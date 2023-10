WhatsApp bekommt „Tarnmodus“ – was die neue Funktion verspricht

Von: Stella Henrich

Auf Nutzer des Messengerdienstes WhatsApp kommt eine weitere Änderung zu. Dank einer neuen Tarnfunktion können Nutzer jetzt anonym chatten.

München – Videos teilen, mit anderen Nutzern in Gruppen chatten oder Sprachnachrichten übermitteln – der Nachrichtendienst WhatsApp bietet seinen Usern eine Vielfalt an Möglichkeiten. Mit der App wird der Austausch von Dateien, Bildern und kleinen Filmen spielend leicht für jedermann. Doch Vorsicht: Auf Besitzer älterer Handys kommen jetzt gravierende Änderungen zu. Ab dem 23. Oktober 2023 wird WhatsApp auf Android-Smartphones, die nicht mindestens die Version 5.0 oder aktuellere Updates installiert haben, nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Alle anderen User des Dienstes dürfen sich auf die neue Tarnfunktion des Dienstes aus dem Hause Meta von Gründer Mark Zuckerberg freuen.

WhatsApp Erscheinungsjahr: 2009 Mobile Betriebssysteme: Android, iOS Konzern: Meta Platforms

WhatsApp bekommt neue Tarnfunktion – Telefonnummer wird nicht angezeigt

Die neue Tarnfunktion macht es möglich, dass die eigene Telefonnummer nicht mehr von fremden Usern gesehen oder gar benötigt wird. Wer bisher an eine fremde Nummer eine Nachricht schicken wollte, wurde als Erstes über seine Telefonnummer erkannt. Hat ein Whatsapp-Nutzer jemanden mit dessen Namen in seine Kontakte eingetragen, wurde aus der angezeigten Telefonnummer der Name des Kontaktes.

Doch jetzt haben die Entwickler von WhatsApp eine neue Funktion eingebaut, die die Offenlegung der Telefonnummer verhindert. Das meldet die Website WABetaInfo, auf der Anwender regelmäßig über Neuerungen und Beta-Test-Updates des Messengerdiensts informiert werden.

Der Benutzername kann in der Beta-Version im WhatsApp-Profil eingegeben werden. Er ersetzt aber nicht den Standard-Namen des Users. Es ist vielmehr eine Ergänzung zur bisherigen Account-Einstellung. „Mit dieser Funktion ist es nicht mehr notwendig, Ihre Telefonnummer zu teilen, da Sie mit neuen Personen über Ihren Benutzernamen kommunizieren können“, heißt es auf der Website. Bedeutet: Der festgelegte Benutzername reicht aus, um miteinander zu schreiben. Die Tarnfunktion gilt laut wabetainfo.com zunächst für die Version 23.20.171 und den TestFlight-Build 23.20.1 (522459020) von Apple.

WhatsApp mit neuer Funktion – Es gibt noch eine weitere Tarnkappe für die User des Messengerdiensts

Wann Benutzernamen für WhatsApp auch in der normalen App für Android und iOS landen, ist laut digital-inside.de noch nicht bekannt. Die fortgeschrittene Entwicklungszeit zeuge jedoch davon, dass es „bald so weit sein könnte“.

Seit letzten Jahr können WhatsApp-User übrigens unter dem Radar bleiben, wenn sie ihren Online-Status für andere verbergen. Mit ein paar Schritten lässt sich diese Tarnkappenfunktion leicht einrichten. Auch mit einem einfachen Trick können User der App ihre Nerven schonen, indem sie die Leertaste gerückt halten.