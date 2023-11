Welches Handy passt zu mir am besten? Alle Tipps und Tricks in der Übersicht

Von: Jörg Heinrich

Drucken Teilen

Das Angebot ist vielfältig und riesig: Lesen Sie unsere Tipps, die helfen sollen, beim Weihnachtskauf das passende Smartphone oder Tablet für Ihre Anforderungen zu finden.

Wenn die Technik rund um Handys, Spielkonsolen oder Smart Home immer schlauer und komplizierter wird - dann müssen auch Käuferinnen und Käufer immer besser informiert sein. Deshalb verrät unsere IPPEN.MEDIA-Serie auch dieses Jahr, welche Geräte sich zu Weihnachten lohnen, und wo es Schnäppchen gibt. So trifft Sparen auf Spaß. Folge 2: Smartphones und Tablets.

Systemfrage: Android oder Apple?

Auch wenn Apple zuletzt aufgeholt hat, kaufen in Deutschland gut zwei Drittel ein Handy mit dem Google-Betriebssystem Android - und nur ein Drittel ein iPhone. Das liegt an der viel größeren Auswahl und dem günstigeren Einstieg bei den Androids. Hier gibt es schon ab 150 Euro gute Smartphones. Beim iPhone tut sich unter 500 Euro nichts. Apple überzeugt damit, dass Hard- und Software aus einer Hand kommen und perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das sorgt für eine sehr einfache Bedienung und für eine nahtlose Zusammenarbeit mit iPad, Mac oder der Watch-Smartuhr. Außerdem lassen sich die teuren iPhones nach zwei, drei Jahren noch gut weiterverkaufen. Und sie werden rund fünf Jahre mit frischer und sicherer iOS-Software versorgt. Das relativiert die Preise etwas. Androids sind technisch oft sogar fortschrittlicher als iPhones. Und sie lassen ihren Nutzern mehr Freiheiten und Auswahl. Denn wer sich mit seinen Geräten einmal auf Apple festgelegt hat, kann kaum mehr zu Android umsteigen.

Verschiedene Modelle, geeignet für verschiedene Anforderungen: In unseren Tipps für den Weihnachtskauf werden Smartphones und Tablets verschiedener Preisklassen vorgestellt. © Imago

Das passende Handy für jeden Bedarf: Android günstig

Der Schnäppchen-Spitzenreiter bei Warentest im Androidbereich bleibt das China-Handy Xiaomi Redmi Note 11, das jetzt schon für 150 Euro zu haben ist - und das trotzdem auf die erstaunlich gute Note 2,2 kommt. Bildschirm und Marathon-Akku sind tatsächlich exzellent. Nur die recht durchschnittliche Kamera fällt ab. Aber bei den Fotos und Videos bestehen generell die größten Unterschiede in den Handy-Preisklassen. Gut und günstig ist auch das neue Motorola Moto G23 (Note 2,5) für ebenfalls 150 Euro.

Gute Handys müssen nicht teuer sein: Goldene Mitte

Darf’s etwas teurer sein? Der kesse britisch-chinesische Newcomer Nothing. bietet sein Nothing Phone (1) mit cleverer LED-Alarmfunktion (340 Euro) und ist mit Note 2,0 das aktuell beste Handy unter 400 Euro. Das Google Pixel 6a (Note 2,1, 350 Euro) überzeugt vor allem beim Bildschirm und den KI-Kameras. Bestseller sind Samsungs Galaxy A34 5G (Note 2,1, 300 Euro) - und das gut 70 Euro teurere A54 5G (Note 2,0), das das A34 bei Kameras, Display und Akku aussticht.

Edel-Androids

Weil bei Samsung die Preise wesentlich schneller fallen als bei Apple, ist der aktuelle iPhone-Konkurrent Galaxy S23 in der Standard-Variante jetzt schon knapp unter 700 Euro zu finden. Die technisch noch aufwendigeren S23+ und S23 Ultra gibt es ab 950 Euro und 1000 Euro. Alle S23 glänzen im Test mit Gesamtnoten von 1,6 und 1,7. Der Vorgänger S22 ist aber kaum schlechter - und jetzt als Schnapper schon um die 550 Euro zu haben. Google hat gerade das Pixel 8 (ab 750 Euro) und das 8 Ultra (ab 950 Euro) vorgestellt, deren Kameras spektakuläre KI-Tricks beherrschen. Die Software setzt aus mehreren Gruppenfotos beispielsweise das Bild mit den freundlichsten Gesichtern aller Beteiligten zusammen. Gut fürs Gewissen ist das erstklassige niederländische Öko-Handy Fairphone 5 (700 Euro), das sich bei Defekten einfachst reparieren lässt und dessen Software bis zu zehn Jahren aktuell bleiben soll.

Falt-Androids

Eher eine Spielerei sind die sündteuren Falt-Smartphones Google Pixel Fold (ab 1900 Euro), Samsung Galaxy Z Flip 5 (ab 800 Euro) und Z Fold 5 (ab 1400 Euro). Der Trick, aus einem Handy durch Aufklappen beinahe ein Tablet zu machen, ist zwar cool. Der praktische Nutzen hält sich aber in Grenzen. Zusammengeklappt sind die Geräte doppelt so dick wie normale Smartphones. Die Mechanik ist empfindlich, und an der Faltstelle ist auf dem Bildschirm immer noch der gefürchtete Knick zu erkennen. Mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis klappt es hier noch nicht so richtig.

iPhone günstig

Auch wenn das neue iPhone 15 offiziell erst bei 949 Euro startet, gibt es viele Spar-Möglichkeiten. Günstigstes iPhone im Apple-Angebot ist ab 529 Euro das SE der 3. Generation von 2022, das mit der Technik des iPhone 13 noch auf einem recht aktuellen Stand ist. Das Design mit Home-Knopf ist zwar retro. Aber viele Nutzerinnen und Nutzer mögen gerade die klassische Bedienung. Im unabhängigen Online-Handel gibt es das SE ab etwa 500 Euro. Etwas Geld sparen lässt sich auch mit dem iPhone 14 aus dem Vorjahr (ab 750 Euro), mit dem immer noch guten iPhone 13 (ab 650 Euro) - und vor allem mit wiederaufbereiteten iPhones. Anbieter wie backmarket.de verkaufen „So gut wie neu“-Geräte zu relativ günstigen Preisen. Dort gibt es ein iPhone 12 mini ab 320 Euro oder ein iPhone 13 ab 520 Euro.

Edel-iPhones

Beim neuen iPhone fährt Apple wieder zweigleisig. Die Standard-Modelle iPhone 15 (6,1 Zoll, im freien Handel ab 920 Euro) und 15 Plus (6,7 Zoll, ab 1070 Euro) sind zwar exzellente Handys, die gerade von Warentest jeweils eine „gute“ 1,6 erhalten haben. Aber die teureren Modelle 15 Pro (6,1 Zoll, ab 1199 Euro) und Pro Max (6,7 Zoll, ab 1449 Euro) bieten mit flüssigerem Bildschirm, robusterem Titan-Gehäuse und besseren Kameras deutlich mehr. Vor allem dank des neuen optischen 5x-Zoom ist das 15 Pro Max jetzt mit Note 1,5 das erste „sehr gute“ Smartphone bei Warentest. Den Vorgänger 14 Pro Max gibt es mit ebenfalls 256 GB Speicher ab etwa 1350 Euro. Aber wer so viel Geld für ein Handy ausgibt, sollte die 100 Euro mehr fürs neue 15 Pro Max springen lassen.

Eisbär in der Wüste - Erstellung von KI-Bildern einfach erklärt Fotostrecke ansehen

Android-Tablets

Während Android bei den Smartphones praktisch gleichauf mit dem iPhone liegt, hinken die Tablets mit der Google-Software immer noch deutlich hinterher. Das liegt vor allem daran, dass es bei Android weitaus weniger fürs Großformat optimierte Apps gibt - und am vielen Zubehör fürs iPad, das von der Tastatur bis zu Zeichenstiften jede Art von kreativem Arbeiten möglich macht. Die besten Android-Tablets kommen von Samsung, dessen aktuelles Galaxy Tab S9 (ab 750 Euro) sich bei der Hardware vor kaum einem iPad verstecken muss. Schnäppchentipp bei Warentest mit Note 2,3 ist das Galaxy Tab A8 ab 170 Euro. Amazons Fire-Tablets sind zwar vor allem fürs Shoppen beim US-Händler optimiert. Aber zu Kampfpreisen ab 75 Euro fürs spartanische Fire 7 ist die Hardware durchaus solide. Empfehlenswerter ist das Fire HD 10 Plus, das Amazon zeitweise von 195 Euro auf 100 Euro reduziert.

Apple-Tablets

Apple hat dieses Jahr erstmals seit der Einführung 2010 kein einziges iPad neu gebracht oder zumindest aktualisiert. Das zeigt, dass die Tablets zunehmend von immer größeren Smartphones verdrängt werden. Zum gemütlichen Lesen, Spielen oder Netflix-Schauen ist ein iPad aber immer noch unschlagbar. Mit vier Modellreihen ist das Angebot bei Apple schwer zu durchschauen. Los geht’s beim technisch nicht mehr taufrischen iPad 9 von 2021 mit Home-Knopf ab 350 Euro, das aber vielen Nutzern völlig ausreicht. Moderner und schneller ist das iPad 10 von 2022 ab 520 Euro. Mehr Multimedia und noch schnellere Prozessoren bietet das iPad Air ab 700 Euro - das im Alltag aber nicht viel mehr leistet als das iPad 10. Wer das handliche Format bevorzugt, bekommt ab 600 Euro das 8,3 Zoll kleine iPad mini. Flaggschiff für Multimedia-Profis ist das iPad Pro mit pfeilschnellen Prozessoren in 11 Zoll ab 960 Euro und in 12,9 Zoll ab 1350 Euro. tz-Tipp für den Tablet-Alltag: Ein iPad 10 mit 256 GB Speicher und ohne 5G-Mobilfunk für rund 720 Euro ist für die meisten die beste Wahl. (Jörg Heinrich)

Das iPhone ist jetzt schlauer: Apple-Ikone kann Stimmen imitieren, größere Sicherheit schaffen und noch mehr.