WDR-Sendung zeigt, warum Sie alte Versicherungen und Verträge prüfen sollten

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Versicherungen und Verträge entpuppen sich schnell als Kostenfalle. Doch Experten geben Tipps, mit denen ordentlich Geld gespart werden kann.

München – Versicherungen gibt es wie Sand am Meer. Die Angebote sind vielfältig und reichen von Krankenversicherung über Kfz-Versicherung bis zur Haftpflichtversicherung. Versichern kann man so ziemlich alles. Und auch Verträge sammeln sich schnell an. Egal ob Strom und Gas oder Handy und Internet, über Verträge kann man leicht den Überblick verlieren. Dabei werden durch die Nah-Ost-Krise die Gaspreise erneut ansteigen. Doch wie der „Geldmeister“ der Sendung „Markt“ des WDR nun verrät, kann man vor allem bei Versicherungen und Verträgen so einiges einsparen.

Überprüfen von Versicherungen und Verträgen – Hohe Ersparnis möglich

Dafür zieht er den freien Versicherungsmakler, Niklas Lohse zu rate. Dieser erklärt: „Aus meiner Erfahrung können wir circa 400 Euro im Bereich der Versicherungen für die Haushalte einsparen und das Gleiche ist nochmal drin, wenn man Strom und Gas vergleicht.“ Im Monat gibt jeder Haushalt in etwa 330 Euro für Versicherungen aus. Laut Lohse sind dabei die drei wichtigsten die Berufsunfähigkeitsversicherung, private Haftpflichtversicherung und Altersvorsorge. Einsparen lässt es sich vor allem bei Haftpflichtversicherungen. Hier ist ein Wechsel meist einfach. Dahingegen ist bei Renten-, Lebens- und Krankenversicherung Vorsicht geboten. Denn Rücklagen, die im Laufe der Zeit gebildet wurden, können nicht immer mitgenommen werden.

Das sind laut Lohse die drei wichtigsten Versicherungen

Rentenversicherung

Lebensversicherung

Altersvorsorge

Jährliche Versicherungsbeträge sind oftmals günstiger

Ein Tipp, um bei Versicherungen einzusparen, ist beispielsweise das Zusammenlegen von Versicherungen bei Partnern. Verheiratet sein ist dazu nicht nötig. Wie die Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale Nordrheinwestfalen erklärt, ist es vor allem wichtig, beim Abschluss eines Vertrages oder einer Versicherung nach Rabatten zu fragen. Zudem ist es günstiger, statt monatlich, jährliche Beträge zu entrichten. Dadurch spart man sich im Jahr im Schnitt elf Prozent der Ausgaben. Auch bei Strom und Gas gibt es oft Verbesserungspotential. Hier bietet es sich an, Vergleichsportale zu nutzen und im Zweifelsfall dann den Anbieter zu wechseln.

Wer seine Verträge und Versicherungen prüft, kann so einiges einsparen. (Symbolbild) © Imago/Filippo Carlot

Wie viel das Leben kostet, hängt nicht nur mit Versicherungen und Verträgen zusammen. Auch der Wohnort hat einen großen Einfluss auf die Lebenshaltungskosten. So liegen die Preise in München, beim Wohnen in etwa 80 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.