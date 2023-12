Autofahren nach dem Weihnachtsmarkt-Besuch: Bereits nach einem Getränk kann es teuer werden

Von: Robin Dittrich

Einige Weihnachtsmarkt-Besucher setzen sich nach dem Trinken von Glühwein noch ans Steuer. Doch das ist nicht nur gefährlich – auch der Führerschein kann weg sein.

Kassel – Neben Schmalzgebäck und gebrannten Mandeln gehört für viele Menschen Glühwein zu einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt einfach dazu. An Autofahren sollte danach nicht mehr gedacht werden – auch auf dem Fahrrad kann es schnell teuer werden.

Autofahren nach Glühweintrinken: Diese Strafen drohen durch alkoholisiertes Fahren

Nach einer oder sogar zwei Tassen Glühwein haben manche Menschen noch immer das Gefühl, sicher Auto fahren zu können. Obwohl das alkoholische Heißgetränk in der kalten Jahreszeit wohl eher als wohltuend betrachtet wird, steigt er deutlich schneller zu Kopf als kalte Getränke. Ursächlich dafür ist, dass heißer Glühwein direkt in den Darm fließt und somit schneller in die Blutbahn gelangt. Unabhängig davon, wie Autofahrer ihre Fahrkünste sehen, sieht die Gesetzeslage kein alkoholisiertes Fahren vor.

Wer einige Becher Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt getrunken hat, sollte das Auto besser stehen lassen – sonst drohen Strafen. © picture alliance/dpa | Jan Woitas (Symbolbild)

Wer mit 0,3 Promille am Steuer sitzt und einen Unfall baut, muss mit Bußgeldern rechnen – das ist bereits nach einem Glühwein erreicht bei einem 80 Kilogramm schweren Mann erreicht, wie der TÜV Thüringen informiert. Dann wird von einer „relativen Fahruntüchtigkeit“ ausgegangen. Besonders teuer wird es ab 0,5 Promille Alkohol im Blut, unabhängig vom Fahrverhalten. Wer dann mit dem Auto, Motorrad oder E-Roller unterwegs ist, riskiert einen Monat Fahrverbot sowie 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Noch teurer wird es für Wiederholungstäter.

Alkohol am Steuer: Radfahrer sollten ebenfalls nicht alkoholisiert fahren

Autofahrer, die zweimal alkoholisiert am Steuer erwischt werden, müssen 1000 Euro zahlen, beim dritten Mal sogar 1500 Euro. Zusätzlich ist der Führerschein für drei Monate weg und zwei weitere Punkte in Flensburg werden „gutgeschrieben“. Wer nach dem Alkohol trinken 1,1 Promille aufweist, gilt als fahruntüchtig und begeht eine Straftat, wenn sich hinter das Steuer gesetzt wird. Dann drohen sogar Gefängnisstrafen.

Beim Fahrradfahren nach dem Glühwein-Genuss muss ebenfalls aufgepasst werden. Auf dem Drahtesel gilt die absolute Fahruntüchtigkeit zwar erst bei 1,6 Promille, Strafen können aber auch schon darunter verhängt werden. Auch wer mit 0,3 Promille auf dem Fahrrad Ausfallerscheinungen zeigt, gilt als relativ fahruntüchtig, schreibt der ADAC. Dazu gehören das Fahren von Schlangenlinien, Stürze oder Gleichgewichtsprobleme. Auch das alkoholbedingte Verursachen eines Unfalls wird geahndet.

Am Sichersten bleibt es, auf den Alkohol zu verzichten oder sich einen verantwortungsbewussten Fahrer zu suchen – auch eine Fahrt mit dem Taxi oder dem ÖPNV bietet sich an. Die Preise für Glühwein steigen deutschlandweit ohnehin immer weiter. Und auch zu Hause lässt sich Glühwein leicht zubereiten. (rd/dpa)