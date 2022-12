Weihnachten in der Energiekrise: Das sind die effizientesten Geschenke

Von: Johannes Nuß

Teilen

Die Energiekrise lässt Gas- und Strompreise vor Weihnachten explodieren. Hilfreiche Geräte als Geschenke unterm Christbaum versprechen Entlastung. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv

Die Energiekrise lässt Gas- und Strompreise vor Weihnachten explodieren. Hilfreiche Geräte als Geschenke unterm Christbaum versprechen Entlastung.

Berlin – Spätestens seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs explodieren für Verbraucher in Deutschland die Energiepreise bei Strom und Gas. Da heißt es: sparen, sparen und nochmal sparen. Doch gerade zum Weihnachtsfest werden häufig elektrische Geräte verschenkt, die Strom verbrauchen. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, die mitten in der Energiekrise Entlastungen bringen könnten. Viele davon bieten sich sogar als Weihnachtsgeschenk an.

Weihnachten in der Energiekrise: Mit Heizungsthermostaten können die Heizkosten gesenkt werden

So lässt sich etwa durch den Einsatz von Heizungsthermostaten Gas einsparen. Einfach das Ventil an der Heizung aufgeschraubt, regulieren sie so den Wasserdurchfluss am Heizkörper. Dabei empfiehlt es sich, programmierbare Thermostate zu nutzen, die nach einer Einstellung alles automatisch regeln. Dann spart man sich auch das Drehen am Heizkörper. Handelt es sich um ein sogenanntes smartes (intelligentes) Thermostat, ist sogar eine Steuerung via App auf dem Smartphone möglich.

Ist ein solcher Thermostat eingebaut, lässt er sich so einstellen, dass es zu bestimmten Zeiten warm wird. Das ist sogar mit einer sogenannten Anwesenheitserkennung verbunden. Die kann feststellen, ob sich jemand in der Wohnung befindet – oder eben nicht – und sich entsprechend anpassen. Auch können die Thermostate feststellen, wenn ein Fenster geöffnet wird und sich entsprechend selbst regulieren. Dann wird auch nicht mehr geheizt, als überhaupt notwendig.

Eingebaut werden können die Heizungsthermostate relativ einfach, dafür ist lediglich ein wenig handwerkliches Geschick zuträglich. Die Kosten für ein solches Thermostat bewegen sich laut Verbraucherzentrale zwischen 30 und 100 Euro. Es eignet sich somit hervorragend als Weihnachtsgeschenk.

Weihnachten in der Energiekrise: Mit Strommessgeräte potenzielle Stromfresser ausfindig machen

Hilfreich beim Stromsparen können auch Strommessgeräte sein, mit deren Hilfe man Stromfresser aufspüren kann. Sie können aufzeigen, wie viel Strom ein Gerät wie Fernseher oder Spielkonsole im Stand-by-Betrieb verbraucht. Aber auch bei Kühlschränken oder etwa dem WLAN-Router können sie hilfreich sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Schnee an Weihnachten 2022: Deutscher Wetterdienst mit Hammer-Prognose

Dabei gibt es zwei unterschiedliche Geräte an Strommessern. Einmal das klassische digitale Messgerät, das einfach zwischen Steckdose und elektrisches Gerät gesteckt wird. Dann wird angezeigt, wie viel Strom das entsprechende Gerät braucht. Doch inzwischen ist hier die Technik auch wesentlich ausgereifter und mit sogenannten smarten Steckdosen mit Strommessfunktion werden die Daten auf das Smartphone übermittelt. In einer brauchbaren Qualität gibt es Strommessgeräte schon für 20 Euro zu kaufen.

Weihnachten in der Energiekrise: Mit Funksteckdose den jeweiligen Verbrauch einzelner Geräte überwachen

Ein weiteres stromsparendes Weihnachtsgeschenk kann etwa eine Funksteckdose sein. Somit kann dann per App über das Smartphone überwacht werden, welches Gerät gerade Strom verbraucht und gibt mehr Kontrollmöglichkeiten. Diese Steckdosen lassen sich ganz einfach über vorhandene Steckdosen installieren.

Zwar können Funksteckdosen helfen, Strom zu sparen. Doch erst einmal ist zu beachten, dass die Geräte selber Strom verbrauchen. Dieser Strombedarf variiert von Modell zu Modell und sollte beim Kauf beachtet werden. Eine einfache Funksteckdose ist bereits für 20 Euro im Fachhandel zu haben, wird es technisch etwas aufwändiger, kann der Preis auf bis zu 50 Euro steigen.

Weihnachten in der Energiekrise: Thermohygrometer überwachen das Raumklima und schützen vor Schimmel

Doch, das sind noch nicht alle energieeffiziente Weihnachtsgeschenke. Mit einem sogenannten Thermohygrometer lässt sich die Luftfeuchtigkeit und Zimmertemperatur in einem Raum überwachen. Ist das Raumklima nicht optimal, kann etwa durch gezieltes Lüften das Klima optimiert werden. Auch kann so die Heizung angepasst werden, was zusätzliches Geld einspart.

Hinzu kommt, dass durch die Optimierung des Raumklimas Schäden wie beispielsweise Schimmel vorgebeugt werden kann. Viele der Thermohygrometer haben eine Alarmfunktion, falls die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch wird. So lässt sich durch gezieltes Heizen Geld einsparen und es wird einer möglichen Sanierung aufgrund von Schimmelbefall vorgebeugt. Thermohygrometer mit entsprechenden Funktionen sind für unter 20 Euro erhältlich.