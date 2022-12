Von wegen schöne Weihnachten 2022: Jeder Dritte von Geschenken gestresst

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Stress in der Vorweihnachtszeit: Einer Hamburger Studie zufolge empfindet jeder Dritte die Suche nach dem perfekten Geschenk als „anstrengend“.

Hamburg – Der Stress der Vorweihnachtszeit trifft sie alle: Egal, ob jung oder alt oder, ob sie Geschenke im Internet oder Einzelhandel kaufen. Im Vorfeld des Festes assoziieren einer aktuellen Studie der Stiftung für Zukunftsfragen zufolge wohl nur wenige Menschen das Fest mit Ruhe und Besinnlichkeit. Die Suche nach dem passenden Geschenk – jeder Dritte fühlt sich davon gestresst, wie 24hamburg.de berichtet.

Stiftung: Stiftung für Zukunftsfragen Gründung: 2007 Sitz: Hamburg

Stress in der Vorweihnachtszeit: Geschenke kaufen sei „anstrengend“ – vor allem für jüngere Menschen

Die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen beschäftigt sich seit ihrer Gründung im Jahre 2007 mit Fragen unserer Gesellschaft. Dass angelegte Studien, den Zweck verfolgen, zukünftige Tendenzen zu markieren, beweist schon der Titel der gemeinnützigen Organisation. Bisherige Forschungsschwerpunkte waren Themen wie Urlaub oder Freizeitgestaltung. Mit anderen Worten: Die Verantwortlichen untersuchen die gesellschaftliche Lebensqualität – und haben sich zuletzt also der Vorweihnachtszeit gewidmet.

Vielen macht schon der Gedanke eines Besuches auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt Vorfreude auf das bevorstehende Fest. Glühwein, Lebkuchen oder auch Events wie die Hamburger Weihnachtsparade 2022 wecken Erinnerungen und versetzen einen in die richtige Stimmung – wäre da nicht der Stress, den die Vorweihnachtszeit zwangsläufig mit sich bringt.

Stress in der Vorweihnachtszeit: Laut einer aktuellen Studie ist jeder Dritte davon betroffen. (Symbolbild) © Dean Pictures/Imago

Das Ergebnis einer aktuellen Studie, an der über 3.000 Menschen mitgemacht haben: Jeder Dritte empfindet Stress – und das würde vor allem jüngere Erwachsene betreffen. Geschenke kaufen ist für sie „anstrengend“, heißt es. Eine Auffassung, die Senioren demzufolge hingegen deutlich weniger teilen würden.

Suche nach dem „perfekten“ Weihnachtsgeschenk: Was gegen den Stress hilft

Stress in der Vorweihnachtszeit kennt jeder. Woher er genau kommt, erklärt Professor Dr. Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Studie: „Wir leben zweifelsfrei in einer schnelllebigen Zeit und gerade der Dezember gleicht oftmals einer Stressrallye: Der Anspruch besteht, die Vorweihnachtszeit zu nutzen und noch möglichst viel zu erledigen, um dann die Feiertage zu genießen“. In der Vorweihnachtszeit kommt also vieles zusammen: von der selbstauferlegten Pflicht, das Weihnachtsfest „perfekt“ organisieren zu müssen, bis hin zum „perfekten“ Geschenk, das allen Ansprüchen und Wünschen genügen soll.

Der Stress nimmt zu. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Weihnachten 2022 in Zeiten der Inflation besonders teuer werden könnte. Zusätzlichen Druck machen sich laut der Studie außerdem viele, weil die Sorge Überhand nimmt, man hätte etwas „falsches“ gekauft. Parallel dazu bietet das Internet einem die Qual der Wahl – im Zweifel wächst dadurch nur einmal mehr das Stresslevel.

Wie klappt das nun also mit Weihnachten und der Besinnlichkeit? Reinhardt weiß, zur Stressreduktion „gilt es auf der einen Seite langfristig zu planen, Aufgaben zu verteilen und Termine zu reduzieren. Auf der anderen Seite aber auch eines Nachdenkens, was wirklich notwendig und was einem selbst wichtig ist“. Und mit etwas weniger Stress kann die Suche nach dem Weihnachtsgeschenk plötzlich sogar wieder Spaß machen.