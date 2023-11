Weihnachtsstimmung trotz hoher Strompreise: Verbraucherzentrale gibt Tipps für stromsparende Lichterketten

Von: Ulrike Hagen

Trotz hoher Energiepreise muss nicht auf Lichterketten verzichtet werden. Mit sparsamen Leuchten und einigen Tipps kann man Strom und Geld sparen.

Frankfurt – Sie gehören einfach zur Weihnachtszeit dazu: Lichterketten, Laternen und beleuchtete Sterne, die in der Dunkelheit stimmungsvoll leuchten. Doch wie geht die strahlende Lichterpracht mit dem Bedürfnis zusammen, im Haushalt Energie zu sparen? Die Verbraucherzentrale gibt wertvolle Tipps, wie effektiv Strom gespart werden kann, ohne auf festliche Stimmung verzichten zu müssen.

Mit smarten Lichterketten als Weihnachtsbeleuchtung lässt sich Strom und Geld sparen

Sollte man vor und an Weihnachten auf die festliche Beleuchtung verzichten, um Energie zu sparen? Diese Frage stellen sich wohl viele angesichts der Energiekrise mit stetig steigenden Energie- und Stromkosten. Weihnachtliche Lichterketten, Sterne und Figuren tragen zur festlichen Atmosphäre bei, doch gleichzeitig belasten sie die Haushaltskasse mit hohen Ausgaben. Doch es geht auch anders. Die Verbraucherzentrale gibt Tipps zum Energiesparen an Weihnachten.

Die Verbraucherschützer empfehlen grundsätzlich LEDs als beste Wahl für die Weihnachtsbeleuchtung: Sie verbrauchen „deutlich weniger Strom und halten viel länger als herkömmliche Halogen- oder Glühlämpchen“, nämlich nur etwa ein Zehntel des Stroms einer üblichen Lichterkette oder Beleuchtung mit Halogen-oder Glühlampe. Der Umstieg auf LEDs und die Anschaffung neuer Lichterketten mit dieser Technik zahle sich daher schnell aus. Von älteren Lichterketten geht ohnehin schnell Brandgefahr aus, beispielsweise bei kaputten Glühbirnen.

Tipps, um bei der Weihnachtsbeleuchtung Energie und Stromkosten zu sparen:

Verwenden Sie LED-Lichterketten: Sie verbrauchen deutlich weniger Strom und haben eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Halogen- oder Glühlampen.

Sie verbrauchen deutlich weniger Strom und haben eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Halogen- oder Glühlampen.

Vermeiden Sie batteriebetriebene Leuchten und Lichterketten: Sie sind nicht nur teuer, sondern produzieren auch viel Sondermüll.

Sie sind nicht nur teuer, sondern produzieren auch viel Sondermüll.

Schalten Sie die Beleuchtung nur ein, wenn sie jemand sieht: Lassen Sie die Lichterketten nur dann leuchten, wenn jemand in der Nähe ist. Schalten Sie sie während Ihrer Abwesenheit oder nachts aus.

Lassen Sie die Lichterketten nur dann leuchten, wenn jemand in der Nähe ist. Schalten Sie sie während Ihrer Abwesenheit oder nachts aus.

Nutzen Sie Zeitschaltuhren: Diese helfen Ihnen, Teile Ihrer Weihnachtsbeleuchtung während der Nacht oder bei Abwesenheit automatisch auszuschalten. Zeitschaltuhren machen es einfach, Energie zu sparen.

Diese helfen Ihnen, Teile Ihrer Weihnachtsbeleuchtung während der Nacht oder bei Abwesenheit automatisch auszuschalten. Zeitschaltuhren machen es einfach, Energie zu sparen.

Entscheiden Sie sich für Solar-LED Weihnachtsbeleuchtung: Diese Art von Dekoration benötigt keinen externen Strom und spart Energie. Sie benötigen auch keine Zeitschaltuhren, da sie sich automatisch bei Dunkelheit einschalten.

Diese Art von Dekoration benötigt keinen externen Strom und spart Energie. Sie benötigen auch keine Zeitschaltuhren, da sie sich automatisch bei Dunkelheit einschalten. Achten Sie auf den Stromverbrauch: Beim Kauf neuer Weihnachtsbeleuchtung sollten Sie auf die Watt-Leistung achten. LEDs verbrauchen am wenigsten Energie und sind zudem langlebig.

Weihnachtsbeleuchtung und Stromverbrauch: Mit LED-Lichterketten bares Geld sparen

Um die Kosten zu verdeutlichen, verglichen die Experten den Stromverbrauch von LED-Lichterketten mit Glühlampen-Lichterketten. Eine LED-Lichterkette mit 24 Leuchtdioden verursacht in vier Wochen Stromkosten von etwa 40 Cent. „Für eine Lichterkette mit Glüh- oder Halogenlämpchen müssen Sie in der gleichen Zeitspanne schon mit dem Zehnfachen, also 4 Euro, rechnen“, so die Verbraucherzentrale.

Die Berechnungen basieren auf der Annahme, dass beide Lichterketten je 24 Lampen haben, 28 Tage lang täglich 8 Stunden leuchten und der Strompreis 35 Cent pro kWh beträgt. Die LED-Lichterkette hat eine Leistungsaufnahme von 5 Watt, während die Glühlampen-Lichterkette ungefähr 50 Watt benötigt.

Darüberhinaus haben LED-Lichterketten eine durchschnittliche Lebensdauer von 20.000 Stunden, was deutlich länger ist als bei gewöhnlichen Lichterketten. Auch hinsichtlich ihrer Sicherheit überzeugen sie, da ihr Transformator die Netzspannung von etwa 230 Volt auf 24 Volt reduziert: „Das senkt nicht nur die Gefahr eines Stromschlags, sondern sorgt auch dafür, dass die Lampen kaum erhitzen und so Verbrennungen ausgeschlossen sind“, erklärt der Stromanbieter EnBW.

Lichterketten und trotzdem Strom und Geld sparen? Batteriebetrieb ist 300-mal teurer

Es gibt sogar batteriebetriebene LED-Baumkerzen mit Fernbedienung, die kabellos funktionieren. Allerdings raten die Experten von dieser Option ausdrücklich ab: „Batteriestrom ist 300-mal teurer als Strom aus der Steckdose“. Eine batteriebetriebene Beleuchtung kann also nicht nur schnell ziemlich teuer werden, sie erzeugt obendrein zusätzlichen Verpackungs- und Sondermüll, der die Umwelt belastet.

Die bessere Wahl sind dagegen Weihnachtsbeleuchtungen mit Solar-LEDs. Eine Weihnachtsdeko mit Solar-Betrieb verbraucht nämlich gar keinen Strom. Ein weiterer Vorteil: Die Zeitschaltuhr ist quasi eingebaut, denn die Lämpchen schalten sich erst abends ein.

Experten raten dazu, die Lichterketten nicht über Nacht brennen zu lassen – auch das spart Strom

Ein wichtiger Tipp, um Energie und Kosten zu sparen, ist bei jeder Lilchtdeko die Steuerung der Beleuchtungsdauer über eine Zeitschaltuhr: „Auch wenn die LED-Beleuchtung nur wenig Strom verbraucht, sollte sie natürlich nicht rund um die Uhr leuchten. Mit einer Zeitschaltuhr kann man steuern, dass die Lichter beispielsweise angehen, wenn es dunkel wird und wieder ausgehen, sobald man ins Bett geht“, rät Florian Hockel, Produktexperte vom TÜV SÜD.

Wer das Abschalten der Weihnachtsbeleuchtung gerne mal vergisst, kann sich die Arbeit von einer Zeitschaltuhr abnehmen lassen. Einmal eingestellt, regelt diese die Beleuchtung automatisch. Denn auch bei der Weihnachtillumination von Fassade, Balkon oder Gartens gelten die gesetzlichen Ruhezeiten von 22 bis 6 Uhr. Der Zeitschalter sorgt dafür, dass diese Ruhezeiten zuverlässig eingehalten werden.