Lieferengpässe kurz vor Weihnachten: „Händler machen sich Sorgen“

Von: Patrick Huljina

Teilen

Weihnachtsgeschenke werden von vielen auf den letzten Drücker gekauft. Das könnte in diesem Jahr eine besonders schlechte Idee sein.

München - Auch wenn es ein Blick nach draußen noch nicht vermuten lässt: Es dauert nicht mehr allzu lange, dann ist Weihnachten. In etwa anderthalb Monaten wird wieder das Fest der Liebe gefeiert. Haben Sie schon alle Geschenke beisammen? Nein? Damit sind Sie vermutlich nicht allein. Wer nicht mit leeren Händen dastehen möchte, sollte allerdings nicht bis zum letzten Tag warten. Denn in diesem Jahr drohen weiterhin Lieferengpässe bei einigen beliebten Produkten.

Lieferengpässe bei vielen Produkten: „Händler machen sich Sorgen um das Weihnachtsgeschäft“

„Viele Händler machen sich Sorgen um das Weihnachtsgeschäft“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfagen. In einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung sagten zuletzt 45,7 Prozent der befragten Einzelhändler, im dritten Quartal seien weniger Kunden in ihre Läden gekommen – in Möbelhäusern berichteten sogar 80 Prozent von weniger Kunden. Die hohe Inflation sowie steigende Kosten in vielen Bereichen, unter anderem durch die Energiekrise, drücken auf die Verbraucherstimmung.

Ein weiteres großes Problem für Einzelhändler bleiben auch kurz vor Weihnachten Lieferprobleme. 74,9 Prozent der befragten Einzelhändler klagten der ifo-Umfrage zufolge im Oktober über Probleme beim Nachschub. Im September waren es noch 76,5 Prozent, im August sogar 77,5 Prozent. „Im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus, dass sich die Probleme in der Vorweihnachtszeit entspannen werden“, sagte Wohlrabe bereits Ende September. Die Lage ist weiterhin angespannt.

Lieferengpässe: Viele Branchen betroffen – iPhone-Produktion beeinträchtigt

Am stärksten sind der ifo-Umfrage zufolge weiterhin Lebensmitteleinzelhändler von Lieferengpässen betroffen. Knapp 90 Prozent der Unternehmen klagten über Schwierigkeiten, in einigen Supermärkten bleiben Regale leer. Dicht dahinter folgen in der Auflistung allerdings bereits Unternehmen, die beliebte Geschenke-Klassiker vertreiben. Bei elektrischen Haushaltsgeräten (86,7 Prozent), Unterhaltungselektronik (84,9 Prozent) gibt es ebenso Lieferprobleme wie bei Computern und Software (77,3 Prozent).

Apple hat derzeit mit Lieferengpässen beim neuen iPhone 14 Pro zu kämpfen. Die Produktion im Hauptwerk in China werde aktuell von Corona-Einschränkungen beeinträchtigt, teilte das Unternehmen zu Beginn der Woche mit. Die Fabrik laufe nur mit deutlich reduziertem Ausstoß. Für die Kunden werde das auch mit Blick auf Weihnachten längere Wartezeiten bedeuten.

In diesem Jahr könnten Lieferschwierigkeiten für Probleme beim Einkauf der Geschenke sorgen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Spielzeugwarenhändler ohne volles Sortiment: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Auch die Spielzeugwarenhändler machen sich Sorgen vor dem für sie so wichtigen Weihnachtsgeschäft: 62,8 Prozent können laut der ifo-Umfrage gegenwärtig nicht das volle Sortiment anbieten. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich die Lage bei Spielwaren allerdings deutlich entspannt, erklärte Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Bundesverbands Technik des Einzelhandels (BVT).

„Es gilt aber weiterhin: Keiner sollte bis zum Schluss mit dem Kauf warten, denn immer wieder sind einzelne Spielzeuge kurz vor Weihnachten ausverkauft“, sagte er Bild. Viele Verbraucher nutzen gerne den Black Friday, um Geschenke zu shoppen. Lange vor dem Weihnachtsfest sei die Produktauswahl immer am größten, erklärte Kahnt weiter. Es gelte der altbekannte Spruch: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ (ph)