Bis zu 25.000 Insekten nisten sich im Weihnachtsbaum ein – so werden Sie die Tierchen los

Von: Robin Dittrich

Die Weihnachtsbäume sind aufgestellt, mit einer Sache rechnen jedoch wenige. Zusammen mit dem Nadelbaum werden bis zu 25.000 Insekten ins Haus geholt.

Kassel – Die Weihnachtstage gehören für viele Verbraucher zu den schönsten im gesamten Jahr. Traditionell werden noch immer echte Tannenbäume, statt Plastik-Bäume gekauft. Ein Paar holte sich ganze 555 Weihnachtsbäume ins Haus. Die Freude über Weihnachtsbäume könnte jedoch geschmälert werden, wenn Menschen wüssten, was sie sich damit ins Haus holen.

Studie deckt auf: bis zu 25.000 Insekten im Weihnachtsbaum

Passen Verbraucher nicht auf, sind Geschenke nicht die einzigen Dinge, die an Weihnachten unter dem Tannenbaum liegen. Eine Studie der Universität Bergen ergab, dass ein Weihnachtsbaum bis zu 25.000 Insekten mit ins Haus bringen kann. Die meisten davon sind so klein, dass sie für Menschen mit bloßem Auge kaum erkennbar sind. Dazu gehören Läuse, Milben, aber auch Zecken, Spinnen und Motten.

Mit einem Weihnachtsbaum können sich Haushalte bis zu 25.000 Insekten ins Haus holen – das können Sie dagegen tun. © Rene Traut/alimdi/Imago (Montage)

Viele davon halten Winterschlaf oder sind aus anderen Gründen völlig inaktiv, sagt Professor Bjarte Jordal von der Uni Bergen in Norwegen. Die ins Haus getragenen Gäste fühlen sich in den warmen Häusern aber meist wohler als draußen und begeben sich im Inneren auf Futtersuche. Durch die Hitze und das Licht geweckt, erwachen sie wieder zum Leben. Viele der ungewollten Gäste vertrocknen jedoch schnell in der warmen Luft. In der Regel stellen sie ohnehin keine Gefahr für Menschen dar. Welche Geschäfte sind an Weihnachten eigentlich offen?

Das können sie über die ungewollten Insekten im Haus machen

Zeitweise können jedoch sich jedoch auch Zecken in Weihnachtsbäumen verstecken, die im schlimmsten Fall eine Borreliose auslösen können. Um sich vor den Krabbeltieren zu schützen, kann der Baum vor dem Einladen ins Auto etwas ausgeschüttelt werden, so fallen viele Krabbeltiere bereits ab. Wer einen Keller, eine Garage oder einen anderen wärmeren Ort im Haus hat, kann den Baum einige Tage dort stehen lassen – dadurch wachen die Insekten bereits auf und wandern nicht erst im Wohnzimmer herum. Auch ein Absuchen des Grüns nach Zecken kann durchaus empfehlenswert sein.

Chemische Mittel sollten die letzte Lösung sein, da diese dem Baum schaden können und die Luft im Wohnzimmer verpesten. Wenn Verbraucher wirklich wissen wollen, wie viele Käfer sie mit dem Weihnachtsbaum ins Haus geholt haben, hilft ein einfacher Trick. „Wenn man den Baum vor dem Wegwerfen nach Weihnachten auf ein weißes Tuch klopft, entdeckt man die kleinen Käfer.“ Diese Methode kann auch schon nach dem Aufstellen des Baums angewandt werden – jedoch auf eigene Gefahr. Das gilt auch beim Weihnachtsessen: Nach einer Firmenfeier waren 700 Angestellte krank. (rd)