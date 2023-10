Großer Milch-Rückruf in Deutschland: Mehrere große Marken betroffen – Infektion möglich

Von: Kilian Bäuml

Vorsicht, Gesundheitsgefahr bei Milch: Weihenstephan und Sachsenmilch rufen Packungen zurück. Unter anderem Kinder sollten sie auf keinen Fall trinken.

Kassel – Kaum ein anderes Lebensmittel befindet sich so im alltäglichen Gebrauch wie Milch. Für viele Menschen gehört sie gleich am Morgen in den Kaffee. In Hunderttausenden Haushalten in Deutschland befindet sie sich immer im Kühlschrank, auch wenn Milch-Alternativen immer beliebter werden. Umso erschreckender, wenn ein solches Alltagslebensmittel zurückgerufen wird. Derzeit wird vom Verzehr gleich mehrerer Produkte abgeraten. Die beiden bekannten Hersteller Weihenstephan und Sachsenmilch warnen ihre Kunden.

Derzeit befindet sich die Milch mehrerer Molkereien im Rückruf, da sie Infektionen auslösen können sollen. (Symbolbild) © NomadSoul/Imago

Milch-Rückruf bei Weihenstephan und Sachsenmilch

Bei einem der Produkte aus dem Rückruf handelt es sich um die 0,5- und 1-Liter-Packung von Weihenstephan.

Derzeit findet sich die Milch mehrerer Molkereien im Rückruf, da sie Infektionen hervorrufen können. Dazu gehört auch die Milch der bekannten Molkerei Weihenstephan. © lebensmittelwarnung.de

Hersteller Weihenstephan Produkt Frische Milch 1,5% Fett (1 Liter und 0,5 Liter) MHD 1 Liter 06.10.2023 + 08.10.2023 MDH 0,5 Liter 07.10.2023

Beim Rückruf von Sachsenmilch ist nur eine Packungsgröße betroffen.

Derzeit befindet sich die Milch mehrerer Molkereien im Rückruf, da sie Infektionen hervorrufen kann. Dazu gehört auch die Milch des Herstellers Sachsenmilch. © produktwarnung.eu

Hersteller Sachsenmilch Produkt Frische Milch 1,5% Fett (1 Liter) MHD 08.10.2023

Mehrere Molkereien rufen Milch zurück: Weihenstephan und Sachsenmilch liefern selbe Erklärung

Über die Rückrufe wird in zwei Pressemeldungen je für Weihenstephan und Sachsenmilch informiert. Die Meldungen lesen sich sehr ähnlich, in beiden ist von einer „mikrobiologischen Abweichung“ die Rede, die Infektionen auslösen können soll. Vor allem vulnerable Gruppen wie ältere Personen, Schwangere und Kinder sollten die Milch nicht trinken. Um was genau es sich bei der Abweichung handelt und welche Infektionen speziell verursacht werden können, wird nicht konkretisiert. Wer eine vom Rückruf betroffene Milch gekauft hat, kann diese auch ohne Kassenzettel zurückgeben und erhalten dort den Kaufbetrag zurück.

Milch ist allerdings nicht das einzige Produkt, dass sich derzeit im Rückruf befindet. Auch ein Dessert wird zurückgerufen – Grund dafür sind Salmonellen.