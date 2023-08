„Weihnachts-Gedöns, während draußen die Hitzewelle wütet“: Norma-Kundin reagiert mit bissigen Vorwürfen

Von: Christoph Gschoßmann

Abkühlung ist im Rekord-Hitze-Sommer höchst willkommen. Eine Norma-Kundin bezweifelt allerdings, dass Weihnachtsgebäck im August die Lösung ist.

München – Weihnachten steht vor der Tür - zumindest, wenn man sich zwischen den Regalen bei Norma befindet. Wie eine X-Userin (vormals Twitter) in einem Foto dokumentiert, präsentiert der Discounter bereits jetzt seine Weihnachtskollektion an Süßigkeiten. Das sorgt bei vielen Beobachtern für Ärger. Aufregung gab es indes zuletzt auch in einem Kaufland, wo sich der Markt von einem Kunden einen Fehler erklären lassen musste.

Norma-Weihnachtsgebäck: „Bald müssen wir uns auf den Ganzjahresnikolaus einstellen“

Das Weihnachtsgebäck-Foto der X-Userin stammt vom 12. August 2023. Der vom Klimawandel angefachte Rekordsommer brachte eine teils kaum auszuhaltende Hitze mit Waldbränden und Dürren über Deutschland und andere Länder, weswegen für viele Kommentatoren eine Weihnachtsstimmung in weiter Ferne liegt. Auch die Fotografin kommentiert bissig: „Während draußen die schlimmste Hitzewelle aller Zeiten wütet und die Menschen reihenweise verbrennen, gibt es zum Glück im Supermarkt schon Weihnachts-Gedöns, um für ausreichend Abkühlung zu sorgen.“

Die Kommentare gehen zumeist in eine eindeutige Richtung: Vielen Nutzern ist die Weihnachtsstimmung im August ein Dorn im Auge. „Wahnsinn!“, heißt es in einem Kommentar, „früher ging‘s zumindest erst am Ende der letzten Sommerferien Mitte September los. Bald müssen wir uns auf den Ganzjahresnikolaus einstellen.“

Ein anderer User vermutet, dass sich trotz der Stimmung auf X dennoch genug Menschen über das Angebot freuen. Das kann er allerdings überhaupt nicht nachvollziehen. „Weil es anscheinend genug Schwachmaten gibt, die den Krempel jetzt schon kaufen.“

Weihnachtsgebäck im Augsut bei Norma: „So ein Schoko Nikolaus bei 40 Grad ist schon was Leckeres“

Andere versuchen, der Sache mit Ironie zu begegnen. „Es wird aber auch langsam mal Zeit ... jetzt kann man sich ordentlich auf Weihnachten einstimmen“, heißt es in einem Kommentar. „So ein Schoko Nikolaus bei 40 Grad ist schon was Leckeres“, schreibt ein weiterer Nutzer. Ein anderer sieht die für den Monat ungewöhnliche Abkühl-Maßnahme als „Teil des Hitzeschutzplans.“ Ein anderer User will „gleich Lebkuchen kaufen und essen zum Abkühlen.“

Einige User fragen sich auch, ob die Süßigkeiten die Hitze lange überstehen. „Heiße Schokolade“, schreibt ein Nutzer. Ein User findet es „eigentlich widerlich, dass die Schokolade in dieser warmen Jahreszeit bis Dezember in den Regalen steht“. Er „kaufe das Zeug schon lange nicht mehr.“ Und ein weiterer User sieht immerhin einen Silberstreif am Horizont: „Steht immerhin ‚neu‘ dran, sonst könnte man denken, das steht alles immer noch.“ Ein anderer User hat dagegen eine Prophezeiung: „Bald lassen sie es einfach schon nach Silvester stehen. Was stimmt mit denen nicht?“

Nicht nur über die zeitliche Platzierung von Produkten ranken sich im Supermarkt Rätsel.