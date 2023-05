Pappaufsteller bei Rewe: Mann mit offenem Hosenlatz wirbt für Döner

Von: Stella Henrich

Teilen

Ein Pappaufsteller bei Rewe sorgt für eine Schmach. Ein Kunde sieht genau hin. Der Mann darauf wirbt für vegane Döner – und hat den Hosenstall offen.

München – Unterhalb der Gürtellinie, Emanzipation des Mannes oder einfach nur völlig Banane, was sich ein Rewe-Markt mit einem Pappaufsteller derzeit rausnimmt? Bei dem Mann auf dem Aufsteller handelt es sich um Clemens Brock aus Neustadt an der Weinstraße. Ihm folgen auf Instagram mehr als 443.000 Follower. Er betreibt einen Web-Shop, in dem er Bier und T-Shirts an seine Fans verkauft und sich offenbar im Internet gut in Szene zu setzen weiß. Denn jetzt steht er als Pappfigur bei Rewe und wirbt für „Like Döner. Wow!“.

Peinlicher Pappaufsteller bei Rewe? Twitter-User stellt Geschmacksfrage

Was viele vielleicht gar nicht wissen: Brock ist bei TikTok so etwas wie ein Star. Ihm folgen auf dem Videoportal für Kurzfilmchen, das vor allem jungen Leute begeistert, mehr als 2,1 Millionen User. Der Mann ist so etwas wie ein Influencer und bedient gern die Klischees deutscher Väter in Alltagssituationen.

Ein Twitter-User hat den Pappaufsteller bei Rewe nun entdeckt und ganz genau hingesehen. Dabei musste er feststellen, dass Brock mit offenem Hosenstall auf dem Bild posiert und für vegane Döner wirbt. Der User hat ein Foto gemacht und beim Kurznachrichtendienst gepostet. Jetzt will er Folgendes wissen: „Wie findet ihr diese Werbung?“

Bislang hat keiner auf seine Frage geantwortet – aber einer hat immerhin mit einem „Retweet“ reagiert und verweist auf die Seite „Solidarität mit der Ukraine“. Ansonsten schweigen die User im virtuellen Zwitscherraum. Warum eigentlich?

Peinlicher Pappaufsteller bei Rewe? Sprecher bezieht Stellung

Beim Blick auf den Pappaufsteller stellt sich die Frage: Ist der offene Hosenlatz bei Männern der tiefe Frauen-Ausschnitt in der Werbung? „Frauen oben ohne“ gibt es doch auf vielen Plakaten – sogar im öffentlichen Raum. Sie machen offenherzige Werbung für BHs, für Schaumseife unter der Dusche oder breitbeinig auf der Couch für Latextütchen. Über solche Bilder in Werbeprospekten und auf großflächigen Plakaten regt sich niemand mehr wortgewaltig heutzutage auf. Werbung lebt schließlich von Inszenierung und nicht von Inhalten. Das hat der Mann auf dem Rewe-Pappaufsteller offenbar verstanden und richtig umgesetzt.

Auf Anfrage unserer Redaktion bei Rewe, was denn eigentlich die Werbebotschaft des Pappaufstellers mit offenem Hosenlatz sei, teilte uns ein Markt-Pressesprecher Folgendes mit: „Der offene Hosenlatz ist sein ‚Markenzeichen‘. Wo der Aufsteller aus dem Tweet aufgenommen wurde, können wir Ihnen nicht mitteilen.“ Ob Rewe diese Werbung lustig findet, dazu schweigt der Sprecher. Auch eine hilfreiche Erklärung, was vegane Döner damit zu tun haben, lässt der Sprecher offen.