um die Anwendung an Kleidung, Bade- und Haushaltstextilien beurteilen zu können. Nach der Testung mit über 10.000, teils hartnäckigen Flecken kam man zu deutlichen Ergebnissen.

Stiftung Warentest: Pulver-Waschmittel besser als Flüssigvariante

So stellte sich heraus, dass in puncto Waschkraft Pulver-Waschmittel die Nase eindeutig vorn hat. Im Test hätten die Produkte „meist die bessere Waschleistung“ gezeigt, das gelte „insbesondere für Schmutz und oft auch für Flecken“. Testsieger sind die Pulver von Persil, Domol und Ariel, die jeweils das Prädikat „gut“ erhielten.

Flüssig-Waschmittel hingegen haben die Textilien nicht nur unzufriedenstellend gereinigt, sondern teils den Schmutz sogar auf dem Wäschestück verteilt. Infolgedessen landeten die Flüssig-Waschmittel auf den hinteren Plätzen, das Markenprodukt von Weißer Riese (Color Gel) konnte gerade einmal die Note „ausreichend“ erlangen. Ausreißer hingegen ist Formil Color vom Discounter Lidl, das die Note 2,2 einheimste. Dass No-Name-Produkte nicht selten besser abschneiden als Markenartikel, ist ein vielfach zu beobachtendes Phänomen.

Stiftung Warentest: Harte Worte für Sensitiv-Waschmittel

Besonders überraschend war auch, dass sogenannte Sensitiv-Waschmittel, die beispielsweise für Unterwäsche empfohlen werden, von Stiftung Warentest harte Kritik bekamen. „Es gibt keine Hinweise auf hautreizende Wirkungen − weder bei den sensitiven noch bei den anderen Colorwaschmitteln. In puncto Schmutz- und Fleckentfernung konnte keines der Sensitiven überzeugen“, so das Testergebnis, bei dem beispielsweise das sensitive Waschmittel von Sodasan (Color Sensitiv) die Note „mangelhaft“ erhielt.