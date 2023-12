Von Amazon bis Zalando: So machen Geschenkkarten auf dem Gabentisch wirklich Freude

Von: Jörg Heinrich

Nicht nur als Geschenke in letzter Minute stehen Gutscheinkarten bei den Verbrauchern hoch im Kurs. Wir geben Tipps, worauf zu achten ist, damit die Karten wirklich Freude machen.

München – Bis Heiligabend sind es nur noch wenige Tage. Wer seine Geschenke bisher nicht besorgt hat - dem bleiben immer noch Geld – was Deutsche laut einer Umfrage am liebsten zu Weihnachten schenken – oder Gutscheine und Geschenkkarten. Sie lassen sich notfalls auch noch nachmittags am 24. Dezember kaufen, herunterladen, ausdrucken und vielleicht an den Christbaum hängen. Ihren schlechten Ruf in Sachen Ideenlosigkeit haben solche Karten längst hinter sich gelassen.

Viele Kinder freuen sich über Gutscheine für Spielekonsolen zu Weihnachten

So freuen sich Kids laut einer aktuellen Studie heutzutage oft mehr über einen Gutschein für PlayStation & Co. als über ein Videospiel aus dem Elektromarkt, das dann doch nicht passt. 96 Prozent der Deutschen haben solche Gutscheinkarten bereits gekauft oder auch erhalten. Und der ganz große Teil davon hat sich offenbar darüber gefreut. IPPEN.MEDIA liefert die besten Tipps zum „Scheinachten“.

Wer Gutscheine für Videospiele für Weihnachten kauft, muss nur wissen, auf welcher Plattform der oder die Beschenkte zockt. Es gibt in den jeweiligen Online Stores, im Supermarkt oder bei Amazon Karten für Nintendo Switch, Sony PlayStation, Microsoft Xbox oder für die PC-Plattform Steam. Die möglichen Summen liegen in der Regel zwischen fünf Euro und 100 Euro, passen also zu jedem Geldbeutel.

Auch eine Amazon-Gutscheinkarte ist bei vielen zu Weihanchten beliebt

Beim US-Konzern heißen die einstigen iTunes-Karten seit 2022 „Apple Gift Cards“. Der neue Name der Geschenk-Karten weist darauf hin, dass sich mit dem Guthaben jetzt nicht mehr nur digitale Downloads kaufen lassen, sondern schlichtweg jedes Apple-Produkt vom Musik-Abo bis zum iPhone. Dieses Alles von Apple klappt sowohl online als auch im Apple-Laden vor Ort. Die Karten gibt es überall im Handel. Auf apple.de/shop/gift-cards lassen sie sich mit Beträgen zwischen 10 und 2000 Euro aufladen und gleich ausdrucken.

Mit einer Gutscheinkarte des US-Händlers Amazon (bit.ly/Amazon-karte) können Beschenkte dort tatsächlich aus Millionen von Produkten auswählen - und das bis zu zehn Jahre lang. Denn so lange gilt das Guthaben. Im Handel gibt es meist Karten für fünf bis 100 Euro, online sind sogar bis zu 5000 Euro möglich. Wie bei den meisten Anbietern lassen sich die Karten per „E-Loading“ direkt herunterladen und ausdrucken - oder im Geschenkkarton bestellen.

Fast alle größere Handelsketten bieten Gutscheinkarten zu Weihnachten an

Von fast jeder größeren Handelskette gibt es Gutscheinkarten. Das Angebot reicht von Otto bis Zalando, von Ikea bis zum Media Markt. Zu haben sind die Karten in Supermärkten, bei Drogerien oder auf den Websites der Firmen. Meist gelten sie für drei bis fünf Jahre, es bleibt also viel Zeit zum Shoppen. Wichtig für die Auswahl: Damit die Beschenkten flexibel sind, sollten Käufer darauf achten, dass sich die Guthaben sowohl online als auch im Laden vor Ort einlösen lassen. Denn das ist nicht immer so. Vorsicht ist bei Gutscheinen für bestimmte Einkaufszentren geboten. Denn in diesen Malls und Arcaden nehmen oft nicht alle Händler an den Gutscheinprogrammen teil.

Gutscheinkarten gibt es für jeden größeren Anbieter und Internetservice. © Anbieter

Ob Netflix, Spotify oder DAZN - für praktisch jeden Streaminganbieter gibt es bereits zahlreiche Abo-Gutscheine. Und die können durch jährliche Bezahlung viel Geld sparen. Wer zum Beispiel für DAZN Unlimited monatlich bezahlt, landet am Jahresende bei 540 Euro. Gutscheine fürs Jahresabo gibt es aber oft schon für 350 Euro oder noch etwas weniger. Apps für iPhone und iPad lassen sich mit der Apple Gift Card kaufen und für Android-Geräte mit einer Karte für den Google Play Store.

Wer sich nicht entscheiden kann, kann einen flexiblen Wunschgutschein zu Weihnachten verschenken

Wer so gar keine Idee hat, für was sich der oder die Beschenkte begeistern könnte, kauft einen Wunschgutschein oder lädt ihn für 15 bis 200 Euro auf der Seite wunschgutschein.de herunter. Diese flexiblen Gutscheine gelten für über 500 Shops mit mehr als 5000 Filialen. So bleibt die Wahl zwischen Amazon, Zalando, Douglas oder H&M oder jedem anderen Store. Andere Portale mit einer Vielzahl von Gutscheinen sind Startselect oder PayPal. Dort gibt es jeden denkbaren Gutschein für Firmen wie Airbnb, Lieferando oder Jochen Schweizer, für Kino- und Konzertkarten.

Seit sich mit der Apple Gift Card auch Hardware kaufen lässt, ist die Zeit großer Rabatte auf die einstigen iTunes-Karten für digitale Downloads leider vorbei. Denn ein iPhone oder ein iPad per Gutschein mit zehn oder mehr Prozent Nachlass zu verkaufen, wäre ein schlechtes Geschäft für Apple. Trotzdem gibt es Gutscheinkarten für viele Anbieter oft immer noch mit Rabatt, zum Beispiel 100 Euro Guthaben für 90 bis 95 Euro. Oder der Gutschein kostet zwar 100 Euro, ist aber mit Nachlässen und Boni bei anderen Händlern verbunden.

Solche Deals finden sich von Zeit zu Zeit bei Supermärkten und auf Websites wie eneba.com oder gutschein-spezialist.de. Auch das Preisportal idealo.de nennt diese Angebote. Wer solche Gutscheine online kauft, sollte aber genau darauf achten, was oder bei wem er bestellt und welches Guthaben dann tatsächlich im Warenkorb landet. Denn hier sind viele schwarze Schafe unterwegs. Und für fünf Euro weniger einen Gutschein zu kaufen, der sich dann nicht einlösen lässt, sorgt beim Beschenkten für ganz große Enttäuschung.

