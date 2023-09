„Seid Ihr eigentlich noch ganz dicht?“ Penny-Kunde wird bei diesem Anblick richtig sauer

Von: Armin T. Linder

Der Anblick einer Penny-Filiale machte einen Kunden so sauer, dass er eine Facebook-Beschwerde verfasste. Doch es gibt auch Gegenmeinungen.

München – Gehörig die Freude am Supermarkt-Einkauf verhagelt hat einem Kunden der Anblick des aktuellen Penny-Angebots. So sehr sogar, dass er eine Beschwerde verfasste und auf der offiziellen Facebook-Seite der Kette platzierte. Alleine die Frage „Seid ihr eigentlich noch ganz dicht??“ mit zwei Fragezeichen zeigt, wie sauer er ist. Aber wieso? Ihn stört, dass es im Supermarkt schon vor Weihnachtsartikeln wimmelt.

Weihnachtsartikel bei 31 Grad? Penny-Kunde wird sauer

„Ganz ehrlich“, schreibt er und nennt neben Penny auch den Mutterkonzern Rewe. „1. Tag nach den Sommerferien, 31°C, 11.09. – seid Ihr eigentlich noch ganz dicht??“ Nun kann Penny natürlich rein gar nichts dafür, dass es Anfang/Mitte September noch so heiß ist wie im Juli. Aber er ist nicht der erste Kunde, der sich an etwas zu frühen Weihnachtsartikeln stört. Und findet, dass diese im Frühherbst noch nichts zu suchen haben. Sogar im August gab es schon entsprechende Social-Media-Beschwerden.

Immerhin mehr als ein Dutzend Likes in weniger als 24 Stunden sammelte das Posting. Und einige Reaktionen, auch zustimmende. „Ging mir letzte Woche auch schon so beim Müller… bitterlich!“, schreibt eine Nutzerin und zeigt ein Foto. Der Penny-Kunde antwortet mit dem Wort „fassungslos“. Ein anderer moniert: „Bei dm gibt es schon Adventskalender!“ Aber wenn es keine Nachfrage gäbe, wäre wohl kein Angebot in den Supermärkten. „Und es wird Menschen geben, die sich bereits eindecken“, schreibt eine Nutzerin.

Plötzlich kriegt der Penny-Kunde doch Lust auf Dominosteine

Andere sehen‘s nicht so eng, schließlich muss ja keiner Dominosteine und Spekulatius kaufen. „Wo ist dein Problem? Ist jedes Jahr ab Anfang September so, dass es Herbstgebäck gibt“, meint einer. „Was hast du gegen einen leckeren Christstollen?“, will ein anderer wissen. Da kommt der Penny-Kunde fast schon ins Schleudern und gibt zu: „Nichts, ab November. Aber das ist pervers ... wobei, Dominosteine könnt ich auch ganzjährig - aber NEIN!!!! Das geht einfach net.“ Die Quittung: Ein „Stell dich nicht so an!“

Am Ende wiederholt sich einfach nur das Phänomen aus allen Jahren: Ab August landen die Weihnachtsartikel in den Regalen. Die einen decken sich groß ein. Die anderen rümpfen die Nase. Anderweitigen Grund zur Beschwerde gab es bei Kaufland: Der Supermarkt hat einen Schulstart vermasselt. (lin)