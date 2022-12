Hermes, DPD und DHL: Welche Fristen gelten? So kommt Ihre Post noch vor Weihnachten an

Von: Stella Henrich

Teilen

Wer jetzt noch ein Paket versenden will, das an Weihnachten ankommen soll, hat nicht mehr viel Zeit. Die Zusteller wie DHL, Hermes oder DPD sind schwer beschäftigt, eine Woche vor Heiligabend.

München – Bis wann müssen guten Wünsche zu Weihnachten verschickt werden? Alle Jahre wieder kehrt die Sorge zurück, ob die Weihnachtspost und die Pakete rechtzeitig ankommen. Bis wann müssen Geschenke und gute Wünsche verschickt werden? Manche Abgabetermine liegen früher als gedacht.

Die Fristen gelten in diesem Jahr für die Weihnachtspost:

Zusteller Sendungen Frist zum Abschicken Deutsche Post DHL Briefe und Karten 22. Dezember 2022 Päckchen und Pakete 20. Dezember 2022 Hermes Pakete 21. Dezember 2022 bis 12 Uhr Sendungen nach Österreich 20. Dezember 2022 Post ins EU-Ausland 15. Dezember 2022 DPD Weihnachtspost 21. Dezember 2022 Expresspost 23. Dezember 2022 bis 12 Uhr Pakete ins EU-Ausland 17. Dezembe 2022 bis 12 Uhr GLS Weihnachtspost 21. Dezember 2022 bis 12 Uhr Benachtbarte EU-Länder 20. Dezember 2022 bis 12 Uhr Weitere EU-Länder 19. Dezember 2022 bis 12 Uhr

Quelle: RTL News / Zusteller

Weihnachtspost 2022: DHL-Fristen für Europa und außerhalb der EU bereits verstrichen

Für den DHL-Versand in europäische Länder – wie Frankreich und Italien – galt für Briefe und Postkarten die Frist bis zum 14. Dezember. Wer sein Paket außerhalb Europas nicht bis zum 6. Dezember bei dem Zusteller abgegeben hat, dessen Überraschung dürfte in diesem Jahr nicht mehr rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum des Empfängers landen.

Vor Weihnachten haben die Zusteller viel zu tun: Die Pakete und Briefe sollen schließlich noch rechtzeitig unter dem Christbaum landen. (Symbolbild) © imago

Doch nicht immer sind die Absender Schuld an der Verspätung. Im vergangenen Jahr entschuldigte sich DHL bei den Kunden für verspätete Lieferungen und führte dafür Corona als Grund an:

Aufgrund der anhaltend hohen Paketmengen und der Auswirkung von Infektionsschutzmaßnahmen kommt es leider zu Verzögerung bei der Bearbeitung in einigen Regionen unseres Paketnetzwerks in Deutschland.

Diese Viren und Bakterien machen uns krank Fotostrecke ansehen

Wer also ganz sicher sein will, dass die festliche Post, die bis zum Eintreffen an der Haustür durch viele Hände geht, wirklich noch pünktlich ankommt, sollte nicht bis auf den letzten Drücker warten.