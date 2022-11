Whatsapp-Masche erneut im Umlauf – tausende Euro in Sekunden weg

Von: Lisa Bender

Kriminelle versuchen via Whatsapp ihre Opfer, um hohe Geldsummen zu bringen. Erhält man eine betrügerische Nachricht, ist schnelles Handeln gefordert.

Dortmund – Die Betrugsmasche ist kein gänzlich neuer Versuch, Whatsapp-Nutzer um ihre Daten oder ihr Geld zu bringen. Da die Masche noch immer andauert und weiterhin viele Menschen darauf hereinfallen, warnt das Landeskriminalamt in Niedersachsen erneut vor dem perfiden Trick, wie RUHR24 berichtet.

Whatsapp-Betrug per Nachricht: „Das ist meine neue Handynummer“

Seit 2021 kursieren immer wieder Meldungen per Whatsapp oder SMS, mit denen Kriminelle versuchen, Nutzer davon zu überzeugen, dass sie Freunde oder Familienangehörige seien. Die Masche ist dabei stets relativ ähnlich (mehr Digital-News bei RUHR24).

Mit einer unbekannten Nummer werden die Opfer angeschrieben, mit dem Vorwand, dass die Sim-Karte oder das Handy kaputt sei und man eine neue Telefonnummer habe. Das LKA Niedersachsen nennt einige Beispiele für die erfundenen Geschichten:

„Hallo Mama/Papa, ich habe mein Handy verloren, ich kann hier nicht antworten. Das ist meine neue Nummer...“

„Hallo Mama/Papa, meine Sim-Karte ist kaputt. Dies ist meine neue Handynummer. Die kannst du einspeichern. Schick mir gleich eine Nachricht per Whatsapp an meine neue Nummer.“

„Hallo Mama, rate mal wessen`s Handy in der Waschmaschine gelandet ist. Du kannst diese Nummer einspeichern und die alte löschen“

Whatsapp-Nachrichten klingen plausibel – aber tausende Euro landen bei Betrügern

Auf den ersten Blick klingt die Nachricht relativ persönlich und auch plausibel. Die Cyberkriminellen hoffen, dass die Empfänger dem ganzen Glauben schenken, die neue Nummer einspeichern und sich melden.

Haben die Betrüger es soweit geschafft, lässt eine weitere Nachricht in der Regel nicht lange auf sich warten, in dem die Opfer per Whatsapp oder SMS dann um Geld gebeten werden, weil man aufgrund der neuen Telefonnummer Probleme mit dem Online-Banking habe. Es wird außerdem versprochen, die Summe zeitnah an die „Eltern“ zurückzuüberweisen.

Gehen die Empfänger dem Wunsch aus der Whatsapp-Nachricht nach, nimmt das Drama seinen Lauf. „Wer ungeprüft dieser Aufforderung nachkommt, hat in der Regel mehrere hunderte oder auch tausende Euro an unbekannte Personen überwiesen“, warnt das LKA.

Whatsapp-Betrug: Was Betroffene nach der Betrugsmasche tun können

Wer Geld überwiesen hat und es bemerkt, sollte schnellstmöglich die Bank informieren und diese bitten, die Überweisung zu stoppen. Laut LKA ist eine schnelle Reaktion entscheidend – „wenige Minuten oder Stunden können schon zu spät sein“.

Außerdem kann man mithilfe von Screenshots von dem Whatsapp-Gespräch Anzeige bei der Polizei erstatten. Allerdings schätzt das LKA die Chance, das Geld zurückzubekommen, als sehr gering ein. Schon nach kurzer Zeit würden sich Überweisungen nicht mehr stoppen lassen. Hinzu kommt, dass die meisten Empfangskonten der Betrüger nicht in Deutschland sind. Das erschwert die Nachverfolgung und die Rückerstattung deutlich.

Wie kann man sich vor Whatsapp-Betrug schützen? LKA und Verbraucherschutz geben Tipps

Der beste Schutz, sich gegen Betrugsmaschen via Whatsapp, E-Mail oder SMS zu schützen, ist es also, aufmerksam zu sein und gar nicht erst auf die Abzocke hereinzufallen.

Doch das ist oftmals leichter gesagt als getan – denn auch die Tricks der Kriminellen werden immer perfider und glaubhafter. Sowohl das LKA als auch die Verbraucherzentrale haben dennoch einige Tipps, wie man sich davor schützen kann:

Erhält man eine Nachricht über eine neue Mobilfunknummer eines Familienmitgliedes oder Freundes, sollte man auf alternativem Weg – zum Beispiel per Anruf auf die bisherige Nummer – nachfragen, ob die entsprechende Person wirklich eine neue Nummer hat. Von den geschilderten Notsituationen sollte man sich nicht unter Druck setzen und unbedingt eine Kontrolle machen.

In der Regel sind die Ansprachen in den Nachrichten unpersönlich („Hallo Mama, hallo Papa“) und ohne Namensnennung des angeblichen Kindes. Nur in seltenen Fällen haben die Täter aufgrund von anderen Datenquellen, den persönlichen Namen vorliegen.

Ist das der Fall, deuten häufig Rechtschreibfehler, der Wechsel zwischen „Du“ und „Sie“ oder eine ungewöhnliche Anrede auf eine Betrugsmasche hin.

Generell rät das LKA niemals Geld an Personen zu überweisen, die man nicht auf einem alternativen Weg verifiziert hat. Hat man eine falsche Nummer erkannt, sollte man diese unbedingt auf dem Telefon oder dem Messengeraccount blockieren. Zudem ist es möglich, den entsprechenden Kontakt bei Whatsapp zu melden.