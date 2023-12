Lidl-Produktfoto sorgt für üble Reaktionen - selbst der Supermarkt ringt nach Worten

Von: Andreas Knobloch

Im Mittelgang von Lidl erlebt man einige überraschende Produkte in den Regalen. Ein besonderes Bild hat nun die Kunden erheitert.

München - Unterhosen, Bohrmaschine, Heißluftfritteuse und ein spezieller Glühwein. Was klingt wie die Ausbeute unterm Christbaum am Weihnachtsabend, könnte auch die Beschreibung für den Mittelgang im Discounter Lidl sein. Allerhand überraschende Produkte oder Angebote erfreuen Kunden, die dann doch noch etwas in ihren Wagen schmeißen. Für manche war aber ein Artikelprodukt besonders abartig gewählt - und liefert bestimmte Fantasien.

Der „Sausage Maker“ von Lidl sorgt für falsche Fantasien - aber auch einige Lacher

Bei dem sehr bewunderten Produkt handelt es sich um einen „Sausage Maker“. Also die Vorrichtung aus Hackfleisch Würste selbst zu machen. Allerdings ist das Vorschaubild vorne auf dem Karton etwas zweideutig. So wie die Hand das fast fleischfarbene Würstchen mit etwas Haut darüber hält, erinnert viele Kunden an andere Situationen ihres Lebens. „Der Mittelgang von Lidl überrascht immer wieder“. Das Produkt erinnert an ein zweideutiges Thekenschild.

Selbst Lidl kommt in Erklärungsnot und spricht nur von HotDogs

Dieser Kunde war natürlich nicht der einzige, der ein Foto dieses Produkts auf der Plattform X (vormals Twitter) online stellte. Die Kommentare, die sich unter den „Sausage Makern“ tummeln, freuen sich über dieses amüsante Bild. „Für wen kaufst du das? Wäre ein interessantes Weihnachtsgeschenk“, schreibt ein User. „Ein Mann wird es ausprobieren und stecken bleiben“, meint ein anderer. Wiederum ein anderer Kunde glaubt nicht daran, dass es dieses Produkt überhaupt gibt: „Das kann nicht real sein.“

Und selbst die Supermarktkette ringt bei der Erklärung um Worte und weiß nicht richtig, wie sie das genau besprechen soll. Unter einem Post schreibt der britische Lidl-Account: „Warte kurz, wir können es erklären ...“, ohne aber eine Erklärung zu liefern. Ein anderes Foto kommentiert Lidl mit: „Wir lieben einfach HotDogs“. Bei dem Foto wurde wohl nicht im Vorhinein an die grenzenlose Fantasie des Kunden gedacht.

